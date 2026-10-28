De torresmo a pistache: feira de agroturismo reúne comidinhas do ES em Cariacica

“A feira traz os sabores da terra para dentro da cidade. Cada queijo, cada embutido, cada café e cada peça de artesanato que o visitante encontra nela tem o nome de um produtor capixaba por trás, com uma história de trabalho e de família. Na quarta edição, queremos que as pessoas aproveitem o feriadão para conhecer de perto quem produz, provar o que é feito aqui e levar para casa um pouco dessa identidade. Valorizar o produtor é valorizar a nossa própria história”, afirma o organizador, Ademir Dadalto.
Sexta-feira (30/10)
18h - Acústico com o cantor José Roberto
20h - Tiago e Rodolfo
Sábado (31/10)
12h - Paulo Henrique
14h - Brasil Tambores
16h - Grupo de Dança Folclórica Alemã Pilger Der Hoffnung
18h - Gruppo Folkloristico Fiori D’Amore
20h - Jardel & Jeferson
Domingo (01/11)
12h - Lucas Pezin
14h - Gruppo Folkloristico Piccinini Dei Monti
17h - Doom
Segunda-feira (02/11)
14h - The Old Brothers
16h - João Novaes & Gabriel
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4ª FEIRA DE AGROTURISMO & ARTESANATO DE CARIACICA
Quando: de 30 de outubro a 2 de novembro de 2026
Onde: Arena Moxuara - espaço de eventos do Shopping Moxuara, estacionamento G7, São Francisco, Cariacica
Horários: sexta, das 12h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingo, das 12h às 19h; segunda, das 13h às 18h
Entrada gratuita
Mais informações: @feiracariacica.