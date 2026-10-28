A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Violência

Jovem de 19 anos é baleada por dupla em moto em Conceição da Barra

Publicado em

28 out 2026 às 14:05

Uma jovem de 19 anos ficou ferida após ser baleada por dois suspeitos que estavam em uma motocicleta na madrugada desta quarta-feira (28), no bairro Braço do Rio, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O caso é investigado pela Polícia Civil, e nenhum suspeito havia sido detido até a publicação desta reportagem.


Segundo a Polícia Militar, a jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada ao pronto atendimento do município. Depois, foi transferida para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.


Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas de forma sigilosa pelo Disque-Denúncia 181, pelo site oficial ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181. O anonimato é garantido.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Carreta com carga de ração tomba e deixa três feridos em Aracruz

Publicado em 28/10/2026 às 14:08
Todas as vítimas foram encaminhadas ao hospital
Duas vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser desencarceradas pelos bombeiros Crédito: Divulgação | CBMES

Três pessoas ficaram feridas após uma carreta tombar na manhã desta quarta-feira (28), na região de Grapoama, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser desencarceradas. Elas sofreram escoriações devido à compressão do corpo. A terceira conseguiu sair do veículo sozinha.


As três vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.


A carreta transportava sacos de ração, que ficaram espalhados pelo local. De acordo com os bombeiros, as polícias Civil e Militar não foram acionadas.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Vídeo

Ônibus escolar pega fogo em Governador Lindenberg

Publicado em 28/10/2026 às 12:59

Um ônibus escolar pegou fogo na localidade de Córrego do Ouro, distrito de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (28). Segundo informações do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroesteo incêndio aconteceu enquanto o veículo seguia para buscar alunos que seriam levados à escola, em Novo Brasil. Não havia crianças no ônibus. As causas do fogo ainda são desconhecidas.


O prefeito de Governador Lindenberg, Leonardo Prando Finco, informou à reportagem que os alunos não conseguiram chegar à escola no turno da manhã. Para o período da tarde, outro ônibus foi disponibilizado para transportar os estudantes.


Segundo a prefeitura, o veículo pertence a uma empresa privada que presta serviços ao município. A administração municipal informou ainda que a empresa está regular e mantém a documentação, as manutenções e as vistorias em dia.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Tráfico

Homem é preso com 1,2 kg de crack e prensa para drogas em Cachoeiro

Publicado em 28/10/2026 às 12:10
Mais de 1 kg de crack foi apreendido em Cachoeiro de Itapemirim
Mais de 1 kg de crack foi apreendido em Cachoeiro de Itapemirim Polícia Militar

Um homem de 33 anos foi preso com 1,240 quilo de crack e equipamentos usados no preparo de drogas no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (27). Segundo a Polícia Militar, o material foi encontrado na casa do suspeito durante um patrulhamento tático, após a equipe receber informações sobre tráfico na região.


Além da droga, os policiais apreenderam uma prensa, uma balança de precisão, um liquidificador e diversos materiais utilizados no preparo, fracionamento e embalagem de entorpecentes.


O suspeito foi levado à 7ª Delegacia Regional, junto com o material apreendido. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanece à disposição da Justiça.

Veja Também 

Mulher fica gravemente ferida após explosão de botijão de gás em Presidente Kennedy

Botijão de gás explode e deixa mulher de 32 anos gravemente ferida no ES

Homem morre após carro bater em árvores e ficar preso às ferragens no Sul do ES

Mecânico morre após carro bater em árvores na ES 181, em Muniz Freire

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente

Mulher de 31 anos morre após batida entre moto e carro em Jaguaré

Publicado em 28/10/2026 às 12:03
Acidente aconteceu na tarde de terça-feira (27)
Carro envolvido no acidente que matou uma motociclista em Jaguaré
 Crédito: Leitor | AG

Uma mulher de 31 anos morreu após a motocicleta que conduzia se envolver em um acidente com um carro na estrada do Giral, na zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (27). Segundo a Polícia Militar, ela foi socorrida com vida, mas morreu após dar entrada no hospital.


