Ricardo Ferraço cria equipe de transição de governo do ES; veja nomes

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), que não conseguiu se reeleger no último dia 25, no segundo turno das Eleições 2026, assinou um decreto para implementar uma equipe de transição de governo. O próximo chefe do Executivo estadual será Lorenzo Pazolini (Republicanos).





Conforme anunciado por Ricardo nas redes sociais, o coordenador do grupo será o atual secretário de Controle e Transparência, Edmar Camata. Também integram a equipe o secretário de Estado de Governo, Pedro Caçador Neto, e o procurador-Geral do Espírito Santo, Iuri Carlyle. Segundo Ricardo, o grupo de trabalho ficará à disposição da próxima administração.





Em vídeo, o governador disse que a atual gestão está “criando e dando todas as condições para que as informações, com muita transparência, permitam que a nova equipe de trabalho possa, desde já, iniciar o seu planejamento”.





“Dessa forma, a gente vai colaborando com toda intensidade, com toda transparência, para que o futuro governo possa, desde já, iniciar o seu processo de transição a partir da próxima terça-feira (3)”, afirmou.





Lorenzo Pazolini foi eleito governador com 52,17% dos votos (1.151.818) no segundo turno. Já Ricardo Ferraço contabilizou 47,83% dos votos (1.056.119 votos).