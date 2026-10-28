Suspeito de atirar para o alto em comemoração na rua é preso em Vitória

Um homem de 30 anos foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (28), no bairro São Pedro, em Vitória. Identificado como Iago dos Santos Graciotti, ele também é suspeito de disparar uma arma de fogo para o alto durante uma comemoração realizada no domingo (25), em meio a um grupo de moradores.





Um vídeo mostra o momento em que o suspeito, vestindo uma camisa da seleção brasileira, caminha entre os moradores enquanto segura uma criança pela mão. Em determinado momento, ele para, retira uma arma da cintura e dispara para o alto. Em seguida, continua andando. (Assista acima)





Iago foi localizado pela Polícia Militar após uma denúncia de que ele teria ameaçado moradores para impedir que o disparo fosse comunicado às autoridades. O denunciante também informou que o suspeito estaria vendendo drogas na entrada do prédio onde morava, no bairro São Pedro.





Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram o homem segurando uma sacola. Ele correu para dentro do edifício ao perceber a aproximação da equipe e abandonou a sacola em um corredor. Nela, foram encontradas 77 buchas de maconha.



