Justiça nega pedido de soltura de PM que agrediu esposa e colegas em Vitória

Ao votar pela manutenção da prisão preventiva, o juiz auditor apontou a periculosidade do acusado e o risco de a vítima ficar ameaçada caso ele fosse colocado em liberdade.





A decisão também considerou possíveis impactos da conduta na hierarquia e na disciplina da corporação, além de dificuldades impostas à atuação das equipes que atenderam à ocorrência. Os juízes militares acompanharam o voto e também mencionaram supostas ameaças do soldado a policiais mais antigos na carreira.

Em nota, a Polícia Militar informou que o soldado permanece recolhido no presídio militar. O Inquérito Policial Militar (IPM) está em fase final e aguarda a publicação da solução. O policial também responde a um procedimento administrativo, ainda em andamento. A corporação afirmou que não divulgará outras informações neste momento, em respeito aos procedimentos legais.





A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa do militar, e o espaço segue aberto para manifestação.