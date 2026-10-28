Jovem de 19 anos é baleada por dupla em moto em Conceição da Barra

Uma jovem de 19 anos ficou ferida após ser baleada por dois suspeitos que estavam em uma motocicleta na madrugada desta quarta-feira (28), no bairro Braço do Rio, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O caso é investigado pela Polícia Civil, e nenhum suspeito havia sido detido até a publicação desta reportagem.





Segundo a Polícia Militar, a jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada ao pronto atendimento do município. Depois, foi transferida para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.





Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas de forma sigilosa pelo Disque-Denúncia 181, pelo site oficial ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181. O anonimato é garantido.