As fãs de BTS que conheceram o grupo depois dos 60 anos: 'Morri de vergonha, mas fui'

Eliette ouviu falar do BTS pela primeira vez pela afilhada, que foi ao show do grupo no Brasil em 2019. Na época, não deu atenção. O estalo veio em 2022, quando viu Jungkook, o integrante mais novo, cantar Dreamers, a música oficial da Copa do Mundo do Catar, na cerimônia de abertura do torneio, em novembro de 2022.