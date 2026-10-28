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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro venceu em 38 bairros da Serra e Lula, em 33, no 2º turno; veja mapa

Presidente reeleito virou o resultado em 13 bairros da cidade em relação à primeira votação

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 13:17

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

28 out 2026 às 13:17

O candidato à Presidência derrotado nas urnas no segundo turno das Eleições 2026, Flávio Bolsonaro (PL), foi o preferido dos eleitores em 38 bairros da Serra, na Grande Vitória. Já o presidente reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), venceu a disputa em 33 – 13 bairros a mais do que no primeiro turno.  No geral, o senador teve 50,85% dos votos válidos na cidade, enquanto o petista ficou com 49,15%.


O resultado de Flávio é 20,83% menor do que o do pai dele, Jair Bolsonaro (PL), obtido no segundo turno de 2022. Naquele ano, também contra Lula, o resultado foi de 48 bairros favoráveis ao ex-presidente e de 23 ao petista.


O desempenho de Flávio também caiu em relação à primeira votação realizada em 4 de outubro. No primeiro turno, o candidato havia conquistado a maioria do eleitorado em 51 bairros. 


Em termos de percentual de votos, o filho do ex-presidente obteve os melhores resultados em Morada de Laranjeiras, onde foi escolhido por 61,59% dos eleitores; Valparaíso, 58,35%; e Parque Residencial Laranjeiras, 58,01%. Nesse último, Flávio também garantiu a maior quantidade de votos, considerando as áreas em que foi o preferido: foram 6.252 a seu favor e 4.525 a Lula.


Já o presidente obteve mais votos em Jacaraípe e Bairro das Laranjeiras, na Grande Jacaraípe, — 9.673 (50,04%) — e Feu Rosa — 8.202 (51,31%). Nessas áreas, Lula conseguiu, inclusive, virar o resultado em relação ao primeiro turno. 


O mesmo aconteceu também em Parque Jacaraípe, Nova Almeida, Bicanga, Carapebus, Cascata, Vista da Serra II, Taquara I e II, Jardim Tropical, Nova Carapina II e Nossa Senhora da Conceição.


Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vale observar que, nesta lista, constam apenas os bairros onde há seção eleitoral. Confira a votação no mapa abaixo:

Apuração por bairro — Serra (presidente) — 2º turno
Eleições 2026 · 2º turno

Apuração por bairro — Serra (presidente) — 2º turno

Ver resultado geral

ALTEROSAS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.76%
376 votos
LULA (PT)42.24%
275 votos

ANDRÉ CARLONI

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.88%
2.122 votos
LULA (PT)49.12%
2.049 votos

JACARAÍPE / DAS LARANJEIRAS

LULA (PT)50.04%
9.673 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.96%
9.656 votos

DE FÁTIMA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.70%
1.788 votos
LULA (PT)45.30%
1.481 votos

BAIRRO NOVO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

BALNEÁRIO DE CARAPEBUS

LULA (PT)56.05%
986 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)43.95%
773 votos

BARCELONA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.54%
4.785 votos
LULA (PT)44.46%
3.830 votos

BARRO BRANCO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.18%
1.993 votos
LULA (PT)46.82%
1.755 votos

BELVEDERE

LULA (PT)55.39%
442 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)44.61%
356 votos

BICANGA

LULA (PT)51.50%
532 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.50%
501 votos

BOA VISTA

LULA (PT)54.29%
1.069 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.71%
900 votos

BOA VISTA II

LULA (PT)62.06%
332 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)37.94%
203 votos

BOULEVARD LAGOA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CAÇAROCA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CAMARÁ

FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.25%
375 votos
LULA (PT)42.75%
280 votos

CAMPINHO DA SERRA I

LULA (PT)54.82%
347 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.18%
286 votos

CAMPINHO DA SERRA II

LULA (PT)53.38%
899 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)46.62%
785 votos

CANTINHO DO CÉU

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CARAPINA GRANDE + CARAPINA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.97%
4.848 votos
LULA (PT)49.03%
4.663 votos

