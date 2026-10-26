ES tem mais de 5.430 vagas de emprego nesta segunda-feira (26)

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.437 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (26). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 1.578, sendo 230 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para frentista, comprador, motorista, auxiliar de câmara fria, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h
Vagas: 646. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, artífice de manutenção, assistente de vendas, atendente de padaria, auxiliar de logística, bombeiro hidráulico, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.
Vagas: 749. Há oportunidades para ajudante de estruturas metálicas, atendente de loja, balconista, engenheiro civil, estoquista, frentista, motorista operacional de guincho, pizzaiolo, técnico de edificações, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 1.135. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, amarrador de embarcações, auxiliar de limpeza, carpinteiro, cumim, fiel de depósito, operador de empilhadeira, pintor de obras, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 299. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, assistente de estúdio, auxiliar administrativo, auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, cozinheiro de restaurante, lavador de carros, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE GUARAPARI
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona no Centro Administrativo Prefeito Benedito Lyra, Avenida Paris, 686, Praia do Morro, das 8h às 17h.
Vagas: 59. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, auxiliar de produção, camareira de hotel, cuidadora de idosos, montador de móveis planejados, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 9. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, bombeiro, vendedora, auxiliar de saúde bucal, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90, Centro.
Vagas: 109. Há oportunidades para auxiliar administrativo, ajudante de açougueiro, atendente de lanchonete, auxiliar de linha de produção, balconista, embalador a mão, operador de caixa, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 69. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, balconista, cuidador de idosos, empregado doméstico nos serviços gerais, garçom, recepcionista, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas.
Vagas: 154. Há oportunidades para ajudante florestal, assessor de cliente, auxiliar de serviços gerais, carpinteiro, operador de pedágio, técnico de enfermagem, técnico em instrumentação, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista.
Vagas: 190. Há oportunidades para agente funerário, ajudante de obras, atendente, auxiliar de serviços gerais, ceramista, copeiro, motorista de ônibus, nutricionista, pedreiro, soldador, técnico em elétrica, técnico de manutenção solar, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.
Vagas: 122. Há oportunidades para auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, auxiliar de linha de produção, estoquista, operador de depósito, pedreiro, serralheiro, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
Vagas: 68. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços de alimentação, coletor de resina, ajudante de pátio, operador de caixa, operador de ponte rolante, repositor de mercadorias, entre outras chances. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Vagas: 46. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de limpeza, encarregado de manutenção, vendedor pracista, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: 222 Há oportunidades para ajudante de obras, assistente de vendas, auxiliar de armazenamento, eletricista de manutenção em geral, enfermeiro do trabalho, operador de caixa, repositor de mercadorias, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
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