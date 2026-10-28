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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro venceu em 48 bairros de Vila Velha e Lula em 9; veja mapa

Candidato do PL manteve predomínio sobre o eleitorado canela-verde; petista virou o resultado em dois bairros em relação ao primeiro turno

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 12:16

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

28 out 2026 às 12:16

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) foi o preferido entre os eleitores de Vila Velha no segundo turno das Eleições 2026. Na disputa por bairros, ele venceu o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por 48 a 9. No total, Flávio recebeu 158.799 votos no município (57,84%) e Lula, 115.757 (42,16%).


O resultado é parecido com o de 2022, quando Vila Velha tinha um bairro a menos com seção eleitoral. Naquele ano, Jair Bolsonaro (PL), que disputava o cargo Executivo, obteve maioria em 48 áreas e Lula, em 8. 


Neste ano, Lula conseguiu melhorar a sua situação virando o resultado em dois bairros na segunda votação: Primeiro de Maio, onde somou 558 votos (54,6%) ante os 464 (45,4%) de Flávio; e Dom João Batista, onde foi escolhido por 221 eleitores (51,64%) frente aos 207 (48,36%) do oponente.


Além disso, o presidente manteve a vantagem em bairros da Região 5, como Ulisses Guimarães (55,67% dos votos), Terra Vermelha (55,36%), Barramares (58,79%), Jabaeté (57,41%) e Morada da Barra e Xuri (54,81%).

O desempenho do petista também foi expressivo em Cobi de Baixo, onde os 491 votos representaram 61,53% do total, e Cobi de Cima, onde foi escolhido por 352 eleitores (57,89%).


Flávio manteve o predomínio em todas as demais áreas, com resultado mais significativo em Coqueiral de Itaparica, onde os eleitores do filho do ex-presidente somaram 15.964 (60,72%). 


Proporcionalmente, Flávio obteve as maiores vantagens sobre o adversário na Praia da Costa (68%), Praia de Itaparica (66,97%) e Planalto (65,82%). Eleitores da Barra do Jucu e da Ponta da Fruta também preferiram o candidato.


Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vale observar que, nesta lista, constam apenas os bairros onde há seção eleitoral. Confira a votação no mapa abaixo:

Apuração por bairro — Vila Velha (presidente) — 2º turno
Eleições 2026 · 2º turno

Apuração por bairro — Vila Velha (presidente) — 2º turno

Ver resultado geral

ALECRIM

FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.78%
2.525 votos
LULA (PT)42.22%
1.845 votos

ALVORADA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)59.73%
2.832 votos
LULA (PT)40.27%
1.909 votos

ARAÇÁS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)61.88%
3.204 votos
LULA (PT)38.12%
1.974 votos

ARGOLAS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.25%
901 votos
LULA (PT)48.75%
857 votos

ARIBIRI

FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.65%
4.141 votos
LULA (PT)43.35%
3.169 votos

ATAÍDE

FLÁVIO BOLSONARO (PL)59.98%
3.953 votos
LULA (PT)40.02%
2.637 votos

BALNEÁRIO PONTA DA FRUTA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.10%
1.241 votos
LULA (PT)43.90%
971 votos

BARRA DO JUCU

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.91%
2.694 votos
LULA (PT)46.09%
2.303 votos

BARRAMARES

LULA (PT)58.79%
1.685 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)41.21%
1.181 votos

BOA VISTA I

FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.25%
189 votos
LULA (PT)43.75%
147 votos

BOA VISTA II

FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.14%
3.580 votos
LULA (PT)42.86%
2.685 votos

BRISAMAR

FLÁVIO BOLSONARO (PL)60.31%
895 votos
LULA (PT)39.69%
589 votos

CAVALIERI

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CENTRO + PRAINHA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)62.00%
9.470 votos
LULA (PT)38.00%
5.805 votos

CHÁCARA DO CONDE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CIDADE DA BARRA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.73%
1.604 votos
LULA (PT)48.27%
1.497 votos

COBI DE BAIXO

LULA (PT)61.53%
491 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)38.47%
307 votos

COBI DE CIMA

LULA (PT)57.89%
352 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)42.11%
256 votos

COBILÂNDIA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)60.12%
6.157 votos
LULA (PT)39.88%
4.084 votos

COCAL

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

COQUEIRAL DE ITAPARICA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)60.72%
15.964 votos
LULA (PT)39.28%
10.327 votos

CRISTOVÃO COLOMBO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

DARLY SANTOS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.41%
337 votos
LULA (PT)41.59%
240 votos

DIVINO ESPÍRITO SANTO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.28%
2.227 votos
LULA (PT)41.72%
1.594 votos

DOM JOÃO BATISTA

LULA (PT)51.64%
221 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.36%
207 votos

GAROTO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

GLÓRIA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.51%
4.767 votos
LULA (PT)41.49%
3.381 votos

