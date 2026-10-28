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Suspeito de atirar para o alto em comemoração na rua é preso em Vitória

Homem de 30 anos foi preso por tráfico de drogas em São Pedro; segundo a PM, ele também teria ameaçado moradores para impedir denúncias sobre o disparo

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 15:44

Ana Elisa Bassi

Ana Elisa Bassi

Publicado em 

28 out 2026 às 15:44

Um homem de 30 anos foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (28), no bairro São Pedro, em Vitória. Identificado como Iago dos Santos Graciotti, ele também é suspeito de disparar uma arma de fogo para o alto durante uma comemoração realizada no domingo (25), em meio a um grupo de moradores.


Um vídeo mostra o momento em que o suspeito, vestindo uma camisa da seleção brasileira, caminha entre os moradores enquanto segura uma criança pela mão. Em determinado momento, ele para, retira uma arma da cintura e dispara para o alto. Em seguida, continua andando. (Assista acima)


Iago foi localizado pela Polícia Militar após uma denúncia de que ele teria ameaçado moradores para impedir que o disparo fosse comunicado às autoridades. O denunciante também informou que o suspeito estaria vendendo drogas na entrada do prédio onde morava, no bairro São Pedro.


Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram o homem segurando uma sacola. Ele correu para dentro do edifício ao perceber a aproximação da equipe e abandonou a sacola em um corredor. Nela, foram encontradas 77 buchas de maconha.


Os militares localizaram o apartamento onde Iago havia se escondido e ordenaram que ele saísse, mas não foram atendidos. Diante da recusa, os policiais arrombaram a porta e prenderam o suspeito. No imóvel, também foram apreendidas outras dez buchas de maconha, uma balança de precisão, um celular e um simulacro de arma de fogo.

Homem atravessou comemoração eleitoral e atirou perto de crianças em Vitória
Homem atravessou comemoração eleitoral e atirou perto de crianças em Vitória Reprodução

A arma utilizada no disparo durante a comemoração eleitoral não foi localizada. Segundo a PM, Iago não se manifestou sobre o episódio. A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Iago.


Segundo a Polícia Militar, ele já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, desobediência, lesão corporal e violência contra a mulher. Iago foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. 


A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.   


(Com informações de Ana Elisa Bassi, Priciele Venturini, g1 ES e TV Gazeta)

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