AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Em Vila Velha, Flávio Bolsonaro venceu em 50 bairros e Lula, em 7; veja mapa

Na disputa presidencial no primeiro turno, o senador do PL levou vantagem no município em relação ao presidente

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 11:42

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

09 out 2026 às 11:42
Eleições 2026 - mapa de votação de bairros em Vila Velha
Em Vila Velha, as seções eleitorais se concentram em 57 bairros   Arquivo e Arte AG

O primeiro turno das Eleições 2026 foi melhor para o senador Flávio Bolsonaro (PL) em Vila Velha, onde ele ganhou em 50 bairros na disputa pela Presidência da República. Em outros sete locais, a vitória foi do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).  


Em retrospecto às eleições de 2022, Flávio avançou em um bairro em relação ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que havia conquistado a preferência do eleitorado em 49 locais. Naquele ano, Lula venceu em oito. 


A maior vantagem do senador foi observada na Praia da Costa, onde recebeu 10.291 votos, enquanto o presidente teve o apoio de 4.344 eleitores, isto é, menos da metade de seu concorrente direto na disputa de segundo turno. 


Em Coqueiral de Itaparica, Flávio também teve uma votação expressiva — 14.755 votos —, mas não chegou a ser o dobro da recebida por Lula, que contou com 8.634 eleitores.


O presidente teve melhor desempenho em bairros da Região 5, como Barramares, Jabaeté e Terra Vermelha, e também em Cobi de Baixo e Cobi de Cima.


Em Primeiro de Maio, a votação mais apertada: 457 votos para Flávio e 450 para Lula. 


Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vale destacar que constam apenas os bairros do município com seção de votação. Confira o resultado no mapa abaixo:

Apuração por bairro — Vila Velha (presidente)
Eleições 2026

Apuração por bairro — Vila Velha (presidente)

Ver resultado geral

ALECRIM

FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.78%
2.363 votos
LULA (PT)34.70%
1.470 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.73%
158 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.00%
127 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.05%
87 votos
OUTROS CANDIDATOS0.73%
31 votos

ALVORADA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.62%
2.677 votos
LULA (PT)34.46%
1.601 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.21%
149 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.65%
123 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.66%
77 votos
OUTROS CANDIDATOS0.41%
19 votos

ARAÇÁS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)59.34%
3.033 votos
LULA (PT)31.64%
1.617 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.72%
190 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.11%
159 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.66%
85 votos
OUTROS CANDIDATOS0.53%
27 votos

ARGOLAS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.16%
878 votos
LULA (PT)43.06%
769 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.25%
58 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.18%
39 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.79%
32 votos
OUTROS CANDIDATOS0.56%
10 votos

ARIBIRI

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.76%
3.926 votos
LULA (PT)36.46%
2.614 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.01%
216 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.85%
204 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.45%
176 votos
OUTROS CANDIDATOS0.47%
34 votos

ATAÍDE

FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.20%
3.715 votos
LULA (PT)33.18%
2.155 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.43%
223 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.36%
218 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.26%
147 votos
OUTROS CANDIDATOS0.57%
37 votos

BALNEÁRIO PONTA DA FRUTA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.05%
1.187 votos
LULA (PT)36.61%
804 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.28%
94 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.64%
58 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.82%
40 votos
OUTROS CANDIDATOS0.59%
13 votos

BARRA DO JUCU

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.93%
2.549 votos
LULA (PT)39.13%
1.921 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.59%
176 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.20%
157 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.65%
81 votos
OUTROS CANDIDATOS0.51%
25 votos

BARRAMARES

LULA (PT)51.37%
1.446 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)40.18%
1.131 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.27%
92 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.13%
88 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.46%
41 votos
OUTROS CANDIDATOS0.60%
17 votos

BOA VISTA I

FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.69%
181 votos
LULA (PT)36.00%
117 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.69%
12 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.77%
9 votos
OUTROS CANDIDATOS1.23%
4 votos
RONALDO CAIADO (PSD)0.62%
2 votos

BOA VISTA II

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.66%
3.371 votos
LULA (PT)35.93%
2.216 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.09%
252 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.58%
159 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.09%
129 votos
OUTROS CANDIDATOS0.65%
40 votos

