Feirão de Emprego em Viana tem 1.900 vagas e salários de até R$ 7 mil

A Prefeitura de Viana realiza, no dia 5 de novembro, o Feirão de Empregos, com mais de 1.990 postos de trabalho e salários que podem chegar a R$ 7 mil.
Há chances para diversas áreas e níveis de escolaridade, com oportunidades que contemplam desde quem busca o primeiro emprego até profissionais em busca de recolocação no mercado.
Do total de vagas, 1.818 serão oferecidas por empresas instaladas em Viana, enquanto outras 175 serão intermediadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine).
O evento mutirão contará com a participação de 37 empresas, entre elas Grupo Tristão, Perfil Alumínio, Elson's, Ybera Group e Extrafruti.
Entre as funções ofertadas estão auxiliar de logística, carreteiro, motorista e auxiliar de produção.
A ação será realizada das 8h às 17h, na Praça do "É Pra Já", em Marcílio de Noronha. Os interessados devem comparecer ao local munidos de documento de identidade e currículo atualizado, contendo todas as suas experiências profissionais e qualificações.
Este é o 5º mutirão de emprego promovido pela prefeitura. As quatro edições anteriores somaram mais de 9,2 mil oportunidades geradas na cidade.
Fertilizantes Heringer
- Operador de produção I (23)
- Assistente de qualidade (1)
Fotus Distribuidora Solar
- Assistente contábil (1)
- Auxiliar de operações logísticas (3)
- Assistente comercial (1)
- Ajudante de motorista (2)
- Motorista de caminhão (2)
- Consultor comercial (1)
Coca-Cola Andina Brasil
- Auxiliar de carregamento (6)
- Ajudante de equipamentos (1)
- Assistente administrativo de frete pcd (2)
- Assistente administrativo de DP pcd (1)
- Motorista de entregas - Categoria D (10)
Eurotêxtil
- Ajudante de armazém (40)
- Auxiliar de design têxtil (1)
- Analista de importação (1)
- Coordenador de representantes (1)
- Auxiliar de serviços de apoio - exclusiva para pcd (5)
- Analista de processos (5)
Pacaembu Autopeças
- Auxiliar de estocagem (19)
- Auxiliar de vendas (2)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
Três Corações Alimentos
- Auxiliar de expedição (5)
Grupo Garra RH
- Técnico em TI (30)
- Auxiliar de carga e descarga (10)
- Assistente administrativo (2)
- Conferente (2)
- Auxiliar de Carga e descarga (40)
- Auxiliar de logística (200)
Grupo Carone
- Operador de caixa (20)
- Embalador (10)
- Repositor de mercearia (10)
- Repositor de perecíveis (8)
- Auxiliar de padaria e confeitaria (5)
- Promotor de vendas - padaria (2)
- Encarregado de setor (3)
- Fiscal de controle patrimonial (10)
- Ajudante de recebimento de mercadorias (7)
- Balconista de atendimento (15)
- Açougueiro (4)
- Sushiman (5)
Sollo Brasil
- Atendente de relacionamento (100)
- Agente de vendas (50)
RD Saúde
- Auxiliar de logística (20)
Grupo Tristão
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Auxiliar de higienização (2)
- Operador de higienização (1)
- Jardineiro (2)
- Auxiliar de manutenção predial (3)
- Operador logístico (1)
- Oficial de manutenção predial (1)
- Analista administrativo PL (1)
- Analista de manutenção JR (1)
- Analista de tecnologia da informação SR (1)
- Técnico de automação PL (1)
Bem Fruti
- Carregador - escala 6x1 - das 14h às 22h (15)
- Repositor / promotor de vendas - escala 6x1 - das 14h às 22h (10)
Perfil Alumínio
- Assistente de compras (1)
- Especialista contábil (1)
- Mantenedor de ferramentaria (2)
- Mantenedor de produção (25)
- Mecânico (1)
Favorita Transportes
- Ajudante (5)
- Conferente (5)
Grupo Coutinho
- Operador de caixa (8)
- Embalador (4)
- Operador de frios e laticínios (9)
- Repositor (5)
- Auxiliar de produção (2)
- Açougueiro (1)
- Padeiro (1)
- Assistente de autoatendimento (1)
- Operador de empilhadeira (1)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
Transilva
- Motorista carreteiro - CNH E (36)
- Motorista cegonheiro - CNH E (30)
