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Evento gratuito

De torresmo a pistache: feira de agroturismo reúne comidinhas do ES em Cariacica

Confira a programação da 4ª Feira de Agroturismo & Artesanato, que levará gastronomia, música e arte ao Shopping Moxuara
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 16:42

4ª Feira de Agroturismo & Artesanato de Cariacica
Cerveja, torresmo e pasta de pistache estão entre os produtos da feira. Foto: Acervo/Cervejaria Alquimistas, Embutidos Moxuara e Agroindústria Alemão
Torresmo, embutidos, queijos, cafés especiais, chocolates, conservas, geleias, plantas, flores e uma ampla variedade de peças de artesanato estarão expostos nos estandes da 4ª Feira de Agroturismo & Artesanato de Cariacica, neste fim de semana.

Com entrada gratuita, o evento acontecerá de 30 de outubro a 2 de novembro no estacionamento G7 do Shopping Moxuara. A proposta é enaltecer as riquezas culturais, gastronômicas e artísticas do município e de diversas regiões do Espírito Santo, oferecendo ao público uma imersão em sabores, aromas e talentos locais.

A programação cultural nos quatro dias de feira contará com shows musicais de artistas capixabas e apresentações de grupos folclóricos. 
 
De sexta (30) a domingo (1º), o evento começará ao meio-dia; e na segunda, feriado do Dia de Finados, a programação terá início às 13h, com encerramento às 18h. 

A estrutura da feira contará com diversos ambientes, entre eles o Espaço Cultural e o Espaço Garden, assim como praça de alimentação e exposição de produtos artesanais da agroindústria regional. 
De linguiça artesanal a café especial 
Entre os destaques dos estandes estão embutidos artesanais, como linguiça, salame e socol; cafés especiais, cachaças e produtos derivados do leite, como queijos e iogurtes, todos cultivados ou fabricados no Estado.

“A feira traz os sabores da terra para dentro da cidade. Cada queijo, cada embutido, cada café e cada peça de artesanato que o visitante encontra nela tem o nome de um produtor capixaba por trás, com uma história de trabalho e de família. Na quarta edição, queremos que as pessoas aproveitem o feriadão para conhecer de perto quem produz, provar o que é feito aqui e levar para casa um pouco dessa identidade. Valorizar o produtor é valorizar a nossa própria história”, afirma o organizador, Ademir Dadalto.
Programação cultural:

Sexta-feira (30/10)

18h - Acústico com o cantor José Roberto
20h - Tiago e Rodolfo

Sábado (31/10)

12h - Paulo Henrique
14h - Brasil Tambores
16h - Grupo de Dança Folclórica Alemã Pilger Der Hoffnung
18h - Gruppo Folkloristico Fiori D’Amore
20h - Jardel & Jeferson

Domingo (01/11)

12h - Lucas Pezin
14h - Gruppo Folkloristico Piccinini Dei Monti
17h - Doom

Segunda-feira (02/11)

14h - The Old Brothers
16h - João Novaes & Gabriel

4ª FEIRA DE AGROTURISMO & ARTESANATO DE CARIACICA

Quando: de 30 de outubro a 2 de novembro de 2026

Onde: Arena Moxuara - espaço de eventos do Shopping Moxuara, estacionamento G7, São Francisco, Cariacica

Horários: sexta, das 12h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingo, das 12h às 19h; segunda, das 13h às 18h

Entrada gratuita

Mais informações: @feiracariacica

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