BRISAMAR

FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.00%
845 votos
LULA (PT)32.81%
478 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.98%
58 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.81%
41 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.92%
28 votos
OUTROS CANDIDATOS0.48%
7 votos

CAVALIERI

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CENTRO + PRAINHA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)59.17%
8.911 votos
LULA (PT)31.78%
4.786 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.53%
531 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.22%
485 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.53%
230 votos
OUTROS CANDIDATOS0.77%
116 votos

CHÁCARA DO CONDE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CIDADE DA BARRA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.21%
1.549 votos
LULA (PT)41.16%
1.245 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.14%
95 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.35%
71 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.55%
47 votos
OUTROS CANDIDATOS0.60%
18 votos

COBI DE BAIXO

LULA (PT)53.75%
423 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)39.26%
309 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.68%
29 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.03%
16 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.02%
8 votos
OUTROS CANDIDATOS0.25%
2 votos

COBI DE CIMA

LULA (PT)52.70%
322 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)41.57%
254 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.45%
15 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.47%
9 votos
RONALDO CAIADO (PSD)0.98%
6 votos
OUTROS CANDIDATOS0.82%
5 votos

COBILÂNDIA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.91%
5.851 votos
LULA (PT)33.07%
3.341 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.45%
349 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.13%
316 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.95%
197 votos
OUTROS CANDIDATOS0.49%
50 votos

COCAL

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

COQUEIRAL DE ITAPARICA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.95%
14.755 votos
LULA (PT)33.33%
8.634 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.78%
978 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.43%
889 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.79%
465 votos
OUTROS CANDIDATOS0.72%
186 votos

CRISTOVÃO COLOMBO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

DARLY SANTOS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.07%
331 votos
LULA (PT)34.91%
199 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.63%
15 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.46%
14 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.58%
9 votos
OUTROS CANDIDATOS0.35%
2 votos

DIVINO ESPÍRITO SANTO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.82%
2.130 votos
LULA (PT)34.73%
1.302 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.25%
122 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.67%
100 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.89%
71 votos
OUTROS CANDIDATOS0.64%
24 votos

DOM JOÃO BATISTA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)47.33%
204 votos
LULA (PT)43.16%
186 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.94%
17 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.48%
15 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.39%
6 votos
OUTROS CANDIDATOS0.70%
3 votos

GAROTO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

GLÓRIA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.67%
4.551 votos
LULA (PT)34.93%
2.805 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.50%
281 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.61%
210 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.77%
142 votos
OUTROS CANDIDATOS0.52%
42 votos

GUARANHUNS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.54%
2.382 votos
LULA (PT)34.15%
1.414 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.12%
129 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.68%
111 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.62%
67 votos
OUTROS CANDIDATOS0.89%
37 votos

IBES

FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.98%
4.401 votos
LULA (PT)33.88%
2.617 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.31%
256 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.80%
216 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.43%
188 votos
OUTROS CANDIDATOS0.60%
46 votos

ILHA DA CONCEIÇÃO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.16%
769 votos
LULA (PT)36.59%
510 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.94%
41 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.65%
37 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.37%
33 votos
OUTROS CANDIDATOS0.29%
4 votos

ILHA DAS FLORES

FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.40%
1.908 votos
LULA (PT)38.51%
1.402 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.41%
124 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.88%
105 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.17%
79 votos
OUTROS CANDIDATOS0.63%
23 votos

ILHA DOS AIRES

FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.04%
715 votos
LULA (PT)37.99%
522 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.37%
60 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.78%
52 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.09%
15 votos
OUTROS CANDIDATOS0.73%
10 votos

ILHA DOS BENTOS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.28%
1.345 votos
LULA (PT)31.54%
728 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.64%
107 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.12%
72 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.43%
33 votos
OUTROS CANDIDATOS1.00%
23 votos

INDUSTRIAL

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

INTERLAGOS

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ITAPOÃ

FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.89%
10.590 votos
LULA (PT)32.98%
6.033 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.18%
582 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.09%
565 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.02%
370 votos
OUTROS CANDIDATOS0.84%
154 votos

