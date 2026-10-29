BTS faz show grandioso e mais próximo dos fãs em retorno ao Brasil após sete anos





Os fãs brasileiros acompanharam todas as fases do grupo. Eles vieram ao país pela primeira vez em 2014, quando eram escanteados pela indústria natal, e se apresentaram para 1.500 pessoas. Três anos depois, construíram uma base maior, mas ainda dentro do nicho. Foram dois dias esgotados no Vibra São Paulo, com capacidade para 7.000.