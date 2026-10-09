Homem morre após ser atingido na cabeça por motor de veículo na Serra

Um homem morreu após ser atingido na cabeça pelo motor de um veículo no bairro Jardim Tropical, na Serra, na manhã de quinta-feira (8). O caso foi registrado pela Polícia Civil como acidente de trabalho.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória. Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias da ocorrência serão investigadas pela Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat).
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar, a Guarda Municipal da Serra e o Corpo de Bombeiros para saber se as equipes atenderam à ocorrência e obter mais detalhes sobre a dinâmica do acidente, entretanto informaram que não foram acionados.