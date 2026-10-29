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Confusão

Virginia Fonseca cancela ida ao Teleton no SBT após discutir com Silvia Abravanel nas redes

Influenciadora que estava escalada para comandar parte do horário nobre promete fazer doação robusta para a AACD em novembro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 15:51

Silvia Abravanel faz críticas a Virginia Fonseca
Silvia Abravanel faz críticas a Virginia Fonseca Reprodução SBT / Reprodução Instagram Virgínia

Virginia Fonseca cancelou sua ida ao Teleton, maratona beneficente do SBT. A influenciadora comandaria parte da faixa nobre da maratona televisiva, que é realizada em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), no sábado (7).


O motivo foi uma discussão nas redes sociais com Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos (1930-2024) e uma das herdeiras da emissora. Em nota enviada à coluna, a equipe de Virginia diz que ela fará uma doação robusta para a campanha através da WePink, empresa de produtos de beleza da qual é sócia.


"Confirmamos que Virginia Fonseca não estará presente no palco do Teleton", diz o texto. "No entanto, ela irá manter seu compromisso com a causa. Ao lado da WePink, Virginia manterá a doação previamente estabelecida, cuja entrega será realizada durante uma visita à AACD, em São Paulo. "Em nota à coluna, o SBT diz que ainda não foi notificado por Virginia e que conta com sua presença na maratona beneficente.


A troca de críticas entre Silvia e Virginia começou após a circulação de um vídeo da influenciadora dançando com notas de dólar presas à roupa durante uma festa em Miami, nos Estados Unidos. A repercussão foi maior porque a influenciadora havia pedido ajuda financeira nas redes sociais para uma funcionária que perdeu bens em um incêndio.


A filha de Silvio Santos criticou a exposição da empresária e chegou a sugerir que ela perdesse a guarda dos filhos. Nos bastidores, Virginia considerou a atitude de Silvia uma ofensa grave.

Mesmo com boa relação com outras filhas de Silvio Santos, ela comunicou o SBT de sua decisão nesta quarta (28). No SBT, a revolta interna é maior contra Silvia do que contra Virginia.


Neste ano, a meta de arrecadação do Teleton é de R$ 30 milhões, cerca de R$ 5 milhões a menos que em 2025. Nomes como Eliana, Celso Portiolli, Xuxa, Angélica e Ana Castela estão confirmados.

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