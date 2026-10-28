Carreta com carga de ração tomba e deixa três feridos em Aracruz

Três pessoas ficaram feridas após uma carreta tombar na manhã desta quarta-feira (28), na região de Grapoama, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser desencarceradas. Elas sofreram escoriações devido à compressão do corpo. A terceira conseguiu sair do veículo sozinha.
As três vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.
A carreta transportava sacos de ração, que ficaram espalhados pelo local. De acordo com os bombeiros, as polícias Civil e Militar não foram acionadas.