Em Vila Velha, Flávio Bolsonaro venceu em 50 bairros e Lula, em 7; veja mapa

ALECRIM
FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.78%
2.363 votos
LULA (PT)34.70%
1.470 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.73%
158 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.00%
127 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.05%
87 votos
OUTROS CANDIDATOS0.73%
31 votos
ALVORADA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.62%
2.677 votos
LULA (PT)34.46%
1.601 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.21%
149 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.65%
123 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.66%
77 votos
OUTROS CANDIDATOS0.41%
19 votos
ARAÇÁS
FLÁVIO BOLSONARO (PL)59.34%
3.033 votos
LULA (PT)31.64%
1.617 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.72%
190 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.11%
159 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.66%
85 votos
OUTROS CANDIDATOS0.53%
27 votos
ARGOLAS
FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.16%
878 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.25%
58 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.18%
39 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.79%
32 votos
OUTROS CANDIDATOS0.56%
10 votos
ARIBIRI
FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.76%
3.926 votos
LULA (PT)36.46%
2.614 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.01%
216 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.85%
204 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.45%
176 votos
OUTROS CANDIDATOS0.47%
34 votos
ATAÍDE
FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.20%
3.715 votos
LULA (PT)33.18%
2.155 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.43%
223 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.36%
218 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.26%
147 votos
OUTROS CANDIDATOS0.57%
37 votos
BALNEÁRIO PONTA DA FRUTA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.05%
1.187 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.28%
94 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.64%
58 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.82%
40 votos
OUTROS CANDIDATOS0.59%
13 votos
BARRA DO JUCU
FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.93%
2.549 votos
LULA (PT)39.13%
1.921 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.59%
176 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.20%
157 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.65%
81 votos
OUTROS CANDIDATOS0.51%
25 votos
BARRAMARES
LULA (PT)51.37%
1.446 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)40.18%
1.131 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.27%
92 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.13%
88 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.46%
41 votos
OUTROS CANDIDATOS0.60%
17 votos
BOA VISTA I
FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.69%
181 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.69%
12 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.77%
9 votos
OUTROS CANDIDATOS1.23%
4 votos
RONALDO CAIADO (PSD)0.62%
2 votos
BOA VISTA II
FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.66%
3.371 votos
LULA (PT)35.93%
2.216 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.09%
252 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.58%
159 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.09%
129 votos
OUTROS CANDIDATOS0.65%
40 votos
BRISAMAR
FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.00%
845 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.98%
58 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.81%
41 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.92%
28 votos
OUTROS CANDIDATOS0.48%
7 votos
CAVALIERI
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CENTRO + PRAINHA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)59.17%
8.911 votos
LULA (PT)31.78%
4.786 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.53%
531 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.22%
485 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.53%
230 votos
OUTROS CANDIDATOS0.77%
116 votos
CHÁCARA DO CONDE
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CIDADE DA BARRA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.21%
1.549 votos
LULA (PT)41.16%
1.245 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.14%
95 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.35%
71 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.55%
47 votos
OUTROS CANDIDATOS0.60%
18 votos
COBI DE BAIXO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)39.26%
309 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.68%
29 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.03%
16 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.02%
8 votos
OUTROS CANDIDATOS0.25%
2 votos
COBI DE CIMA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)41.57%
254 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.45%
15 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.47%
9 votos
RONALDO CAIADO (PSD)0.98%
6 votos
OUTROS CANDIDATOS0.82%
5 votos
COBILÂNDIA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.91%
5.851 votos
LULA (PT)33.07%
3.341 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.45%
349 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.13%
316 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.95%
197 votos
OUTROS CANDIDATOS0.49%
50 votos
COCAL
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
COQUEIRAL DE ITAPARICA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.95%
14.755 votos
LULA (PT)33.33%
8.634 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.78%
978 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.43%
889 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.79%
465 votos
OUTROS CANDIDATOS0.72%
186 votos
CRISTOVÃO COLOMBO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
DARLY SANTOS
FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.07%
331 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.63%
15 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.46%
14 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.58%
9 votos
OUTROS CANDIDATOS0.35%
2 votos
DIVINO ESPÍRITO SANTO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.82%
2.130 votos
LULA (PT)34.73%
1.302 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.25%
122 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.67%
100 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.89%
71 votos
OUTROS CANDIDATOS0.64%
24 votos
DOM JOÃO BATISTA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)47.33%
204 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.94%
17 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.48%
15 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.39%
6 votos
OUTROS CANDIDATOS0.70%
3 votos
GAROTO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
