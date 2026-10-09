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Eleições 2026

Na Serra, Flávio Bolsonaro venceu em 51 bairros e Lula em 20; veja mapa

Senador superou o presidente na maioria dos bairros serranos no primeiro turno; os dois candidatos voltam a se enfrentar nesta nova etapa, com votação marcada para o dia 25 de outubro

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 14:07

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

09 out 2026 às 14:07
Eleições 2026 - mapa de votação por bairros na Serra
O município da Serra é o maior colégio eleitoral do Espírito Santo Arquivo e Arte AG
Maior colégio eleitoral do Espírito Santo, a Serra registrou predomínio de votação no senador Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência da República no primeiro turno das Eleições 2026. Ele venceu em 51 bairros e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 20. Os candidatos vão disputar o segundo turno no próximo dia 25 de outubro. 

Flávio conseguiu superar a marca do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que, nas eleições de 2022, tinha vencido em 41 bairros do município.

O melhor desempenho de Flávio foi no conjunto de seções eleitorais da região de Jacaraípe, onde obteve 9.081 votos. Lula conseguiu 8.134. Em outros bairros também houve votações expressivas, como Feu Rosa, que registrou o apoio de 7.449 eleitores para o senador e outros 6.814 para o presidente. 

Dos bairros onde Lula ganhou, o resultado mais significativo foi observado em Planalto Serrano, que somou 4.239 votos para o presidente. Por lá, Flávio conseguiu 3.574.

Apesar de Flávio ter conquistado mais bairros, em nenhum houve diferença equivalente ao dobro ou mais do que a de Lula. 

Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na lista, vale observar, estão apenas os bairros do município com seção de votação. Confira o resultado no mapa abaixo:
Apuração por bairro — Serra (presidente)
Eleições 2026

Apuração por bairro — Serra (presidente)

Ver resultado geral

ALTEROSAS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.50%
338 votos
LULA (PT)32.68%
199 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)5.58%
34 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.94%
24 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.48%
9 votos
OUTROS CANDIDATOS0.82%
5 votos

ANDRÉ CARLONI

FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.10%
1.951 votos
LULA (PT)42.55%
1.726 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.65%
148 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.45%
140 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.78%
72 votos
OUTROS CANDIDATOS0.47%
19 votos

JACARAÍPE / DAS LARANJEIRAS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.34%
9.081 votos
LULA (PT)43.30%
8.134 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.49%
656 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.70%
507 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.67%
314 votos
OUTROS CANDIDATOS0.49%
92 votos

DE FÁTIMA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.51%
1.682 votos
LULA (PT)39.93%
1.279 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.65%
85 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.53%
81 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.75%
56 votos
OUTROS CANDIDATOS0.62%
20 votos

BAIRRO NOVO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

BALNEÁRIO DE CARAPEBUS

LULA (PT)49.17%
829 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)42.47%
716 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.56%
60 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.50%
59 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.01%
17 votos
OUTROS CANDIDATOS0.30%
5 votos

BARCELONA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.88%
4.505 votos
LULA (PT)37.39%
3.185 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.93%
335 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.88%
245 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.25%
192 votos
OUTROS CANDIDATOS0.67%
57 votos

BARRO BRANCO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.62%
1.853 votos
LULA (PT)39.58%
1.421 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.70%
133 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.31%
119 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.42%
51 votos
OUTROS CANDIDATOS0.36%
13 votos

BELVEDERE

LULA (PT)49.43%
390 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)43.60%
344 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.30%
26 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.90%
15 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.65%
13 votos
OUTROS CANDIDATOS0.13%
1 votos

BICANGA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.35%
485 votos
LULA (PT)44.27%
444 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.79%
28 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.09%
21 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.99%
20 votos
OUTROS CANDIDATOS0.50%
5 votos

BOA VISTA

LULA (PT)47.53%
905 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)43.96%
837 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.99%
76 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.73%
52 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.37%
26 votos
OUTROS CANDIDATOS0.42%
8 votos

