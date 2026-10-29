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  • Lucas Pavanato xinga Caetano Veloso, e cantor processa deputado eleito
Confusão

Lucas Pavanato xinga Caetano Veloso, e cantor processa deputado eleito

Em vídeo, político cobra posicionamento sobre queimadas e chama artistas de vagabundos que 'ganham' Lei Rouanet
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 15:22

Deputado eleito do PL-SP e Caetano Veloso estão agora em briga judicial
Deputado eleito do PL-SP e Caetano Veloso estão agora em briga judicial Reprodução Instagram @lucaspavanato / Globo/Estevam Avellar
Caetano Veloso entrou na Justiça contra o deputado federal eleito Lucas Pavanato (PL-SP) e o jornalista Thiago Asmar, conhecido como Pilhado.
Os dois publicaram um vídeo em que chamam Caetano e Gilberto Gil de vagabundos e afirmam que os cantores "ganham" dinheiro da Lei Rouanet. A gravação criticava artistas de esquerda por supostamente não se manifestarem sobre as queimadas na Amazônia.
O vídeo teve milhares de curtidas e foi retirado do ar. Caetano afirma que as declarações são falsas e atacam sua honra e reputação.
Segundo dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), de janeiro a 12 de outubro deste ano, foram registrados 7.815 focos de incêndio no Amazonas, mais do que o dobro dos 3.611 no mesmo período de 2025. Apesar de o número estar 12% abaixo da média histórica e 67% abaixo do mesmo intervalo de 2024, a alta recente de 116% é expressiva.

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