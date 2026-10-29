Lula virou em bairros de todas as cidades da Grande Vitória no 2º turno

No maior colégio eleitoral do Estado, a Serra, o desempenho do petista melhorou no segundo turno: ele venceu a disputa em 33 bairros, 13 a mais do que na primeira etapa. No município, Lula foi escolhido por 135.509 eleitores (49,16%), enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por 140.137 (50,84%).





Os dados mostram que a votação do presidente cresceu 7,06 p.p. em relação ao primeiro turno e a de Flávio, apenas 1,67 p.p. Em 4 de outubro, Lula havia sido o preferido de 42,10% do eleitorado, somando 113.186 votos; já Flávio havia alcançado 49,17% dos votos, o que corresponde a 132.177.





Já em Cariacica, na disputa por bairros, Lula terminou as eleições com a preferência de 22 bairros, nove a mais do que os 13 conquistados em 4 de outubro. Na cidade, o presidente conquistou, na segunda votação, 46,63% dos eleitores (97.572), o que corresponde a 6,82 p.p. a mais do que no primeiro turno, quando foi escolhido por 39,81% (81.394).





Flávio, por sua vez, manteve a vantagem no resultado final, mas cresceu menos de um turno para outro: ele passou de 51,85% (106.008 votos) para 53,37% (111.680), crescimento de 1,52 p.p.





Até em Vila Velha, onde Lula teve o pior resultado da Grande Vitória, o resultado virou em dois bairros. Ao todo, no segundo turno, o presidente foi o mais votado em nove dos 57 bairros. Na primeira etapa, havia conquistado apenas sete.





Já em termos percentuais, a ampliação do petista foi bem mais expressiva que a do oponente, assim como nas demais cidades: o presidente havia sido escolhido por 35,55% do eleitorado no primeiro turno (95.998 votos) e passou para 42,18% (115.852 votos), 6,63 p.p. a mais.





Do outro lado, o filho do ex-presidente saiu de 55,48% (149.819 votos) para 57,82% (158.813 votos), o que representa crescimento de 2,34 p.p. entre um turno e outro.





No Brasil, a virada de Lula, que alcançou 45,16% dos votos no primeiro turno, perdendo para Flávio, que conquistou 47,03%, aconteceu após o presidente aumentar sua votação em 6,63 pontos percentuais. O oponente teve crescimento, de uma etapa para outra, de apenas 1,18 p.p.





O presidente recebeu mais de 10,3 milhões de votos a mais no segundo turno, superando o adversário por uma diferença de 4,4 milhões de votos válidos.