JABAETÉ

LULA (PT)49.78%
2.626 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)40.95%
2.160 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.70%
195 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.45%
182 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.57%
83 votos
OUTROS CANDIDATOS0.55%
29 votos

JABURUNA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.00%
1.065 votos
LULA (PT)39.31%
805 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.17%
65 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.64%
54 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.15%
44 votos
OUTROS CANDIDATOS0.73%
15 votos

JARDIM ASTECA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM COLORADO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)60.11%
1.364 votos
LULA (PT)30.85%
700 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.31%
75 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.09%
70 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.12%
48 votos
OUTROS CANDIDATOS0.53%
12 votos

JARDIM DO VALE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM GUADALAJARA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM GUARANHUNS

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM MARILÂNDIA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.72%
1.287 votos
LULA (PT)37.63%
885 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.93%
69 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.64%
62 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.62%
38 votos
OUTROS CANDIDATOS0.47%
11 votos

JOÃO GOULART

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JOCKEY DE ITAPARICA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

MORADA DA BARRA + XURI

LULA (PT)47.25%
1.803 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)43.19%
1.648 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.06%
155 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.49%
95 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.10%
80 votos
OUTROS CANDIDATOS0.92%
35 votos

MORADA DO SOL

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

MORRO DA LAGOA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NORMÍLIA DA CUNHA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NOSSA SENHORA DA PENHA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NOVA AMÉRICA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NOVA ITAPARICA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NOVA PONTA DA FRUTA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NOVO MÉXICO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.35%
2.153 votos
LULA (PT)32.66%
1.205 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.14%
116 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.01%
111 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.20%
81 votos
OUTROS CANDIDATOS0.65%
24 votos

OLARIA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PAUL

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.99%
1.675 votos
LULA (PT)40.06%
1.316 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.32%
109 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.98%
98 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.10%
69 votos
OUTROS CANDIDATOS0.55%
18 votos

PEDRA DOS BÚZIOS

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PLANALTO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)63.77%
970 votos
LULA (PT)27.68%
421 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.68%
56 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.42%
52 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.05%
16 votos
OUTROS CANDIDATOS0.39%
6 votos

POLO EMPRESARIAL NOVO MÉXICO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PONTA DA FRUTA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.58%
1.957 votos
LULA (PT)32.54%
1.087 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.17%
106 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.11%
104 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.10%
70 votos
OUTROS CANDIDATOS0.51%
17 votos

PONTAL DAS GARÇAS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.56%
65 votos
LULA (PT)35.04%
41 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.42%
4 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.56%
3 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.56%
3 votos
OUTROS CANDIDATOS0.85%
1 votos

PRAIA DA COSTA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)64.05%
10.291 votos
LULA (PT)27.04%
4.344 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.07%
494 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.88%
462 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.92%
309 votos
OUTROS CANDIDATOS1.04%
167 votos

PRAIA DAS GAIVOTAS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.58%
2.692 votos
LULA (PT)33.43%
1.563 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.19%
149 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.12%
146 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.80%
84 votos
OUTROS CANDIDATOS0.88%
41 votos

PRAIA DE ITAPARICA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)62.69%
882 votos
LULA (PT)26.94%
379 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.62%
51 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.13%
44 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.77%
39 votos
OUTROS CANDIDATOS0.85%
12 votos

PRAIA DOS RECIFES

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PRIMEIRO DE MAIO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)46.16%
457 votos
LULA (PT)45.45%
450 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.13%
31 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.63%
26 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.22%
22 votos
OUTROS CANDIDATOS0.40%
4 votos

RESIDENCIAL COQUEIRAL

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

RIO MARINHO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.51%
2.700 votos
LULA (PT)36.18%
1.792 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.71%
184 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.64%
131 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.36%
117 votos
OUTROS CANDIDATOS0.59%
29 votos

RIVIERA DA BARRA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SAGRADA FAMÍLIA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTA CLARA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTA INÊS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.51%
2.530 votos
LULA (PT)33.97%
1.521 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.42%
153 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.97%
133 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.48%
111 votos
OUTROS CANDIDATOS0.65%
29 votos

