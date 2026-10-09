Não é só em Belém do Pará: ES também tem seu Círio de Nazaré

O Círio de Nazaré, a maior festa religiosa do Brasil e uma das maiores do mundo, leva todos os anos milhares de pessoas a Belém do Pará, mas aqui no Espírito Santo também tem uma festa dedicada a Nossa Senhora de Nazaré, embora bem mais modesta em termos de público e menos famosa, é claro.
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O nosso Círio, agora em sua 10ª edição, é realizado na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Ponta da Fruta, Vila Velha. A festa mariana começou no dia 4 de outubro e vai até domingo (11), mesmo dia em que é celebrada na capital paraense.
Com o tema “Com Maria de Nazaré, dez anos de fé, devoção e esperança” e o lema “O Senhor fez em nós maravilhas” (Lc 1,49), o Círio capixaba tem na sua programação celebrações, peregrinação, procissão, troca do manto e a participação de sacerdotes convidados.
Um dos momentos mais importantes da festa foi a entronização de uma imagem fac-símile de Nossa Senhora de Nazaré, produzida a partir do molde da imagem venerada em Belém do Pará.
Outro momento de grande significado foi o recebimento de um fragmento da corda utilizada no Círio de Nazaré de Belém em 2025. A doação foi acolhida como sinal de comunhão e unidade entre os devotos de Belém e de Ponta da Fruta.
A corda é um dos símbolos mais conhecidos do Círio paraense. Ao longo da história, tornou-se expressão de fé, penitência, promessa e união entre os milhares de devotos que acompanham a berlinda de Nossa Senhora de Nazaré.
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