BOA VISTA II

LULA (PT)53.55%
279 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)37.81%
197 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)4.61%
24 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.50%
13 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.34%
7 votos
OUTROS CANDIDATOS0.19%
1 votos

BOULEVARD LAGOA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CAÇAROCA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CAMARÁ

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.47%
339 votos
LULA (PT)35.65%
226 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)5.68%
36 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.37%
15 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.42%
9 votos
OUTROS CANDIDATOS1.42%
9 votos

CAMPINHO DA SERRA I

LULA (PT)46.52%
287 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)43.76%
270 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.38%
27 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)4.05%
25 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.30%
8 votos
OUTROS CANDIDATOS0.00%
0 votos

CAMPINHO DA SERRA II

LULA (PT)46.98%
777 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.10%
746 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.39%
56 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.06%
34 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.00%
33 votos
OUTROS CANDIDATOS0.48%
8 votos

CANTINHO DO CÉU

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CARAPINA GRANDE + CARAPINA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.84%
4.594 votos
LULA (PT)42.90%
4.036 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.15%
296 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.44%
230 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.23%
210 votos
OUTROS CANDIDATOS0.44%
41 votos

CASCATA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.22%
865 votos
LULA (PT)44.85%
858 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)4.03%
77 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.08%
59 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.20%
42 votos
OUTROS CANDIDATOS0.63%
12 votos

CASTELÂNDIA

LULA (PT)44.86%
991 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)43.41%
959 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)6.11%
135 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.80%
84 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.13%
25 votos
OUTROS CANDIDATOS0.68%
15 votos

CENTRAL CARAPINA

LULA (PT)53.17%
2.205 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)39.21%
1.626 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.69%
153 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.24%
93 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.37%
57 votos
OUTROS CANDIDATOS0.31%
13 votos

CHÁCARA PARREIRAL

FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.47%
1.684 votos
LULA (PT)35.48%
1.058 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.19%
95 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.41%
72 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.71%
51 votos
OUTROS CANDIDATOS0.74%
22 votos

CHAPADA GRANDE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CIDADE CONTINENTAL ÁSIA + CIDADE CONTINENTAL OCEANIA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.04%
4.314 votos
LULA (PT)39.05%
3.301 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.79%
320 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.77%
319 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.70%
144 votos
OUTROS CANDIDATOS0.65%
55 votos

CIDADE NOVA / PUTIRI

LULA (PT)58.81%
277 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)36.94%
174 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.34%
11 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.27%
6 votos
RONALDO CAIADO (PSD)0.42%
2 votos
OUTROS CANDIDATOS0.21%
1 votos

CIDADE POMAR

LULA (PT)49.06%
1.070 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)41.63%
908 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.81%
83 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.44%
75 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.15%
25 votos
OUTROS CANDIDATOS0.92%
20 votos

CIVIT I

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CIVIT II

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

COLINA DA SERRA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.57%
983 votos
LULA (PT)40.95%
796 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.83%
55 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.83%
55 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.21%
43 votos
OUTROS CANDIDATOS0.62%
12 votos

COLINA DE LARANJEIRAS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.84%
1.349 votos
LULA (PT)34.51%
849 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.07%
100 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.25%
80 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.48%
61 votos
OUTROS CANDIDATOS0.85%
21 votos

CONJUNTO CARAPINA I

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CONJUNTO JACARAÍPE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CONTINENTAL

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

COSTA BELA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

COSTA DOURADA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

DIAMANTINA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

DIVINÓPOLIS

LULA (PT)51.32%
698 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)42.79%
582 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.28%
31 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.13%
29 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.25%
17 votos
OUTROS CANDIDATOS0.22%
3 votos

ELDOURADO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.60%
2.382 votos
LULA (PT)41.34%
1.985 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.73%
179 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.75%
132 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.06%
99 votos
OUTROS CANDIDATOS0.52%
25 votos

ENSEADA DE JACARAÍPE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ESTÂNCIA MONAZÍTICA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

