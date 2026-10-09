Inflação da Grande Vitória registra a maior alta do país em setembro

A inflação da Grande Vitória acelerou em setembro e registrou a maior alta entre as regiões pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 1,08% no mês, após ter registrado deflação de 0,22% em agosto.





O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (9) pelo IBGE e ficou acima da inflação nacional, que avançou 0,82% em setembro. No acumulado de 2026, o índice da Grande Vitória registra alta de 4,28%. Já nos últimos 12 meses, a variação chega a 4,91%.





Entre os principais responsáveis pela pressão sobre o orçamento dos consumidores estão a energia elétrica residencial e os alimentos, com destaque para o tomate, que apresentou forte aumento de preço na região.