- Motorista escolinha - CNH E (22)
- Amarrador (17)
- Mecânico diesel (4)
- Auxiliar de manutenção (2)
- Ajudante de carga e descarga (1)
- Analista de rastreamento (1)
- Analista de torre de controle (1)
- Eletricista automotivo (1)
- Lavador de caminhões (1)
- Mecânico diesel implemento (1)
- Operador de rastreamento (1)
- Operador logístico (1)
- Supervisor de rastreamento (1)
- Analista de sistemas (2)
- Recepcionista (3)
- Analista de RH (1)
- Assistente administrativo (2)
- Auxiliar administrativo PCM (1)
- Faturista (1)
- Supervisor de infraestrutura de TI (1)
Villoni
- Auxiliar de produção (15)
- Auxiliar mecânico industrial (1)
- Estagiário de mecânica de manutenção industrial (2)
- Mecânico de manutenção industrial (3)
- Operador(a) de máquina (7)
AZZAS
- Auxiliar de logística (140)
Elson's
- Ajudante de expedição interno (7)
- Ajudante de expedição externo - entregas (7)
- Conferente (7)
Oi Frango
- Auxiliar de expedição (4)
- Auxiliar de higienização (4)
- Assistente financeiro (1)
- Assistente de compras (1)
- Assistente fiscal (1)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Eletromecânico (1)
- Eletricista industrial (2)
- Encarregado de produção (1)
- Ferista de utilidades (1)
- Manobrista (3)
- Mecânico industrial (5)
- Operador de empilhadeira (1)
- Operador de ETA (1)
- Operador de FFO (1)
- Operador de processos de produção (40)
- Técnico de automação e instrumentação (1)
- Técnico de enfermagem do trabalho (1)
Supermercados BH
- Operador de caixa (10)
- Fiscal de loja (4)
- Auxiliar de depósito CD (25)
- Repositor (20)
- Auxiliar de depósito loja (10)
- Auxiliar de padaria (4)
- Atendente de frios (5)
- Faxineira (2)
Vila Vitória
- Operador logístico (5)
- Empilhadeirista (1)
- Ajudante de entrega (8)
- Operador logístico (5)
- Vendedor externo (4)
Grupo Argalit
- Operador de máquina de produção (4)
- Auxiliar de produção (4)
- Conferente (1)
- Separador de expedição (1)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Analista de PCM - Planejamento e Controle de Manutenção (1)
- Especialista em e-commerce (1)
- Eletromecânico industrial (1)
- Auxiliar de produção (1)
- Operador de máquina de produção (1)
TMQ Transportes
- Técnico de segurança do trabalho (20)
- Motorista carreteiro (1)
- Controlador de pneus (1)
- Controlador de manutenção (1)
- Motorista de caminhão - categoria D (1)
- Ajudante de pátio (1)
Petrocarga
- Operador de empilhadeira - grande porte (25)
Vitória Máquinas
- Auxiliar de manutenção (1)
GNX Group/ Shopee
- Auxiliar de logística (80)
Zucoloto
- Auxiliar de produção (4)
- Operador de caldeira (2)
- Mecânico industrial (2)
- Eletricista (2)
- Auxiliar de manutenção (2)
- Auxiliar de expedição - noturno (2)
- Auxiliar de limpeza (4)
Ybera Group
- Técnico de manutenção elétrica (1)
- Assistente de experiência do cliente (1)
- Auxiliar de logística (5)
- Auxiliar de produção (5)
- Operador de empilhadeira (1)
Extrafruti
- Auxiliar de serviços gerais (4)
- Auxiliar de expedição (6)
- Auxiliar de produção (3)
- Promotor de vendas (40)
- Assistente de RH (1)
GO Transportes
- Auxiliar operacional de logística (5)
- Mecânico diesel (1)
Navegmais
- Auxiliar técnico em telecomunicações (5)
Nova Via Autopeças
- Operador logístico (10)
- Menor Aprendiz (2)
- Líder logístico (2)
- Assistente administrativo (2)
- Brasil Web
- Arrumador de carga e descarga (13)
- Auxiliar de carga e descarga (52)
- Conferente (26)
ERH Desenvolvimento Organizacional
- Motorista (80)
Comlog - Comércio Internacional e Logística LTDA
- Auxiliar de operações logísticas (18)
- Líder de operações logísticas (3)
Intralog
- Operador de empilhadeira (6)
- Conferente (3)
- Auxiliar de pátio (2)
- Armazenista (5)
- Líder de armazém (2)
- Assistente administrativo de operações (2)
- Assistente de estoque (2)
Manpower
- Auxiliar de produção (50)
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