EURICO SALLES

FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.21%
809 votos
LULA (PT)42.15%
693 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.41%
56 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.74%
45 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.70%
28 votos
OUTROS CANDIDATOS0.79%
13 votos

FEU ROSA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)47.57%
7.449 votos
LULA (PT)43.51%
6.814 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.47%
543 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.43%
537 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.52%
238 votos
OUTROS CANDIDATOS0.50%
78 votos

GUARACIABA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

HÉLIO FERRAZ

FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.45%
1.561 votos
LULA (PT)40.45%
1.277 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.93%
124 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.55%
112 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.77%
56 votos
OUTROS CANDIDATOS0.86%
27 votos

JACUHY

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM ATLÂNTICO

LULA (PT)45.69%
2.069 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)44.17%
2.000 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)4.66%
211 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.47%
157 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.41%
64 votos
OUTROS CANDIDATOS0.60%
27 votos

JARDIM BELA VISTA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.73%
1.381 votos
LULA (PT)41.77%
1.137 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.38%
92 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.31%
63 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.43%
39 votos
OUTROS CANDIDATOS0.37%
10 votos

JARDIM CARAPINA

LULA (PT)47.41%
3.027 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)44.89%
2.866 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.32%
212 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.26%
144 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.77%
113 votos
OUTROS CANDIDATOS0.36%
23 votos

JARDIM DA SERRA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM GUANABARA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM LIMOEIRO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.10%
2.267 votos
LULA (PT)38.51%
1.644 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.16%
135 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.09%
132 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.66%
71 votos
OUTROS CANDIDATOS0.47%
20 votos

JARDIM PRIMAVERA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM TROPICAL

FLÁVIO BOLSONARO (PL)47.49%
3.189 votos
LULA (PT)44.20%
2.968 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.57%
240 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.68%
180 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.52%
102 votos
OUTROS CANDIDATOS0.54%
36 votos

JOSÉ DE ANCHIETA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.31%
4.285 votos
LULA (PT)38.11%
3.007 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.21%
253 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.29%
181 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.69%
133 votos
OUTROS CANDIDATOS0.39%
31 votos

JOSÉ DE ANCHIETA II

LULA (PT)49.43%
218 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)41.72%
184 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)4.31%
19 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.95%
13 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.13%
5 votos
OUTROS CANDIDATOS0.45%
2 votos

JOSÉ DE ANCHIETA III

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

LAGOA DE CARAPEBUS

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

LAGOA DE JACARAÍPE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

LARANJEIRAS VELHA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.04%
1.376 votos
LULA (PT)39.86%
1.054 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.33%
88 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.80%
74 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.29%
34 votos
OUTROS CANDIDATOS0.68%
18 votos

MANGUINHOS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.98%
1.154 votos
LULA (PT)39.37%
874 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.20%
71 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.84%
63 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.67%
37 votos
OUTROS CANDIDATOS0.95%
21 votos

MANOEL PLAZA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

MARBELLA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

MARIA NIOBE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

MARINGÁ

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.00%
610 votos
LULA (PT)38.85%
474 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)4.67%
57 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.43%
54 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.48%
18 votos
OUTROS CANDIDATOS0.57%
7 votos

MATA DA SERRA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.69%
1.277 votos
LULA (PT)36.07%
827 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.71%
85 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.92%
44 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.83%
42 votos
OUTROS CANDIDATOS0.78%
18 votos

MORADA DE LARANJEIRAS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.46%
1.843 votos
LULA (PT)31.69%
1.053 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)5.06%
168 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.78%
159 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.20%
73 votos
OUTROS CANDIDATOS0.81%
27 votos

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.16%
627 votos
LULA (PT)42.32%
551 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.69%
48 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.92%
38 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.38%
31 votos
OUTROS CANDIDATOS0.54%
7 votos

NOVA ALMEIDA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)47.20%
2.854 votos
LULA (PT)46.54%
2.814 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.73%
165 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.25%
136 votos
RONALDO CAIADO (PSD)0.93%
56 votos
OUTROS CANDIDATOS0.35%
21 votos