GUARANHUNS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)60.19%
2.546 votos
LULA (PT)39.81%
1.684 votos

IBES

FLÁVIO BOLSONARO (PL)59.13%
4.648 votos
LULA (PT)40.87%
3.212 votos

ILHA DA CONCEIÇÃO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.53%
809 votos
LULA (PT)43.47%
622 votos

ILHA DAS FLORES

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.28%
2.027 votos
LULA (PT)45.72%
1.707 votos

ILHA DOS AIRES

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.30%
751 votos
LULA (PT)45.70%
632 votos

ILHA DOS BENTOS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)61.54%
1.450 votos
LULA (PT)38.46%
906 votos

INDUSTRIAL

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

INTERLAGOS

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ITAPOÃ

FLÁVIO BOLSONARO (PL)61.00%
11.332 votos
LULA (PT)39.00%
7.246 votos

JABAETÉ

LULA (PT)57.41%
3.141 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)42.59%
2.330 votos

JABURUNA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.66%
1.122 votos
LULA (PT)46.34%
969 votos

JARDIM ASTECA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM COLORADO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)63.63%
1.459 votos
LULA (PT)36.37%
834 votos

JARDIM DO VALE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM GUADALAJARA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM GUARANHUNS

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM MARILÂNDIA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.61%
1.309 votos
LULA (PT)45.39%
1.088 votos

JOÃO GOULART

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JOCKEY DE ITAPARICA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

MORADA DA BARRA + XURI

LULA (PT)54.81%
2.109 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.19%
1.739 votos

MORADA DO SOL

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

MORRO DA LAGOA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NORMÍLIA DA CUNHA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NOSSA SENHORA DA PENHA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NOVA AMÉRICA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NOVA ITAPARICA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NOVA PONTA DA FRUTA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NOVO MÉXICO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)60.79%
2.307 votos
LULA (PT)39.21%
1.488 votos

OLARIA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PAUL

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.15%
1.787 votos
LULA (PT)46.85%
1.575 votos

PEDRA DOS BÚZIOS

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PLANALTO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)65.82%
1.011 votos
LULA (PT)34.18%
525 votos

POLO EMPRESARIAL NOVO MÉXICO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PONTA DA FRUTA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)61.34%
2.128 votos
LULA (PT)38.66%
1.341 votos

PONTAL DAS GARÇAS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.23%
66 votos
LULA (PT)46.77%
58 votos

PRAIA DA COSTA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)68.00%
10.954 votos
LULA (PT)32.00%
5.155 votos

PRAIA DAS GAIVOTAS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)60.74%
2.878 votos
LULA (PT)39.26%
1.860 votos

PRAIA DE ITAPARICA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)66.97%
953 votos
LULA (PT)33.03%
470 votos

PRAIA DOS RECIFES

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PRIMEIRO DE MAIO

LULA (PT)54.60%
558 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.40%
464 votos

RESIDENCIAL COQUEIRAL

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

RIO MARINHO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.93%
2.867 votos
LULA (PT)43.07%
2.169 votos

RIVIERA DA BARRA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SAGRADA FAMÍLIA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTA CLARA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTA INÊS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)59.57%
2.707 votos
LULA (PT)40.43%
1.837 votos

SANTA MÔNICA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)61.74%
2.725 votos
LULA (PT)38.26%
1.689 votos

SANTA PAULA I

FLÁVIO BOLSONARO (PL)59.17%
681 votos
LULA (PT)40.83%
470 votos

SANTA PAULA II

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTA RITA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.46%
3.367 votos
LULA (PT)48.54%
3.176 votos

SANTOS DUMONT

FLÁVIO BOLSONARO (PL)61.58%
1.388 votos
LULA (PT)38.42%
866 votos

SÃO CONRADO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.50%
1.086 votos
LULA (PT)46.50%
944 votos

SÃO TORQUATO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.32%
1.914 votos
LULA (PT)47.68%
1.744 votos

SOTECO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.71%
5.497 votos
LULA (PT)42.29%
4.028 votos

TERRA VERMELHA

LULA (PT)55.36%
2.774 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)44.64%
2.237 votos

ULISSES GUIMARÃES

LULA (PT)55.67%
2.183 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)44.33%
1.738 votos

VALE ENCANTADO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.88%
4.212 votos
LULA (PT)42.12%
3.065 votos

VILA BATISTA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VILA GARRIDO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.36%
3.655 votos
LULA (PT)48.64%
3.462 votos

VILA GUARANHUNS

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VILA NOVA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.98%
2.023 votos
LULA (PT)41.02%
1.407 votos

VINTE E TRÊS DE MAIO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VISTA DA PENHA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ZUMBI DOS PALMARES

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Resultado em Vila Velha

57 bairros mapeados · 274.556 votos válidos

FLÁVIO BOLSONARO (PL)57,84%
158.799 votos
LULA (PT)42,16%
115.757 votos

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