CASCATA

LULA (PT)52.56%
1.018 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)47.44%
919 votos

CASTELÂNDIA

LULA (PT)53.71%
1.230 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)46.29%
1.060 votos

CENTRAL CARAPINA

LULA (PT)59.80%
2.536 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)40.20%
1.705 votos

CHÁCARA PARREIRAL

FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.90%
1.767 votos
LULA (PT)42.10%
1.285 votos

CHAPADA GRANDE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CIDADE CONTINENTAL ÁSIA + CIDADE CONTINENTAL OCEANIA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.32%
4.594 votos
LULA (PT)46.68%
4.022 votos

CIDADE NOVA / PUTIRI

LULA (PT)63.76%
322 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)36.24%
183 votos

CIDADE POMAR

LULA (PT)58.00%
1.338 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)42.00%
969 votos

CIVIT I

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CIVIT II

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

COLINA DA SERRA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.64%
987 votos
LULA (PT)49.36%
962 votos

COLINA DE LARANJEIRAS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)59.16%
1.479 votos
LULA (PT)40.84%
1.021 votos

CONJUNTO CARAPINA I

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CONJUNTO JACARAÍPE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CONTINENTAL

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

COSTA BELA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

COSTA DOURADA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

DIAMANTINA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

DIVINÓPOLIS

LULA (PT)57.02%
796 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)42.98%
600 votos

ELDOURADO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.49%
2.574 votos
LULA (PT)48.51%
2.425 votos

ENSEADA DE JACARAÍPE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ESTÂNCIA MONAZÍTICA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

EURICO SALLES

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.22%
863 votos
LULA (PT)48.78%
822 votos

FEU ROSA

LULA (PT)51.31%
8.202 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.69%
7.783 votos

GUARACIABA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

HÉLIO FERRAZ

FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.72%
1.706 votos
LULA (PT)47.28%
1.530 votos

JACUHY

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM ATLÂNTICO

LULA (PT)54.29%
2.590 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.71%
2.181 votos

JARDIM BELA VISTA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.38%
1.398 votos
LULA (PT)49.62%
1.377 votos

JARDIM CARAPINA

LULA (PT)54.09%
3.511 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.91%
2.980 votos

JARDIM DA SERRA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM GUANABARA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM LIMOEIRO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.89%
2.397 votos
LULA (PT)45.11%
1.970 votos

JARDIM PRIMAVERA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM TROPICAL

LULA (PT)50.49%
3.474 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.51%
3.406 votos

JOSÉ DE ANCHIETA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.39%
4.442 votos
LULA (PT)44.61%
3.577 votos

JOSÉ DE ANCHIETA II

LULA (PT)59.70%
277 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)40.30%
187 votos

JOSÉ DE ANCHIETA III

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

LAGOA DE CARAPEBUS

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

LAGOA DE JACARAÍPE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

LARANJEIRAS VELHA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.83%
1.439 votos
LULA (PT)46.17%
1.234 votos

MANGUINHOS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.42%
1.237 votos
LULA (PT)45.58%
1.036 votos

MANOEL PLAZA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

MARBELLA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

MARIA NIOBE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

MARINGÁ

FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.33%
641 votos
LULA (PT)47.67%
584 votos

MATA DA SERRA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.17%
1.328 votos
LULA (PT)42.83%
995 votos

MORADA DE LARANJEIRAS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)61.59%
2.064 votos
LULA (PT)38.41%
1.287 votos

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

LULA (PT)50.15%
653 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.85%
649 votos

NOVA ALMEIDA

LULA (PT)52.64%
3.249 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)47.36%
2.923 votos

NOVA CARAPINA I

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.47%
2.444 votos
LULA (PT)48.53%
2.304 votos

NOVA CARAPINA II

LULA (PT)50.56%
1.849 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.44%
1.808 votos