NOVA CARAPINA I

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.22%
2.324 votos
LULA (PT)41.92%
1.940 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.35%
155 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.29%
106 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.77%
82 votos
OUTROS CANDIDATOS0.45%
21 votos

NOVA CARAPINA II

FLÁVIO BOLSONARO (PL)47.45%
1.649 votos
LULA (PT)44.37%
1.542 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.34%
116 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.45%
85 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.76%
61 votos
OUTROS CANDIDATOS0.63%
22 votos

NOVA ZELÂNDIA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NOVO HORIZONTE

LULA (PT)45.92%
3.519 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.78%
3.508 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.25%
249 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.05%
234 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.57%
120 votos
OUTROS CANDIDATOS0.43%
33 votos

NOVO PORTO CANOA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

OURIMAR

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PALMEIRAS

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PARQUE DAS GAIVOTAS

LULA (PT)47.25%
1.906 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)44.82%
1.808 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.52%
142 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.83%
114 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.02%
41 votos
OUTROS CANDIDATOS0.57%
23 votos

PARQUE JACARAÍPE

FLÁVIO BOLSONARO (PL)46.91%
744 votos
LULA (PT)43.82%
695 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.78%
60 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.34%
53 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.26%
20 votos
OUTROS CANDIDATOS0.88%
14 votos

PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.08%
5.781 votos
LULA (PT)34.93%
3.666 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.74%
392 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.49%
366 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.08%
218 votos
OUTROS CANDIDATOS0.69%
72 votos

PARQUE RESIDENCIAL MESTRE ÁLVARO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PARQUE RESIDENCIAL NOVA ALMEIDA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PARQUE RESIDENCIAL TUBARÃO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.40%
951 votos
LULA (PT)40.39%
733 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.53%
64 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.53%
46 votos
RONALDO CAIADO (PSD)0.61%
11 votos
OUTROS CANDIDATOS0.55%
10 votos

PARQUE SANTA FÉ

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PITANGA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.13%
691 votos
LULA (PT)37.94%
467 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.27%
28 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.03%
25 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.14%
14 votos
OUTROS CANDIDATOS0.49%
6 votos

PLANALTO DE CARAPINA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PLANALTO SERRANO BLOCO A + PLANALTO SERRANO BLOCO B

LULA (PT)49.80%
4.239 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)41.99%
3.574 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.69%
314 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.53%
215 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.59%
135 votos
OUTROS CANDIDATOS0.41%
35 votos

PLANÍCIE DA SERRA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

POLO INDUSTRIAL TUBARÃO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PORTAL DE JACARAÍPE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PORTO CANOA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.35%
2.928 votos
LULA (PT)36.24%
1.989 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)4.23%
232 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.81%
209 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.71%
94 votos
OUTROS CANDIDATOS0.66%
36 votos

PORTO DOURADO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PRAIA DA BALEIA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PRAIA DE CAPUBA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CARAPEBUS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.17%
978 votos
LULA (PT)44.19%
879 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.41%
48 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.11%
42 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.76%
35 votos
OUTROS CANDIDATOS0.35%
7 votos

PRAIAMAR

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

REIS MAGOS

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

RESIDENCIAL CENTRO DA SERRA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

RESIDENCIAL JACARAÍPE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

RESIDENCIAL VISTA DO MESTRE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ROSÁRIO DE FÁTIMA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTA LUZIA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTA RITA DE CÁSSIA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTIAGO DA SERRA

LULA (PT)54.26%
102 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)39.89%
75 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.60%
3 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.60%
3 votos
OUTROS CANDIDATOS1.60%
3 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)1.06%
2 votos

SANTO ANTÔNIO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.24%
1.484 votos
LULA (PT)40.56%
1.198 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.62%
107 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.39%
100 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.79%
53 votos
OUTROS CANDIDATOS0.41%
12 votos

