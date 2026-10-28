Flávio Bolsonaro venceu em 48 bairros de Vila Velha e Lula em 9; veja mapa

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) foi o preferido entre os eleitores de Vila Velha no segundo turno das Eleições 2026. Na disputa por bairros, ele venceu o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por 48 a 9. No total, Flávio recebeu 158.799 votos no município (57,84%) e Lula, 115.757 (42,16%).
O resultado é parecido com o de 2022, quando Vila Velha tinha um bairro a menos com seção eleitoral. Naquele ano, Jair Bolsonaro (PL), que disputava o cargo Executivo, obteve maioria em 48 áreas e Lula, em 8.
Neste ano, Lula conseguiu melhorar a sua situação virando o resultado em dois bairros na segunda votação: Primeiro de Maio, onde somou 558 votos (54,6%) ante os 464 (45,4%) de Flávio; e Dom João Batista, onde foi escolhido por 221 eleitores (51,64%) frente aos 207 (48,36%) do oponente.
Além disso, o presidente manteve a vantagem em bairros da Região 5, como Ulisses Guimarães (55,67% dos votos), Terra Vermelha (55,36%), Barramares (58,79%), Jabaeté (57,41%) e Morada da Barra e Xuri (54,81%).
O desempenho do petista também foi expressivo em Cobi de Baixo, onde os 491 votos representaram 61,53% do total, e Cobi de Cima, onde foi escolhido por 352 eleitores (57,89%).
Já Flávio manteve o predomínio em todas as demais áreas, com resultado mais significativo em Coqueiral de Itaparica, onde os eleitores do filho do ex-presidente somaram 15.964 (60,72%).
Proporcionalmente, Flávio obteve as maiores vantagens sobre o adversário na Praia da Costa (68%), Praia de Itaparica (66,97%) e Planalto (65,82%). Eleitores da Barra do Jucu e da Ponta da Fruta também preferiram o candidato.
Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vale observar que, nesta lista, constam apenas os bairros onde há seção eleitoral. Confira a votação no mapa abaixo:
Apuração por bairro — Vila Velha (presidente) — 2º turno
ALECRIM
ALVORADA
ARAÇÁS
ARGOLAS
ARIBIRI
ATAÍDE
BALNEÁRIO PONTA DA FRUTA
BARRA DO JUCU
BARRAMARES
BOA VISTA I
BOA VISTA II
BRISAMAR
CAVALIERI
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CENTRO + PRAINHA
CHÁCARA DO CONDE
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CIDADE DA BARRA
COBI DE BAIXO
COBI DE CIMA
COBILÂNDIA
COCAL
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COQUEIRAL DE ITAPARICA
CRISTOVÃO COLOMBO
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DARLY SANTOS
DIVINO ESPÍRITO SANTO
DOM JOÃO BATISTA
GAROTO
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GLÓRIA
GUARANHUNS
IBES
ILHA DA CONCEIÇÃO
ILHA DAS FLORES
ILHA DOS AIRES
ILHA DOS BENTOS
INDUSTRIAL
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INTERLAGOS
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ITAPOÃ
JABAETÉ
JABURUNA
JARDIM ASTECA
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JARDIM COLORADO
JARDIM DO VALE
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JARDIM GUADALAJARA
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JARDIM GUARANHUNS
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JARDIM MARILÂNDIA
JOÃO GOULART
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JOCKEY DE ITAPARICA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
MORADA DA BARRA + XURI
MORADA DO SOL
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
MORRO DA LAGOA
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NORMÍLIA DA CUNHA
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NOSSA SENHORA DA PENHA
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NOVA AMÉRICA
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NOVA ITAPARICA
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NOVA PONTA DA FRUTA
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NOVO MÉXICO
OLARIA
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PAUL
PEDRA DOS BÚZIOS
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PLANALTO
POLO EMPRESARIAL NOVO MÉXICO
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PONTA DA FRUTA
PONTAL DAS GARÇAS
PRAIA DA COSTA
PRAIA DAS GAIVOTAS
PRAIA DE ITAPARICA
PRAIA DOS RECIFES
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PRIMEIRO DE MAIO
RESIDENCIAL COQUEIRAL
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RIO MARINHO
RIVIERA DA BARRA
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SAGRADA FAMÍLIA
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SANTA CLARA
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SANTA INÊS
SANTA MÔNICA
SANTA MONICA POPULAR
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SANTA PAULA I
SANTA PAULA II
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SANTA RITA
SANTOS DUMONT
SÃO CONRADO
SÃO TORQUATO
SOTECO
TERRA VERMELHA
ULISSES GUIMARÃES
VALE ENCANTADO
VILA BATISTA
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VILA GARRIDO
VILA GUARANHUNS
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VILA NOVA
VINTE E TRÊS DE MAIO
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VISTA DA PENHA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ZUMBI DOS PALMARES
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Resultado em Vila Velha
57 bairros mapeados · 274.556 votos válidos
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