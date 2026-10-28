Governo do ES pode enviar novo projeto de Orçamento à Assembleia

O governo do Espírito Santo não descarta enviar um novo projeto de Orçamento de 2027 à Assembleia Legislativa do Estado (Ales). A proposta terá de ser ajustada após mudanças aprovadas pelos deputados nas regras de divisão dos recursos estaduais.





A informação foi confirmada pelo secretário de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, em entrevista para A Gazeta nesta quarta-feira (28).





As alterações estão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sancionada pelo governador Ricardo Ferraço (MDB) e publicada no Diário Oficial do Estado na terça-feira (27). Essa lei estabelece as regras para elaborar o Orçamento, que detalha quanto o Estado pretende arrecadar e gastar no próximo ano.





Entre as mudanças aprovadas pela Casa, está a implementação das emendas parlamentares individuais impositivas já no Orçamento de 2027. Sugerida pelo presidente da Ales, Marcelo Santos (União), a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) foi aprovada em plenário no último dia 13.´





Segundo Duboc, o governo vai discutir com o presidente da Comissão de Finanças da Assembleia, deputado Mazinho dos Anjos (MDB), se enviará outro projeto ou se os ajustes serão feitos por meio de uma emenda, alterando o texto que já está em análise pelos deputados.





“Como houve uma alteração na LDO, haverá necessidade de fazer um ajuste na proposta de Lei Orçamentária. O caminho mais curto é encaminhar um novo projeto”, afirmou. A estimativa do impacto que as mudanças devem causar aos cofres do Executivo ainda está sendo estudada pelo governo.





e começou a tramitar na Assembleia na terça-feira (27). O texto ainda precisa ser analisado pelos deputados e votado em plenário.