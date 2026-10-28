Jornalista esportivo Guerrinha morre aos 70 anos

O jornalista esportivo Adroaldo Guerra Filho, popularmente conhecido como Guerrinha, morreu nesta quarta-feira (28), aos 70 anos. A causa da morte foi uma infecção pulmonar, que evoluiu para um quadro generalizado.





Filho do rádio-ator e comunicador da Rádio Gaúcha Adroaldo Guerra, Guerrinha começou a carreira dedicado às corridas de cavalo, em meados dos anos 1970. No Grupo RBS desde 1983, passou a se dedicar em meados dos anos 1990 à cobertura do futebol, em especial ao Internacional, conforme diminuía a cobertura da imprensa dedicada aos cavalos.





Ao longo dos anos, Guerrinha tornou-se conhecido do público por bordões que se tornaram clássicos. "Não dá pra servir farofa em restaurante com ventilador de teto", "não se pode ir pra guerra com um secador de cabelo" e "dormindo no gelo e acordando suado" foram alguns dos mais célebres.





"Um dos mais celebrados comentaristas esportivos do Rio Grande do Sul, o comunicador era uma referência dentro e fora da RBS, tendo o bom humor como uma de suas marcas". disse o Grupo RBS em nota.





"Colorado assumido, o profissional construiu, ao longo de mais de cinco décadas de atuação na imprensa do Rio Grande do Sul, uma trajetória reconhecida por todos e todas no estado", escreveu o Internacional.





"Dono de um estilo irreverente e popular de se comunicar, Guerrinha deu voz à crônica 'Não me acordem', uma das mais emocionantes da história colorada. Redigido por Luis Fernando Verissimo, o texto celebrava a conquista do título Mundial de 2006. Anos mais tarde, Adroaldo também participou do espetáculo 'Os Protagonistas', que celebrou a reinauguração do Beira-Rio", acrescentou a agremiação.





O Grêmio também prestou suas homenagens ao profissional em suas redes sociais. "O futebol é feito por grandes personagens, dentro e fora de campo. Guerrinha foi um deles, deixando sua marca na comunicação esportiva e no esporte gaúcho, respeitado por todas as torcidas", destacou o tricolor.