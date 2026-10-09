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Leonel Ximenes

Não é só em Belém do Pará: ES também tem seu Círio de Nazaré

10ª edição da festividade paroquial vai até domingo (11) com procissão e missa campal

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 15:05

Públicado em 

09 out 2026 às 15:05
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Fragmento da corda utilizada no Círio de Nazaré de Belém do Pará em 2025 doado à paróquia de Ponta da Fruta
Fragmento da corda utilizada no Círio de Nazaré de Belém do Pará em 2025 doado à paróquia de Ponta da Fruta Arquidiocese de Vitória

O Círio de Nazaré, a maior festa religiosa do Brasil e uma das maiores do mundo, leva todos os anos milhares de pessoas a Belém do Pará, mas aqui no Espírito Santo também tem uma festa dedicada a Nossa Senhora de Nazaré, embora bem mais modesta em termos de público e menos famosa, é claro.


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O nosso Círio, agora em sua 10ª edição, é realizado na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Ponta da Fruta, Vila Velha. A festa mariana começou no dia 4 de outubro e vai até domingo (11), mesmo dia em que é celebrada na capital paraense.


Com o tema “Com Maria de Nazaré, dez anos de fé, devoção e esperança” e o lema “O Senhor fez em nós maravilhas” (Lc 1,49), o Círio capixaba tem na sua programação celebrações, peregrinação, procissão, troca do manto e a participação de sacerdotes convidados. 


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Um dos momentos mais importantes da festa foi a entronização de uma imagem fac-símile de Nossa Senhora de Nazaré, produzida a partir do molde da imagem venerada em Belém do Pará. 


Outro momento de grande significado foi o recebimento de um fragmento da corda utilizada no Círio de Nazaré de Belém em 2025. A doação foi acolhida como sinal de comunhão e unidade entre os devotos de Belém e de Ponta da Fruta.

Entronização da imagem de Nossa Senhora de Nazaré na igreja da Ponta da Fruta
Entronização da imagem de Nossa Senhora de Nazaré na igreja da Ponta da Fruta Arquidiocese de Vitória

A corda é um dos símbolos mais conhecidos do Círio paraense. Ao longo da história, tornou-se expressão de fé, penitência, promessa e união entre os milhares de devotos que acompanham a berlinda de Nossa Senhora de Nazaré.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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