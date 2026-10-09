Entrega de mídias de urnas em sala aberta segue protocolo e regras da Justiça Eleitoral

Segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral, a apuração dos votos começa imediatamente após o encerramento da votação, às 17h. Nesse momento, o presidente da seção eleitoral seleciona a opção “Encerrar votação” no terminal do mesário e confirma o procedimento seguindo as orientações do sistema. A partir desse momento, a urna é bloqueada para novos votos.





A própria urna realiza a soma de todos os votos registrados naquela seção eleitoral. Como a urna eletrônica não fica conectada à internet nem utiliza tecnologias como Wi-Fi ou Bluetooth durante a votação, os votos permanecem armazenados no equipamento até o fechamento oficial da seção.





Após o encerramento da votação, a urna imprime ao menos cinco vias do chamado Boletim de Urna (BU), documento que apresenta o resultado daquela seção específica. O boletim mostra quantos votos cada candidato recebeu, além dos votos em branco, dos nulos e do total de eleitores que compareceram para votar. Isso permite que partidos, candidatos ou qualquer cidadão possa conferir se os resultados são iguais aos contabilizados pelo TSE.





Além da versão impressa, a urna também grava eletronicamente os dados do resultado em uma mídia de armazenamento chamada Mídia de Resultado. Nessa mídia ficam registrados os dados da votação daquela seção, protegidos por mecanismos de criptografia que permitem verificar se o conteúdo permaneceu íntegro e não sofreu alterações.





Depois da impressão dos boletins, o presidente da seção retira essa Mídia de Resultado da urna. O dispositivo é então encaminhado ao cartório eleitoral juntamente com uma das vias impressas do Boletim de Urna. No cartório, os dados são lidos por computadores preparados especificamente para o processo eleitoral e passam por novas verificações de autenticidade e integridade.





Somente após essas conferências, as Mídias de Resultado são transmitidas para os centros de recebimento da Justiça Eleitoral, onde são processadas e incorporadas aos sistemas de totalização. A transmissão ocorre por uma rede exclusiva utilizada pelos tribunais eleitorais, separada do sistema de votação.





A contagem dos votos não é realizada manualmente por servidores públicos nem por mesários. Atualmente, a soma nacional dos votos é processada em uma infraestrutura de alta segurança mantida pelo TSE em Brasília, incluindo ambientes conhecidos como sala-cofre, projetados para proteger os equipamentos e os dados eleitorais.