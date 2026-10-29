Lucas Pavanato xinga Caetano Veloso, e cantor processa deputado eleito

Caetano Veloso entrou na Justiça contra o deputado federal eleito Lucas Pavanato (PL-SP) e o jornalista Thiago Asmar, conhecido como Pilhado.

Os dois publicaram um vídeo em que chamam Caetano e Gilberto Gil de vagabundos e afirmam que os cantores "ganham" dinheiro da Lei Rouanet. A gravação criticava artistas de esquerda por supostamente não se manifestarem sobre as queimadas na Amazônia.

O vídeo teve milhares de curtidas e foi retirado do ar. Caetano afirma que as declarações são falsas e atacam sua honra e reputação.