O motorista do carro, de 66 anos, relatou à PM que seguia no sentido Jaguaré–Giral e, ao fazer uma curva, encontrou a motocicleta na contramão. De acordo com a versão apresentada por ele, a batida atingiu a parte frontal esquerda do veículo. Após a colisão, a motociclista caiu e ficou desacordada.


O motorista fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool, e foi conduzido à delegacia. A Polícia Civil informou que ele foi ouvido e liberado, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Segundo a corporação, ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante.


O corpo da vítima foi recolhido no hospital, no Centro de Jaguaré, e encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para exame de necropsia. O caso será investigado pela Delegacia de Jaguaré.

Veja Também 

O Corpo foi encami8nhado para para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares

Homem é morto a tiros no quintal de casa em Linhares

São Mateus ganha ônibus para ampliar coleta de sangue

Ônibus vai percorrer 14 cidades do Norte do ES para coletar sangue

Imagem de destaque

Homem é encontrado morto dentro de bar em Conceição da Barra

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Motociclista fica gravemente ferido em acidente com carro em Cachoeiro

Publicado em 28/10/2026 às 11:43
Motociclista fica gravemente ferido em batida com carro em Cachoeiro
Motociclista fica gravemente ferido em batida com carro em Cachoeiro Crédito: Leitor | AG

Um motociclista ficou gravemente ferido após bater em um carro na noite de terça-feira (27), na Avenida Jones dos Santos, no bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.


Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro usou um posto de combustíveis para fazer um retorno. Ao sair do estabelecimento para acessar a avenida, no sentido Centro, ele bateu na motocicleta, que seguia no sentido do bairro BNH. Devido à gravidade dos ferimentos, o motociclista foi encaminhado à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim para atendimento médico especializado.


A moto foi removida para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), pois não havia responsável no local para ficar com o veículo. A PM também confeccionou um Auto de Infração de Trânsito (AIT), já que o motociclista tinha habilitação apenas na categoria B, que permite dirigir carros, mas não motocicletas.

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Sentido Camburi

Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, tem trajeto retomado após obras

Publicado em 28/10/2026 às 10:46
Fluxo de veículos na Avenida Saturnino de Brito foi liberado Divulgação/Prefeitura de Vitória

O fluxo de veículos na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, em Vitória, na altura da entrada para a Ilha do Frade, foi liberado nesta terça-feira (27). 


O trecho estava interditado para as obras da nova Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) da Praia do Canto. A obra integra o programa de requalificação das cinco Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAPs) de Vitória, que tem como objetivo ampliar a capacidade do sistema de drenagem e reduzir os riscos de alagamentos na cidade. O investimento total é de R$ 93,9 milhões, com recursos próprios do município.


De acordo com a prefeitura, a construção da nova EBAP foi necessária porque a estrutura antiga tinha capacidade para bombear apenas 750 litros de água da chuva por segundo até o ponto de lançamento localizado na ponte da Ilha do Frade. A nova estação poderá operar com vazão de até 4.910 litros por segundo, equivalente à vazão total da bacia de drenagem da Avenida Saturnino de Brito, que abrange uma área de aproximadamente 25 mil metros quadrados no bairro Praia do Canto, entre as avenidas Saturnino de Brito e Rio Branco e a Rua Afonso Cláudio.

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Violência

Homem é morto a tiros no quintal de casa em Linhares

Publicado em 28/10/2026 às 10:02

Um homem de 34 anos, identificado como Aliomar Pereira das Neves Júnior, foi morto a tiros no quintal de casa, no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (27). Segundo a Polícia Militar, a vítima já estava sem vida quando os policiais chegaram ao local.


Polícia Científica foi acionada e constatou que o corpo apresentava 25 perfurações na região dorsal, possivelmente provocadas por disparos de arma de fogo.


 Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crack e cocaína

PM encontra mais de 12 kg de drogas em tonéis enterrados em Cariacica

Publicado em 27/10/2026 às 18:07

Cerca de 12,3 quilos de cocaína e 936,77 gramas de crack foram encontrados escondidos em tonéis enterrados em uma área de mata no bairro Alice Coutinho, em Cariacica, nesta terça-feira (27). Segundo a Polícia Militar, a descoberta ocorreu após uma equipe avistou três homens saindo do local. 


De acordo com a corporação, o trio fugiu ao perceber a presença dos militares. Durante as buscas, os policiais encontraram a cocaína distribuída em 2.196 pinos e o crack dividido em 2.550 pedras, embaladas individualmente.


Todo o material apreendido foi encaminhado à 14ª Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem de A Gazeta para informar sobre a investigação, mas não havia se manifestado até a publicação desta matéria.

Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Na Serra

Caminhão com adubo tomba e provoca congestionamento na Rodovia do Contorno

Publicado em 27/10/2026 às 17:15
Caminhão carregado com adubo tomba na Rodovia do Contorno, sentido Carapina
Caminhão carregado com adubo tomba na Rodovia do Contorno, sentido Carapina Leitor AG

Um caminhão carregado de adubo tombou na manhã desta terça-feira (27), na Rodovia do Contorno, na Serra. Segundo a Ecovias Capixaba, ninguém ficou ferido. As faixas no sentido Carapina precisaram ser interditadas para o atendimento da ocorrência, mas foram liberadas às 14h34.


Apesar da liberação, o trânsito ainda apresentava bastante lentidão no sentido Carapina no fim da tarde. Segundo relatos de leitores de A Gazeta e informações de aplicativos de mobilidade, a retenção começava nas proximidades da empresa Perfilados Rio Doce, na Serra, e se estendia até a altura do bairro Tabajara, em Cariacica.

Veja Também 

Gavião Shiluba é utilizado para afastar pombos de área de hospital do Espírito Santo

Hospital em Vitória contrata gavião para espantar pombos; saiba como funciona

Link copiado com sucesso

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Investigação

Adolescente suspeito de matar homem em barbearia de Guaçuí se entrega à polícia

Publicado em 27/10/2026 às 17:10
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Avenida ficou bastante movimentada após o assassinato na barbearia Crédito:Redes Socias 

 Um adolescente suspeito de matar Pablo Rodrigues Cunha, de 32 anos, dentro de uma barbearia no Centro de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, se apresentou à polícia na manhã desta terça-feira (27), uma semana após o crime. O homicídio interrompeu um período de mais de 500 dias sem registros de assassinatos no município.


Segundo a Polícia Militar, o adolescente compareceu à 6ª Delegacia Regional de Alegre acompanhado dos pais e de um advogado, para cumprir uma decisão judicial que determinou sua internação provisória.


Pablo estava em uma barbearia quando, segundo as informações da investigação, o adolescente teria entrado no estabelecimento e atirado contra ele. A vítima morreu no local. Após o crime, o suspeito teria fugido e se apresentou às autoridades nesta terça-feira (27).

Veja Também 

Ulisses Maximiano Jesus de Sousa, Vanessa Magalhães Fernandes e Anna Liz Magalhães Fernandes Silva

Quem eram as três pessoas de Guaçuí mortas em acidente na Rodovia do Sol

Acidente na Rodovia do Sol

"Nossa cidade está de luto", diz prefeito de Guaçuí após mortes em Guarapari

Homicídio em barbearia põe fim a 569 dias sem homicídio em Guaçuí

Homem é morto a tiros dentro de barbearia em Guaçuí

Link copiado com sucesso

Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Instituto Viva Vida disponibiliza vagas para aulas gratuitas de bodyboarding na Serra

Instituto Viva Vida oferece vagas para aulas gratuitas de bodyboarding na Serra

casa da mulher brasileira de vila velha terá nova licitação

Vila Velha abre nova licitação para concluir Casa da Mulher Brasileira

Flaco López, jogador do Palmeiras

Conmebol define uniformes de Palmeiras e Estudiantes para final da Libertadores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.