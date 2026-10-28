Flávio Bolsonaro venceu em 48 bairros de Vila Velha e Lula em 9; veja mapa

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) foi o preferido entre os eleitores de Vila Velha no segundo turno das Eleições 2026. Na disputa por bairros, ele venceu o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por 48 a 9. No total, Flávio recebeu 158.799 votos no município (57,84%) e Lula, 115.757 (42,16%).





O resultado é parecido com o de 2022, quando Vila Velha tinha um bairro a menos com seção eleitoral. Naquele ano, Jair Bolsonaro (PL), que disputava o cargo Executivo, obteve maioria em 48 áreas e Lula, em 8.





Neste ano, Lula conseguiu melhorar a sua situação virando o resultado em dois bairros na segunda votação: Primeiro de Maio, onde somou 558 votos (54,6%) ante os 464 (45,4%) de Flávio; e Dom João Batista, onde foi escolhido por 221 eleitores (51,64%) frente aos 207 (48,36%) do oponente.





Além disso, o presidente manteve a vantagem em bairros da Região 5, como Ulisses Guimarães (55,67% dos votos), Terra Vermelha (55,36%), Barramares (58,79%), Jabaeté (57,41%) e Morada da Barra e Xuri (54,81%).