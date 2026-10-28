Flávio Bolsonaro venceu em 38 bairros da Serra e Lula, em 33, no 2º turno; veja mapa

O candidato à Presidência derrotado nas urnas no segundo turno das Eleições 2026, Flávio Bolsonaro (PL), foi o preferido dos eleitores em 38 bairros da Serra, na Grande Vitória. Já o presidente reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), venceu a disputa em 33 – 13 bairros a mais do que no primeiro turno. No geral, o senador teve 50,85% dos votos válidos na cidade, enquanto o petista ficou com 49,15%.





O resultado de Flávio é 20,83% menor do que o do pai dele, Jair Bolsonaro (PL), obtido no segundo turno de 2022. Naquele ano, também contra Lula, o resultado foi de 48 bairros favoráveis ao ex-presidente e de 23 ao petista.





O desempenho de Flávio também caiu em relação à primeira votação realizada em 4 de outubro. No primeiro turno, o candidato havia conquistado a maioria do eleitorado em 51 bairros.





Em termos de percentual de votos, o filho do ex-presidente obteve os melhores resultados em Morada de Laranjeiras, onde foi escolhido por 61,59% dos eleitores; Valparaíso, 58,35%; e Parque Residencial Laranjeiras, 58,01%. Nesse último, Flávio também garantiu a maior quantidade de votos, considerando as áreas em que foi o preferido: foram 6.252 a seu favor e 4.525 a Lula.





Já o presidente obteve mais votos em Jacaraípe e Bairro das Laranjeiras, na Grande Jacaraípe, — 9.673 (50,04%) — e Feu Rosa — 8.202 (51,31%). Nessas áreas, Lula conseguiu, inclusive, virar o resultado em relação ao primeiro turno.





O mesmo aconteceu também em Parque Jacaraípe, Nova Almeida, Bicanga, Carapebus, Cascata, Vista da Serra II, Taquara I e II, Jardim Tropical, Nova Carapina II e Nossa Senhora da Conceição.





Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vale observar que, nesta lista, constam apenas os bairros onde há seção eleitoral. Confira a votação no mapa abaixo: