Na Serra, Flávio Bolsonaro venceu em 51 bairros e Lula em 20; veja mapa

ALTEROSAS
FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.50%
338 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)5.58%
34 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.94%
24 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.48%
9 votos
OUTROS CANDIDATOS0.82%
5 votos
ANDRÉ CARLONI
FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.10%
1.951 votos
LULA (PT)42.55%
1.726 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.65%
148 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.45%
140 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.78%
72 votos
OUTROS CANDIDATOS0.47%
19 votos
JACARAÍPE / DAS LARANJEIRAS
FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.34%
9.081 votos
LULA (PT)43.30%
8.134 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.49%
656 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.70%
507 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.67%
314 votos
OUTROS CANDIDATOS0.49%
92 votos
DE FÁTIMA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.51%
1.682 votos
LULA (PT)39.93%
1.279 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.65%
85 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.53%
81 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.75%
56 votos
OUTROS CANDIDATOS0.62%
20 votos
BAIRRO NOVO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
BALNEÁRIO DE CARAPEBUS
FLÁVIO BOLSONARO (PL)42.47%
716 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.56%
60 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.50%
59 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.01%
17 votos
OUTROS CANDIDATOS0.30%
5 votos
BARCELONA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.88%
4.505 votos
LULA (PT)37.39%
3.185 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.93%
335 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.88%
245 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.25%
192 votos
OUTROS CANDIDATOS0.67%
57 votos
BARRO BRANCO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.62%
1.853 votos
LULA (PT)39.58%
1.421 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.70%
133 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.31%
119 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.42%
51 votos
OUTROS CANDIDATOS0.36%
13 votos
BELVEDERE
FLÁVIO BOLSONARO (PL)43.60%
344 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.30%
26 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.90%
15 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.65%
13 votos
OUTROS CANDIDATOS0.13%
1 votos
BICANGA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.35%
485 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.79%
28 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.09%
21 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.99%
20 votos
OUTROS CANDIDATOS0.50%
5 votos
BOA VISTA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)43.96%
837 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.99%
76 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.73%
52 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.37%
26 votos
OUTROS CANDIDATOS0.42%
8 votos
BOA VISTA II
FLÁVIO BOLSONARO (PL)37.81%
197 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)4.61%
24 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.50%
13 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.34%
7 votos
OUTROS CANDIDATOS0.19%
1 votos
BOULEVARD LAGOA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CAÇAROCA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CAMARÁ
FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.47%
339 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)5.68%
36 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.37%
15 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.42%
9 votos
OUTROS CANDIDATOS1.42%
9 votos
CAMPINHO DA SERRA I
FLÁVIO BOLSONARO (PL)43.76%
270 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.38%
27 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)4.05%
25 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.30%
8 votos
OUTROS CANDIDATOS0.00%
0 votos
CAMPINHO DA SERRA II
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.10%
746 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.39%
56 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.06%
34 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.00%
33 votos
OUTROS CANDIDATOS0.48%
8 votos
CANTINHO DO CÉU
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CARAPINA GRANDE + CARAPINA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.84%
4.594 votos
LULA (PT)42.90%
4.036 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.15%
296 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.44%
230 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.23%
210 votos
OUTROS CANDIDATOS0.44%
41 votos
CASCATA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.22%
865 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)4.03%
77 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.08%
59 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.20%
42 votos
OUTROS CANDIDATOS0.63%
12 votos
CASTELÂNDIA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)43.41%
959 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)6.11%
135 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.80%
84 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.13%
25 votos
OUTROS CANDIDATOS0.68%
15 votos
CENTRAL CARAPINA
LULA (PT)53.17%
2.205 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)39.21%
1.626 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.69%
153 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.24%
93 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.37%
57 votos
OUTROS CANDIDATOS0.31%
13 votos
CHÁCARA PARREIRAL
FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.47%
1.684 votos
LULA (PT)35.48%
1.058 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.19%
95 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.41%
72 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.71%
51 votos
OUTROS CANDIDATOS0.74%
22 votos
CHAPADA GRANDE
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CIDADE CONTINENTAL ÁSIA + CIDADE CONTINENTAL OCEANIA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.04%
4.314 votos
LULA (PT)39.05%
3.301 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.79%
320 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.77%
319 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.70%
144 votos
OUTROS CANDIDATOS0.65%
55 votos
CIDADE NOVA / PUTIRI
FLÁVIO BOLSONARO (PL)36.94%
174 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.34%
11 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.27%
6 votos
RONALDO CAIADO (PSD)0.42%
2 votos
OUTROS CANDIDATOS0.21%
1 votos
CIDADE POMAR
LULA (PT)49.06%
1.070 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)41.63%
908 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.81%
83 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.44%
75 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.15%
25 votos
OUTROS CANDIDATOS0.92%
20 votos
CIVIT I
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CIVIT II
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
COLINA DA SERRA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.57%
983 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.83%
55 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.83%
55 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.21%
43 votos
OUTROS CANDIDATOS0.62%
12 votos
COLINA DE LARANJEIRAS
FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.84%
1.349 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.07%
100 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.25%
80 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.48%
61 votos
OUTROS CANDIDATOS0.85%
21 votos
CONJUNTO CARAPINA I
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CONJUNTO JACARAÍPE
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CONTINENTAL
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
COSTA BELA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
COSTA DOURADA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
DIAMANTINA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
DIVINÓPOLIS
FLÁVIO BOLSONARO (PL)42.79%
582 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.28%
31 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.13%
29 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.25%
17 votos
OUTROS CANDIDATOS0.22%
3 votos
ELDOURADO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.60%
2.382 votos
LULA (PT)41.34%
1.985 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.73%
179 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.75%
132 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.06%
99 votos
OUTROS CANDIDATOS0.52%
25 votos
ENSEADA DE JACARAÍPE
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ESTÂNCIA MONAZÍTICA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
EURICO SALLES
FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.21%
809 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.41%
56 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.74%
45 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.70%
28 votos
OUTROS CANDIDATOS0.79%
13 votos
FEU ROSA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)47.57%
7.449 votos
LULA (PT)43.51%
6.814 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.47%
543 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.43%
537 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.52%
238 votos
OUTROS CANDIDATOS0.50%
78 votos
GUARACIABA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
HÉLIO FERRAZ
FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.45%
1.561 votos
LULA (PT)40.45%
1.277 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.93%
124 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.55%
112 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.77%
56 votos
OUTROS CANDIDATOS0.86%
27 votos
JACUHY
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
JARDIM ATLÂNTICO
LULA (PT)45.69%
2.069 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)44.17%
2.000 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)4.66%
211 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.47%
157 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.41%
64 votos
OUTROS CANDIDATOS0.60%
27 votos
JARDIM BELA VISTA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.73%
1.381 votos
LULA (PT)41.77%
1.137 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.38%
92 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.31%
63 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.43%
39 votos
OUTROS CANDIDATOS0.37%
10 votos
JARDIM CARAPINA
LULA (PT)47.41%
3.027 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)44.89%
2.866 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.32%
212 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.26%
144 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.77%
113 votos
OUTROS CANDIDATOS0.36%
23 votos
JARDIM DA SERRA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
JARDIM GUANABARA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
JARDIM LIMOEIRO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.10%
2.267 votos
LULA (PT)38.51%
1.644 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.16%
135 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.09%
132 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.66%
71 votos
OUTROS CANDIDATOS0.47%
20 votos
JARDIM PRIMAVERA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
JARDIM TROPICAL
FLÁVIO BOLSONARO (PL)47.49%
3.189 votos
LULA (PT)44.20%
2.968 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.57%
240 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.68%
180 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.52%
102 votos
OUTROS CANDIDATOS0.54%
36 votos
JOSÉ DE ANCHIETA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.31%
4.285 votos
LULA (PT)38.11%
3.007 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.21%
253 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.29%
181 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.69%
133 votos
OUTROS CANDIDATOS0.39%
31 votos
JOSÉ DE ANCHIETA II
FLÁVIO BOLSONARO (PL)41.72%
184 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)4.31%
19 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.95%
13 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.13%
5 votos
OUTROS CANDIDATOS0.45%
2 votos
JOSÉ DE ANCHIETA III
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
LAGOA DE CARAPEBUS
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
LAGOA DE JACARAÍPE
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
LARANJEIRAS VELHA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.04%
1.376 votos
LULA (PT)39.86%
1.054 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.33%
88 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.80%
74 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.29%
34 votos
OUTROS CANDIDATOS0.68%
18 votos
MANGUINHOS
FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.98%
1.154 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.20%
71 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.84%
63 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.67%
37 votos
OUTROS CANDIDATOS0.95%
21 votos
MANOEL PLAZA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
MARBELLA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
MARIA NIOBE
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
MARINGÁ
FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.00%
610 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)4.67%
57 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.43%
54 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.48%
18 votos
OUTROS CANDIDATOS0.57%
7 votos
MATA DA SERRA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.69%
1.277 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.71%
85 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.92%
44 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.83%
42 votos
OUTROS CANDIDATOS0.78%
18 votos
MORADA DE LARANJEIRAS
FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.46%
1.843 votos
LULA (PT)31.69%
1.053 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)5.06%
168 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.78%
159 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.20%
73 votos
OUTROS CANDIDATOS0.81%
27 votos
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.16%
627 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.69%
48 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.92%
38 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.38%
31 votos
OUTROS CANDIDATOS0.54%
7 votos
NOVA ALMEIDA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)47.20%
2.854 votos
LULA (PT)46.54%
2.814 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.73%
165 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.25%
136 votos
RONALDO CAIADO (PSD)0.93%
56 votos
OUTROS CANDIDATOS0.35%
21 votos
NOVA CARAPINA I
FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.22%
2.324 votos
LULA (PT)41.92%
1.940 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.35%
155 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.29%
106 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.77%
82 votos
OUTROS CANDIDATOS0.45%
21 votos
NOVA CARAPINA II
FLÁVIO BOLSONARO (PL)47.45%
1.649 votos
LULA (PT)44.37%
1.542 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.34%
116 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.45%
85 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.76%
61 votos
OUTROS CANDIDATOS0.63%
22 votos
NOVA ZELÂNDIA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
NOVO HORIZONTE
LULA (PT)45.92%
3.519 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.78%
3.508 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.25%
249 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.05%
234 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.57%
120 votos
OUTROS CANDIDATOS0.43%
33 votos
NOVO PORTO CANOA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
OURIMAR
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PALMEIRAS
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PARQUE DAS GAIVOTAS
LULA (PT)47.25%
1.906 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)44.82%
1.808 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.52%
142 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.83%
114 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.02%
41 votos
OUTROS CANDIDATOS0.57%
23 votos
PARQUE JACARAÍPE
FLÁVIO BOLSONARO (PL)46.91%
744 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.78%
60 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.34%
53 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.26%
20 votos
OUTROS CANDIDATOS0.88%
14 votos
PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS
FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.08%
5.781 votos
LULA (PT)34.93%
3.666 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.74%
392 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.49%
366 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.08%
218 votos
OUTROS CANDIDATOS0.69%
72 votos
PARQUE RESIDENCIAL MESTRE ÁLVARO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PARQUE RESIDENCIAL NOVA ALMEIDA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PARQUE RESIDENCIAL TUBARÃO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.40%
951 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.53%
64 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.53%
46 votos
RONALDO CAIADO (PSD)0.61%
11 votos
OUTROS CANDIDATOS0.55%
10 votos
PARQUE SANTA FÉ
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PITANGA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.13%
691 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.27%
28 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.03%
25 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.14%
14 votos
OUTROS CANDIDATOS0.49%
6 votos
PLANALTO DE CARAPINA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PLANALTO SERRANO BLOCO A + PLANALTO SERRANO BLOCO B
LULA (PT)49.80%
4.239 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)41.99%
3.574 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.69%
314 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.53%
215 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.59%
135 votos
OUTROS CANDIDATOS0.41%
35 votos
PLANÍCIE DA SERRA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
POLO INDUSTRIAL TUBARÃO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PORTAL DE JACARAÍPE
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PORTO CANOA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.35%
2.928 votos
LULA (PT)36.24%
1.989 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)4.23%
232 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.81%
209 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.71%
94 votos
OUTROS CANDIDATOS0.66%
36 votos
PORTO DOURADO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PRAIA DA BALEIA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PRAIA DE CAPUBA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CARAPEBUS
FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.17%
978 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.41%
48 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.11%
42 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.76%
35 votos
OUTROS CANDIDATOS0.35%
7 votos
PRAIAMAR
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
REIS MAGOS
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
RESIDENCIAL CENTRO DA SERRA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
RESIDENCIAL JACARAÍPE
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
RESIDENCIAL VISTA DO MESTRE