NOVA ZELÂNDIA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NOVO HORIZONTE

LULA (PT)53.55%
4.239 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)46.45%
3.677 votos

NOVO PORTO CANOA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

OURIMAR

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PALMEIRAS

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PARQUE DAS GAIVOTAS

LULA (PT)53.73%
2.247 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)46.27%
1.935 votos

PARQUE JACARAÍPE

LULA (PT)50.47%
810 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.53%
795 votos

PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.01%
6.252 votos
LULA (PT)41.99%
4.525 votos

PARQUE RESIDENCIAL MESTRE ÁLVARO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PARQUE RESIDENCIAL NOVA ALMEIDA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PARQUE RESIDENCIAL TUBARÃO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.57%
1.038 votos
LULA (PT)45.43%
864 votos

PARQUE SANTA FÉ

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PITANGA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.89%
708 votos
LULA (PT)42.11%
515 votos

PLANALTO DE CARAPINA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PLANALTO SERRANO BLOCO A + PLANALTO SERRANO BLOCO B

LULA (PT)57.98%
5.127 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)42.02%
3.716 votos

PLANÍCIE DA SERRA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

POLO INDUSTRIAL TUBARÃO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PORTAL DE JACARAÍPE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PORTO CANOA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.17%
3.155 votos
LULA (PT)43.83%
2.462 votos

PORTO DOURADO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PRAIA DA BALEIA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PRAIA DE CAPUBA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CARAPEBUS

LULA (PT)50.15%
1.023 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.85%
1.017 votos

PRAIAMAR

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

REIS MAGOS

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

RESIDENCIAL CENTRO DA SERRA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

RESIDENCIAL JACARAÍPE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

RESIDENCIAL VISTA DO MESTRE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ROSÁRIO DE FÁTIMA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTA LUZIA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTA RITA DE CÁSSIA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTIAGO DA SERRA

LULA (PT)63.44%
118 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)36.56%
68 votos

SANTO ANTÔNIO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.93%
1.599 votos
LULA (PT)47.07%
1.422 votos

SÃO DIOGO I

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO DIOGO II

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.11%
1.575 votos
LULA (PT)45.89%
1.336 votos

SÃO DOMINGOS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.81%
1.373 votos
LULA (PT)49.19%
1.329 votos

SÃO FRANCISCO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO GERALDO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.59%
551 votos
LULA (PT)48.41%
517 votos

SÃO JOÃO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO JUDAS TADEU

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.28%
1.164 votos
LULA (PT)49.72%
1.151 votos

SÃO LOURENÇO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO MARCOS I

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO MARCOS II

LULA (PT)54.39%
1.234 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.61%
1.035 votos

SÃO PATRÍCIO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO PEDRO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CENTRO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.43%
2.858 votos
LULA (PT)47.57%
2.593 votos

SERRA DOURADA I

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.51%
2.561 votos
LULA (PT)46.49%
2.225 votos

SERRA DOURADA II

FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.97%
3.512 votos
LULA (PT)44.03%
2.763 votos

SERRA DOURADA III

FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.37%
1.534 votos
LULA (PT)47.63%
1.395 votos

SERRAMAR

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SOLAR DE ANCHIETA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

TAQUARA I

LULA (PT)51.20%
1.194 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.80%
1.138 votos

TAQUARA II

LULA (PT)50.75%
1.045 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.25%
1.014 votos

TERMINAL INTERMODAL DA SERRA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VALPARAÍSO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.35%
3.673 votos
LULA (PT)41.65%
2.622 votos

VILA NOVA DE COLARES

LULA (PT)57.25%
3.409 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)42.75%
2.546 votos

VISTA DA SERRA I

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.04%
1.820 votos
LULA (PT)49.96%
1.817 votos

VISTA DA SERRA II

LULA (PT)50.24%
1.351 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.76%
1.338 votos

Zona Rural

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Resultado em Serra

71 bairros mapeados · 275.534 votos válidos

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50,85%
140.112 votos
LULA (PT)49,15%
135.422 votos

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