Virginia Fonseca cancela ida ao Teleton no SBT após discutir com Silvia Abravanel nas redes

Virginia Fonseca cancelou sua ida ao Teleton, maratona beneficente do SBT. A influenciadora comandaria parte da faixa nobre da maratona televisiva, que é realizada em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), no sábado (7).
Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 15:51
Virginia Fonseca cancelou sua ida ao Teleton, maratona beneficente do SBT. A influenciadora comandaria parte da faixa nobre da maratona televisiva, que é realizada em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), no sábado (7).
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