GLÓRIA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.67%
4.551 votos
LULA (PT)34.93%
2.805 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.50%
281 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.61%
210 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.77%
142 votos
OUTROS CANDIDATOS0.52%
42 votos
GUARANHUNS
FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.54%
2.382 votos
LULA (PT)34.15%
1.414 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.12%
129 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.68%
111 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.62%
67 votos
OUTROS CANDIDATOS0.89%
37 votos
IBES
FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.98%
4.401 votos
LULA (PT)33.88%
2.617 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.31%
256 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.80%
216 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.43%
188 votos
OUTROS CANDIDATOS0.60%
46 votos
ILHA DA CONCEIÇÃO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.16%
769 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.94%
41 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.65%
37 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.37%
33 votos
OUTROS CANDIDATOS0.29%
4 votos
ILHA DAS FLORES
FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.40%
1.908 votos
LULA (PT)38.51%
1.402 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.41%
124 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.88%
105 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.17%
79 votos
OUTROS CANDIDATOS0.63%
23 votos
ILHA DOS AIRES
FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.04%
715 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.37%
60 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.78%
52 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.09%
15 votos
OUTROS CANDIDATOS0.73%
10 votos
ILHA DOS BENTOS
FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.28%
1.345 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.64%
107 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.12%
72 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.43%
33 votos
OUTROS CANDIDATOS1.00%
23 votos
INDUSTRIAL
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
INTERLAGOS
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ITAPOÃ
FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.89%
10.590 votos
LULA (PT)32.98%
6.033 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.18%
582 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.09%
565 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.02%
370 votos
OUTROS CANDIDATOS0.84%
154 votos
JABAETÉ
LULA (PT)49.78%
2.626 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)40.95%
2.160 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.70%
195 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.45%
182 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.57%
83 votos
OUTROS CANDIDATOS0.55%
29 votos
JABURUNA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.00%
1.065 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.17%
65 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.64%
54 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.15%
44 votos
OUTROS CANDIDATOS0.73%
15 votos
JARDIM ASTECA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
JARDIM COLORADO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)60.11%
1.364 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.31%
75 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.09%
70 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.12%
48 votos
OUTROS CANDIDATOS0.53%
12 votos
JARDIM DO VALE
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
JARDIM GUADALAJARA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
JARDIM GUARANHUNS
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
JARDIM MARILÂNDIA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.72%
1.287 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.93%
69 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.64%
62 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.62%
38 votos
OUTROS CANDIDATOS0.47%
11 votos
JOÃO GOULART
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
JOCKEY DE ITAPARICA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
MORADA DA BARRA + XURI
LULA (PT)47.25%
1.803 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)43.19%
1.648 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.06%
155 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.49%
95 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.10%
80 votos
OUTROS CANDIDATOS0.92%
35 votos
MORADA DO SOL
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
MORRO DA LAGOA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
NORMÍLIA DA CUNHA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
NOSSA SENHORA DA PENHA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
NOVA AMÉRICA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
NOVA ITAPARICA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
NOVA PONTA DA FRUTA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
NOVO MÉXICO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.35%
2.153 votos
LULA (PT)32.66%
1.205 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.14%
116 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.01%
111 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.20%
81 votos
OUTROS CANDIDATOS0.65%
24 votos
OLARIA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PAUL
FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.99%
1.675 votos
LULA (PT)40.06%
1.316 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.32%
109 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.98%
98 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.10%
69 votos
OUTROS CANDIDATOS0.55%
18 votos
PEDRA DOS BÚZIOS
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PLANALTO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)63.77%
970 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.68%
56 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.42%
52 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.05%
16 votos
OUTROS CANDIDATOS0.39%
6 votos
POLO EMPRESARIAL NOVO MÉXICO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PONTA DA FRUTA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.58%
1.957 votos
LULA (PT)32.54%
1.087 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.17%
106 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.11%
104 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.10%
70 votos
OUTROS CANDIDATOS0.51%
17 votos
PONTAL DAS GARÇAS
FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.56%
65 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.42%
4 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.56%
3 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.56%
3 votos
OUTROS CANDIDATOS0.85%
1 votos
