A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Lula virou em bairros de todas as cidades da Grande Vitória no 2º turno

Eleitorado do presidente reeleito aumentou pelo menos 6,6 pontos percentuais de um turno para o outro em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 12:30

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

29 out 2026 às 12:30
No Espírito Santo, presidente reeleito alcançou 43,63% dos votos válidos em segundo turno, mas garantiu ampliação na votação.
No Espírito Santo, presidente reeleito alcançou 43,63% dos votos válidos em segundo turno, mas garantiu ampliação na votação. Arte A Gazeta

Após grande mobilização nacional em busca de uma virada inédita no resultado das urnas no segundo turno das Eleições 2026, o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu ampliar a votação a seu favor em todas as cidades da Grande Vitória. O petista garantiu a maioria do eleitorado em 91 dos 238 bairros das quatro cidades, desempenho superior ao alcançado na primeira votação.


Lula venceu a disputa no último dia 25 com 51,79% dos votos válidos em todo território nacional. O oponente, Flávio Bolsonaro (PL), foi derrotado com 48,21%. No Espírito Santo, o resultado foi diferente: o presidente foi escolhido por 1.001.965 eleitores (43,63%), enquanto Flávio obteve 1.294.504 votos (56,37%).


Apesar de não ter vencido no Estado capixaba, o petista virou o resultado em três municípios e em pelo menos dois bairros por cidade da Grande Vitória. A virada mais significativa se deu em Vitória, onde Lula superou o adversário, conquistando 27 dos 48 bairros. No primeiro turno, Flávio teve maioria: 29 áreas.


Na Capital, o resultado passou de 41,58% dos votos (87.021) a favor de Lula ante 49,44% (103.461) de Flávio, no primeiro turno, para 48,18% (102.567 votos) a 51,82% (110.294 votos), respectivamente, no segundo. Ou seja, o eleitorado de Lula aumentou 6,6 pontos percentuais (p.p), enquanto o do concorrente, 2,38 p.p.

Veja também 

Imagem BBC Brasil

O mapa que revela avanço generalizado de Lula no 2º turno: petista só 'piorou' em quatro de 5.571 municípios

No maior colégio eleitoral do Estado, a Serra, o desempenho do petista melhorou no segundo turno: ele venceu a disputa em 33 bairros, 13 a mais do que na primeira etapa. No município, Lula foi escolhido por 135.509 eleitores (49,16%), enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por 140.137 (50,84%).


Os dados mostram que a votação do presidente cresceu 7,06 p.p. em relação ao primeiro turno e a de Flávio, apenas 1,67 p.p. Em 4 de outubro, Lula havia sido o preferido de 42,10% do eleitorado, somando 113.186 votos; já Flávio havia alcançado 49,17% dos votos, o que corresponde a 132.177.


Já em Cariacica, na disputa por bairros, Lula terminou as eleições com a preferência de 22 bairros, nove a mais do que os 13 conquistados em 4 de outubro. Na cidade, o presidente conquistou, na segunda votação, 46,63% dos eleitores (97.572), o que corresponde a 6,82 p.p. a mais do que no primeiro turno, quando foi escolhido por 39,81% (81.394). 


Flávio, por sua vez, manteve a vantagem no resultado final, mas cresceu menos de um turno para outro: ele passou de 51,85% (106.008 votos) para 53,37% (111.680), crescimento de 1,52 p.p.


Até em Vila Velha, onde Lula teve o pior resultado da Grande Vitória, o resultado virou em dois bairros. Ao todo, no segundo turno, o presidente foi o mais votado em nove dos 57 bairros. Na primeira etapa, havia conquistado apenas sete. 


Já em termos percentuais, a ampliação do petista foi bem mais expressiva que a do oponente, assim como nas demais cidades: o presidente havia sido escolhido por 35,55% do eleitorado no primeiro turno (95.998 votos) e passou para 42,18% (115.852 votos), 6,63 p.p. a mais. 


Do outro lado, o filho do ex-presidente saiu de 55,48% (149.819 votos) para 57,82% (158.813 votos), o que representa crescimento de 2,34 p.p. entre um turno e outro.


No Brasil, a virada de Lula, que alcançou 45,16% dos votos no primeiro turno, perdendo para Flávio, que conquistou 47,03%, aconteceu após o presidente aumentar sua votação em 6,63 pontos percentuais. O oponente teve crescimento, de uma etapa para outra, de apenas 1,18 p.p. 


O presidente recebeu mais de 10,3 milhões de votos a mais no segundo turno, superando o adversário por uma diferença de 4,4 milhões de votos válidos.

Leia mais sobre Eleições 2026

Lula virou em bairros de todas as cidades da Grande Vitória no 2º turno

Ricardo Ferraço cria equipe de transição de governo do ES; veja nomes

Valdemar Costa Neto diz que não gostou de carta golpista de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro enfrenta isolamento após carta golpista e operação de fuga para os EUA

Empresas podem demitir eleitores de Lula? Saiba o que diz a lei

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleicões 2026 Eleições Luiz Inácio Lula da Silva Flavio Bolsonaro Vitória (ES) Cariacica Serra Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
IA aumenta a produtividade, mas como as empresas podem transformar esse ganho em receita? Veja 5 pontos
Imagem de destaque
Dia Mundial do AVC: entenda como a saúde vascular ajuda a prevenir a doença
Cabeleireira Mariana Ribeiro dos Santos é uma das moradoras que está sem água em Padre Mathias
Moradores de Vitória e Cariacica relatam falta de água há dias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.