Protesto do Flamengo contra potencial escalação irregular do Estudiantes é rejeitado pela Conmebol

A Comissão Disciplinar da Conmebol divulgou nesta quarta-feira, 28, que rejeitou a reclamação apresentada pelo Flamengo sobre uma possível escalação irregular de Marcos Rojo. Assim, o Estudiantes está confirmado na final da Libertadores após a polêmica envolvendo sua classificação.



"Em conformidade com o artigo 56.3 do Código Disciplinar da CONMEBOL, notifica-se a presente decisão sem fundamentação, sendo esta plenamente executiva a partir de sua comunicação", diz trecho da decisão.



O pedido flamenguista se dá pelo fato de o jogador ter sido contratado pelo time argentino depois do encerramento da janela de transferências do país. A Conmebol negou duas vezes a solicitação de inscrição do defensor na competição continental, mas o Estudiantes recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) e conseguiu uma autorização provisória para utilizá-lo no confronto.



A decisão do CAS permitiu que o zagueiro entrasse em campo, mas não afastou a possibilidade de sanções caso o julgamento definitivo considere irregular sua participação. Assim, após a eliminação nos pênaltis para o Estudiantes, o Flamengo apresentou uma reclamação junto à Conmebol e pleiteava a vaga na decisão do torneio, na qual o rival será o Palmeiras.



Porém, com a nova decisão, os participantes da final estão confirmados após a polêmica fora dos gramados, e o Estudiantes foi confirmado como rival do clube paulista na decisão, que ocorre no dia 28 de novembro, em Montevidéu.