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ROSÁRIO DE FÁTIMA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SANTA LUZIA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SANTA RITA DE CÁSSIA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SANTIAGO DA SERRA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)39.89%
75 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.60%
3 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.60%
3 votos
OUTROS CANDIDATOS1.60%
3 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)1.06%
2 votos
SANTO ANTÔNIO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.24%
1.484 votos
LULA (PT)40.56%
1.198 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.62%
107 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.39%
100 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.79%
53 votos
OUTROS CANDIDATOS0.41%
12 votos
SÃO DIOGO I
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SÃO DIOGO II
FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.36%
1.487 votos
LULA (PT)39.30%
1.116 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.52%
100 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.43%
69 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.37%
39 votos
OUTROS CANDIDATOS1.02%
29 votos
SÃO DOMINGOS
FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.02%
1.305 votos
LULA (PT)42.64%
1.135 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.78%
74 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.59%
69 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.40%
64 votos
OUTROS CANDIDATOS0.56%
15 votos
SÃO FRANCISCO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SÃO GERALDO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.45%
531 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.68%
38 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.13%
22 votos
RONALDO CAIADO (PSD)0.87%
9 votos
OUTROS CANDIDATOS0.39%
4 votos
SÃO JOÃO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SÃO JUDAS TADEU
FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.05%
1.111 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.71%
84 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.13%
71 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.63%
37 votos
OUTROS CANDIDATOS0.71%
16 votos
SÃO LOURENÇO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SÃO MARCOS I
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SÃO MARCOS II
LULA (PT)47.97%
1.050 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.32%
992 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.60%
57 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.96%
43 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.78%
39 votos
OUTROS CANDIDATOS0.37%
8 votos
SÃO PATRÍCIO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SÃO PEDRO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CENTRO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.18%
2.708 votos
LULA (PT)40.39%
2.137 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.42%
181 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.10%
164 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.55%
82 votos
OUTROS CANDIDATOS0.36%
19 votos
SERRA DOURADA I
FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.60%
2.350 votos
LULA (PT)39.51%
1.835 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)4.35%
202 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.66%
170 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.27%
59 votos
OUTROS CANDIDATOS0.60%
28 votos
SERRA DOURADA II
FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.86%
3.169 votos
LULA (PT)36.66%
2.157 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.20%
247 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.28%
193 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.53%
90 votos
OUTROS CANDIDATOS0.48%
28 votos
SERRA DOURADA III
FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.52%
1.455 votos
LULA (PT)41.18%
1.163 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.58%
101 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.74%
49 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.59%
45 votos
OUTROS CANDIDATOS0.39%
11 votos
SERRAMAR
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SOLAR DE ANCHIETA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
TAQUARA I
FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.60%
1.112 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.15%
72 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.93%
67 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.84%
42 votos
OUTROS CANDIDATOS0.31%
7 votos
TAQUARA II
FLÁVIO BOLSONARO (PL)47.29%
961 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.40%
69 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.25%
66 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.53%
31 votos
OUTROS CANDIDATOS0.59%
12 votos
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VALPARAÍSO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.28%
3.419 votos
LULA (PT)34.37%
2.126 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.85%
238 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.54%
219 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.07%
128 votos
OUTROS CANDIDATOS0.89%
55 votos
VILA NOVA DE COLARES
LULA (PT)48.60%
2.803 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)41.99%
2.422 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.99%
230 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.35%
193 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.53%
88 votos
OUTROS CANDIDATOS0.55%
32 votos
VISTA DA SERRA I
FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.88%
1.726 votos
LULA (PT)42.96%
1.517 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.40%
120 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.58%
91 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.76%
62 votos
OUTROS CANDIDATOS0.42%
15 votos
VISTA DA SERRA II
FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.40%
1.269 votos
LULA (PT)42.79%
1.122 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.66%
96 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.55%
93 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.22%
32 votos
OUTROS CANDIDATOS0.38%
10 votos
Zona Rural
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Resultado em Serra
71 bairros mapeados · 268.471 votos válidos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)49,17%
132.008 votos
LULA (PT)42,09%
112.997 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3,46%
9.292 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3,07%
8.229 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1,67%
4.493 votos
OUTROS CANDIDATOS0,54%
1.452 votos