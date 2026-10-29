Feirão de Emprego em Viana tem 1.900 vagas e salários de até R$ 7 mil

A Prefeitura de Viana realiza, no dia 5 de novembro, o Feirão de Empregos, com mais de 1.990 postos de trabalho e salários que podem chegar a R$ 7 mil.





Há chances para diversas áreas e níveis de escolaridade, com oportunidades que contemplam desde quem busca o primeiro emprego até profissionais em busca de recolocação no mercado.