SANTA MÔNICA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)59.43%
2.583 votos
LULA (PT)31.73%
1.379 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.04%
132 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.78%
121 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.19%
95 votos
OUTROS CANDIDATOS0.83%
36 votos

SANTA PAULA I

FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.57%
654 votos
LULA (PT)32.57%
370 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.67%
53 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.38%
27 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.29%
26 votos
OUTROS CANDIDATOS0.53%
6 votos

SANTA PAULA II

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTA RITA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.89%
3.271 votos
LULA (PT)41.41%
2.662 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.11%
200 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.57%
165 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.60%
103 votos
OUTROS CANDIDATOS0.42%
27 votos

SANTOS DUMONT

FLÁVIO BOLSONARO (PL)59.59%
1.321 votos
LULA (PT)30.90%
685 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.43%
76 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.11%
69 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.35%
52 votos
OUTROS CANDIDATOS0.63%
14 votos

SÃO CONRADO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.39%
1.051 votos
LULA (PT)37.54%
753 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.84%
77 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.64%
73 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.09%
42 votos
OUTROS CANDIDATOS0.50%
10 votos

SÃO TORQUATO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.15%
1.846 votos
LULA (PT)41.17%
1.486 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.55%
92 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.52%
91 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.91%
69 votos
OUTROS CANDIDATOS0.69%
25 votos

SOTECO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.72%
5.185 votos
LULA (PT)34.86%
3.244 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.48%
324 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.78%
259 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.37%
221 votos
OUTROS CANDIDATOS0.78%
73 votos

TERRA VERMELHA

LULA (PT)47.76%
2.325 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)43.30%
2.108 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.90%
190 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.83%
138 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.83%
89 votos
OUTROS CANDIDATOS0.37%
18 votos

ULISSES GUIMARÃES

LULA (PT)48.24%
1.841 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)43.55%
1.662 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.25%
124 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.07%
117 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.36%
52 votos
OUTROS CANDIDATOS0.52%
20 votos

VALE ENCANTADO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.12%
4.009 votos
LULA (PT)35.19%
2.514 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.18%
227 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.76%
197 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.14%
153 votos
OUTROS CANDIDATOS0.62%
44 votos

VILA BATISTA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VILA GARRIDO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.19%
3.502 votos
LULA (PT)41.01%
2.862 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.28%
229 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.95%
206 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.09%
146 votos
OUTROS CANDIDATOS0.47%
33 votos

VILA GUARANHUNS

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VILA NOVA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.58%
1.904 votos
LULA (PT)34.68%
1.167 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.24%
109 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.94%
99 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.84%
62 votos
OUTROS CANDIDATOS0.71%
24 votos

VINTE E TRÊS DE MAIO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VISTA DA PENHA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ZUMBI DOS PALMARES

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Resultado em Vila Velha

57 bairros mapeados · 269.964 votos válidos

FLÁVIO BOLSONARO (PL)55,49%
149.803 votos
LULA (PT)35,52%
95.903 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3,33%
8.984 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3,06%
8.260 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1,94%
5.225 votos
OUTROS CANDIDATOS0,66%
1.789 votos

Leia mais sobre Eleições: 

Em Vila Velha, Flávio Bolsonaro venceu em 50 bairros e Lula, em 7; veja mapa

“Sou de centro-direita, mas sou democrático”, diz Ricardo em sabatina de A Gazeta e CBN

Flávio Bolsonaro venceu em 27 bairros de Vitória e Lula em 21; veja mapa

Debandada? Aliados de Ricardo aparecem ao lado de Pazolini no 2º turno

A Gazeta e CBN Vitória entrevistam Ricardo Ferraço nesta sexta (9), às 10h

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026 Presidência Vila Velha Luiz Inácio Lula da Silva Lula Flavio Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Informação investigada circulou em redes sociais
Interrupção na divulgação dos resultados não afetou a totalização dos votos no primeiro turno
Parataekwondo brasileiro é campeão de Grand Prix em Paris com 6 pódios
Parataekwondo brasileiro é campeão de Grand Prix em Paris com 6 pódios
Imagem de destaque
Spitz dos visigodos: conheça essa raça de cachorro viking de lendas antigas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados