Justiça aceita denúncia contra PM que agrediu mulher em Jardim Camburi

MARCELO RAMOS ARAÚJO Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

No quadro Justiça, Segurança e Cidadania, Vilmara Fernandes destaca que a Justiça do Espírito Santo aceitou a denúncia contra o policial militar Marcelo Ramos Araújo, 26 anos, que agrediu a esposa no estacionamento de um supermercado, em Jardim Camburi, Vitória.

A decisão desta terça-feira (10) que o tornou réu em ação penal é do Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Vitória). Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), ele praticou os crimes de violência psicológica, ameaça e lesão corporal qualificada. A denúncia também inclui as agressões contra um primo (infração penal de vias de fato) que tentou impedir o conflito, registrado em vídeo.

O soldado foi preso em flagrante no dia 21 do mês passado. No dia houve ainda agressões contra outros militares que atenderam a ocorrência, o que motivou a abertura de outra investigação, um IPM (inquérito policial militar) instaurado pela Corregedoria da corporação. A defesa do policial não foi localizada, mas o espaço segue aberto à manifestação. Ouça o comentário completo.