PRAIA DA COSTA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)64.05%
10.291 votos
LULA (PT)27.04%
4.344 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.07%
494 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.88%
462 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.92%
309 votos
OUTROS CANDIDATOS1.04%
167 votos
PRAIA DAS GAIVOTAS
FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.58%
2.692 votos
LULA (PT)33.43%
1.563 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.19%
149 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.12%
146 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.80%
84 votos
OUTROS CANDIDATOS0.88%
41 votos
PRAIA DE ITAPARICA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)62.69%
882 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.62%
51 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.13%
44 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.77%
39 votos
OUTROS CANDIDATOS0.85%
12 votos
PRAIA DOS RECIFES
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PRIMEIRO DE MAIO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)46.16%
457 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.13%
31 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.63%
26 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.22%
22 votos
OUTROS CANDIDATOS0.40%
4 votos
RESIDENCIAL COQUEIRAL
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
RIO MARINHO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.51%
2.700 votos
LULA (PT)36.18%
1.792 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.71%
184 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.64%
131 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.36%
117 votos
OUTROS CANDIDATOS0.59%
29 votos
RIVIERA DA BARRA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SAGRADA FAMÍLIA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SANTA CLARA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SANTA INÊS
FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.51%
2.530 votos
LULA (PT)33.97%
1.521 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.42%
153 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.97%
133 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.48%
111 votos
OUTROS CANDIDATOS0.65%
29 votos
SANTA MÔNICA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)59.43%
2.583 votos
LULA (PT)31.73%
1.379 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.04%
132 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.78%
121 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.19%
95 votos
OUTROS CANDIDATOS0.83%
36 votos
SANTA MONICA POPULAR
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SANTA PAULA I
FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.57%
654 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.67%
53 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.38%
27 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.29%
26 votos
OUTROS CANDIDATOS0.53%
6 votos
SANTA PAULA II
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SANTA RITA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.89%
3.271 votos
LULA (PT)41.41%
2.662 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.11%
200 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.57%
165 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.60%
103 votos
OUTROS CANDIDATOS0.42%
27 votos
SANTOS DUMONT
FLÁVIO BOLSONARO (PL)59.59%
1.321 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.43%
76 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.11%
69 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.35%
52 votos
OUTROS CANDIDATOS0.63%
14 votos
SÃO CONRADO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.39%
1.051 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.84%
77 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.64%
73 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.09%
42 votos
OUTROS CANDIDATOS0.50%
10 votos
SÃO TORQUATO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.15%
1.846 votos
LULA (PT)41.17%
1.486 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.55%
92 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.52%
91 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.91%
69 votos
OUTROS CANDIDATOS0.69%
25 votos
SOTECO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.72%
5.185 votos
LULA (PT)34.86%
3.244 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.48%
324 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.78%
259 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.37%
221 votos
OUTROS CANDIDATOS0.78%
73 votos
TERRA VERMELHA
LULA (PT)47.76%
2.325 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)43.30%
2.108 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.90%
190 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.83%
138 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.83%
89 votos
OUTROS CANDIDATOS0.37%
18 votos
ULISSES GUIMARÃES
LULA (PT)48.24%
1.841 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)43.55%
1.662 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.25%
124 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.07%
117 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.36%
52 votos
OUTROS CANDIDATOS0.52%
20 votos
VALE ENCANTADO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.12%
4.009 votos
LULA (PT)35.19%
2.514 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.18%
227 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.76%
197 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.14%
153 votos
OUTROS CANDIDATOS0.62%
44 votos
VILA BATISTA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VILA GARRIDO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.19%
3.502 votos
LULA (PT)41.01%
2.862 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.28%
229 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.95%
206 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.09%
146 votos
OUTROS CANDIDATOS0.47%
33 votos
VILA GUARANHUNS
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VILA NOVA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.58%
1.904 votos
LULA (PT)34.68%
1.167 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.24%
109 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.94%
99 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.84%
62 votos
OUTROS CANDIDATOS0.71%
24 votos
VINTE E TRÊS DE MAIO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VISTA DA PENHA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ZUMBI DOS PALMARES
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Resultado em Vila Velha
57 bairros mapeados · 269.964 votos válidos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)55,49%
149.803 votos
LULA (PT)35,52%
95.903 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3,33%
8.984 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3,06%
8.260 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1,94%
5.225 votos
OUTROS CANDIDATOS0,66%
1.789 votos