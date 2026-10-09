AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Ricardo promete cashback de combustível a taxistas, entregadores e motoristas de app

Candidato à reeleição afirma que proposta prevê devolver parte do ICMS pago no abastecimento para reduzir carga tributária sobre os segmentos

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 14:44

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

09 out 2026 às 14:44

Candidato à reeleição, o governador Ricardo Ferraço (MDB) propôs implementar uma política de “cashback” sobre o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de combustíveis para entregadores, motoristas por aplicativo e taxistas. A promessa foi feita durante sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória nesta sexta-feira (9), em Vitória, antes do segundo turno das Eleições 2026.


“Eu estou apresentando uma proposta muito importante, que é permitir que taxistas e entregadores por aplicativo possam receber de volta, através do Pix, o ICMS que eles pagam para abastecer os seus carros e as suas motos”, afirmou Ricardo.


Segundo o governador, o objetivo da proposta é “alcançar as pessoas, alcançar as famílias. Porque, independentemente do tamanho dos municípios, todos eles são importantes”.

Veja também 

Eleições 2026 - mapa votação por bairro de Cariacica

Em Cariacica, Flávio Bolsonaro venceu em 49 bairros e Lula, em 13; veja mapa

Ricardo, que disputa o governo no segundo turno, também afirmou que devolver o imposto pago por essas categorias é uma maneira de “reduzir a carga tributária sobre esses segmentos, para que eles possam ampliar a sua capacidade de remuneração”.


Conforme o candidato do MDB, a política já existe em Minas Gerais e será adaptada à realidade capixaba para “facilitar a vida e o dia a dia de milhares de pessoas”. O modelo, segundo Ricardo, já está sendo estudado pela Secretaria da Fazenda estadual.


“Seria através da nota fiscal e do CPF. A Secretaria da Fazenda está fazendo esse aperfeiçoamento para que isso possa acontecer”, disse. “Independentemente do resultado eleitoral, nós queremos deixar esse legado.”


Ao ser questionado sobre o impacto da medida nas contas públicas, o governador disse que o custo da proposta “não é relevante” e “cabe nos estudos” que já estão sendo feitos. 


“O que eu estou tentando dizer é o seguinte: da mesma forma que nós tivemos responsabilidade até aqui para conduzir o Estado, estamos conciliando essa responsabilidade, obviamente, com esta iniciativa, que, ao reduzir a carga tributária, vai ter um enorme impacto no dia a dia de milhares de trabalhadores.”

Reveja a sabatina:

Leia mais sobre Eleições 2026

Governo 'faz uso eleitoreiro' da Petrobras, diz Flávio Bolsonaro

Ricardo promete cashback de combustível a taxistas, entregadores e motoristas de app

Na Serra, Flávio Bolsonaro venceu em 51 bairros e Lula em 20; veja mapa

O que Ricardo diz sobre o encontro de Marcelo e Da Vitória com Pazolini

PT decidiu: saiba qual é a posição oficial do partido sobre Ricardo x Pazolini

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleicões 2026 Eleições Governo do ES ricardo ferraço
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tomates
Inflação da Grande Vitória registra a maior alta do país em setembro
Imagem de destaque
Protestos estudantis continuam e governo da França promete 3 mil professores a mais nas escolas
Fim de semana no ES tem Vital, teatro, show gratuito e programação de Dia das Crianças
Fim de semana no ES tem Vital, Eduardo Moscovis, show gratuito de Josyara e programação de Dia das Crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados