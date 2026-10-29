Virginia Fonseca cancela ida ao Teleton no SBT após discutir com Silvia Abravanel nas redes

Virginia Fonseca cancelou sua ida ao Teleton, maratona beneficente do SBT. A influenciadora comandaria parte da faixa nobre da maratona televisiva, que é realizada em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), no sábado (7).

O motivo foi uma discussão nas redes sociais com Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos (1930-2024) e uma das herdeiras da emissora. Em nota enviada à coluna, a equipe de Virginia diz que ela fará uma doação robusta para a campanha através da WePink, empresa de produtos de beleza da qual é sócia.





"Confirmamos que Virginia Fonseca não estará presente no palco do Teleton", diz o texto. "No entanto, ela irá manter seu compromisso com a causa. Ao lado da WePink, Virginia manterá a doação previamente estabelecida, cuja entrega será realizada durante uma visita à AACD, em São Paulo. "Em nota à coluna, o SBT diz que ainda não foi notificado por Virginia e que conta com sua presença na maratona beneficente.





A troca de críticas entre Silvia e Virginia começou após a circulação de um vídeo da influenciadora dançando com notas de dólar presas à roupa durante uma festa em Miami, nos Estados Unidos. A repercussão foi maior porque a influenciadora havia pedido ajuda financeira nas redes sociais para uma funcionária que perdeu bens em um incêndio.





A filha de Silvio Santos criticou a exposição da empresária e chegou a sugerir que ela perdesse a guarda dos filhos. Nos bastidores, Virginia considerou a atitude de Silvia uma ofensa grave.

Mesmo com boa relação com outras filhas de Silvio Santos, ela comunicou o SBT de sua decisão nesta quarta (28). No SBT, a revolta interna é maior contra Silvia do que contra Virginia.





Neste ano, a meta de arrecadação do Teleton é de R$ 30 milhões, cerca de R$ 5 milhões a menos que em 2025. Nomes como Eliana, Celso Portiolli, Xuxa, Angélica e Ana Castela estão confirmados.