Ricardo promete cashback de combustível a taxistas, entregadores e motoristas de app

Ricardo, que disputa o governo no segundo turno, também afirmou que devolver o imposto pago por essas categorias é uma maneira de “reduzir a carga tributária sobre esses segmentos, para que eles possam ampliar a sua capacidade de remuneração”.





Conforme o candidato do MDB, a política já existe em Minas Gerais e será adaptada à realidade capixaba para “facilitar a vida e o dia a dia de milhares de pessoas”. O modelo, segundo Ricardo, já está sendo estudado pela Secretaria da Fazenda estadual.





“Seria através da nota fiscal e do CPF. A Secretaria da Fazenda está fazendo esse aperfeiçoamento para que isso possa acontecer”, disse. “Independentemente do resultado eleitoral, nós queremos deixar esse legado.”





Ao ser questionado sobre o impacto da medida nas contas públicas, o governador disse que o custo da proposta “não é relevante” e “cabe nos estudos” que já estão sendo feitos.





“O que eu estou tentando dizer é o seguinte: da mesma forma que nós tivemos responsabilidade até aqui para conduzir o Estado, estamos conciliando essa responsabilidade, obviamente, com esta iniciativa, que, ao reduzir a carga tributária, vai ter um enorme impacto no dia a dia de milhares de trabalhadores.”