SÃO DIOGO I

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO DIOGO II

FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.36%
1.487 votos
LULA (PT)39.30%
1.116 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.52%
100 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.43%
69 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.37%
39 votos
OUTROS CANDIDATOS1.02%
29 votos

SÃO DOMINGOS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.02%
1.305 votos
LULA (PT)42.64%
1.135 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.78%
74 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.59%
69 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.40%
64 votos
OUTROS CANDIDATOS0.56%
15 votos

SÃO FRANCISCO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO GERALDO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.45%
531 votos
LULA (PT)41.47%
428 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.68%
38 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.13%
22 votos
RONALDO CAIADO (PSD)0.87%
9 votos
OUTROS CANDIDATOS0.39%
4 votos

SÃO JOÃO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO JUDAS TADEU

FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.05%
1.111 votos
LULA (PT)41.77%
946 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.71%
84 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.13%
71 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.63%
37 votos
OUTROS CANDIDATOS0.71%
16 votos

SÃO LOURENÇO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO MARCOS I

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO MARCOS II

LULA (PT)47.97%
1.050 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.32%
992 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.60%
57 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.96%
43 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.78%
39 votos
OUTROS CANDIDATOS0.37%
8 votos

SÃO PATRÍCIO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO PEDRO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CENTRO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.18%
2.708 votos
LULA (PT)40.39%
2.137 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.42%
181 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.10%
164 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.55%
82 votos
OUTROS CANDIDATOS0.36%
19 votos

SERRA DOURADA I

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.60%
2.350 votos
LULA (PT)39.51%
1.835 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)4.35%
202 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.66%
170 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.27%
59 votos
OUTROS CANDIDATOS0.60%
28 votos

SERRA DOURADA II

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.86%
3.169 votos
LULA (PT)36.66%
2.157 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.20%
247 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.28%
193 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.53%
90 votos
OUTROS CANDIDATOS0.48%
28 votos

SERRA DOURADA III

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.52%
1.455 votos
LULA (PT)41.18%
1.163 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.58%
101 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.74%
49 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.59%
45 votos
OUTROS CANDIDATOS0.39%
11 votos

SERRAMAR

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SOLAR DE ANCHIETA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

TAQUARA I

FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.60%
1.112 votos
LULA (PT)43.18%
988 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.15%
72 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.93%
67 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.84%
42 votos
OUTROS CANDIDATOS0.31%
7 votos

TAQUARA II

FLÁVIO BOLSONARO (PL)47.29%
961 votos
LULA (PT)43.95%
893 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.40%
69 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.25%
66 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.53%
31 votos
OUTROS CANDIDATOS0.59%
12 votos

TERMINAL INTERMODAL DA SERRA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VALPARAÍSO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.28%
3.419 votos
LULA (PT)34.37%
2.126 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.85%
238 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.54%
219 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.07%
128 votos
OUTROS CANDIDATOS0.89%
55 votos

VILA NOVA DE COLARES

LULA (PT)48.60%
2.803 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)41.99%
2.422 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.99%
230 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.35%
193 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.53%
88 votos
OUTROS CANDIDATOS0.55%
32 votos

VISTA DA SERRA I

FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.88%
1.726 votos
LULA (PT)42.96%
1.517 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.40%
120 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.58%
91 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.76%
62 votos
OUTROS CANDIDATOS0.42%
15 votos

VISTA DA SERRA II

FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.40%
1.269 votos
LULA (PT)42.79%
1.122 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.66%
96 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.55%
93 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.22%
32 votos
OUTROS CANDIDATOS0.38%
10 votos

Zona Rural

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Resultado em Serra

71 bairros mapeados · 268.471 votos válidos

FLÁVIO BOLSONARO (PL)49,17%
132.008 votos
LULA (PT)42,09%
112.997 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3,46%
9.292 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3,07%
8.229 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1,67%
4.493 votos
OUTROS CANDIDATOS0,54%
1.452 votos

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Eleições Eleicões 2026 Presidência Luiz Inácio Lula da Silva Lula Flavio Bolsonaro
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