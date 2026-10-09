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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro venceu em 27 bairros de Vitória e Lula em 21; veja mapa

A Capital registrou a disputa mais equilibrada no primeiro turno, na Região Metropolitana, entre os dois candidatos à Presidência da República

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 09:28

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

09 out 2026 às 09:28
Eleições 2026 - mapa de bairros Vitória
Vitória teve uma disputa equilibrada em primeiro turno para Presidência da República Arquivo e Arte AG

O município de Vitória apresentou a disputa mais equilibrada da Região Metropolitana no primeiro turno entre os candidatos à Presidência da República nas Eleições 2026. Na corrida eleitoral por bairros, o senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu em 27 e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 21. 


Ainda assim, o parlamentar ganhou em três bairros a mais do que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), se comparado o resultado ao das eleições de 2022. Naquela disputa, o placar ficou em 24 a 23, entre o ex e o atual mandatário do país, e ainda foi registrado um empate no Parque Moscoso. Neste ano, Lula venceu no bairro com 1.325 votos, enquanto Flávio recebeu 1.309.


A maior concentração de votos foi observada em Jardim Camburi, onde o candidato do PL recebeu o apoio de 16.121 eleitores e Lula, de 12.119. Jardim da Penha aparece em seguida, com 9.480 votos em Flávio e 7.375 no presidente. 


O melhor desempenho de Lula foi registrado no Centro de Vitória, onde ele recebeu 3.709 votos. Flávio teve 3.116. 


Enquanto em alguns bairros, como Ilha do Boi, o senador teve mais do que o dobro de votos do presidente, em outros a diferença foi mínima, como é o caso da Ilha das Caieras, onde a vantagem de Flávio sobre Lula foi de três votos. 


É curioso observar que, na disputa para o governo do Espírito Santo por bairro, o candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos), apoiado por Flávio, ganhou em todos os locais. O resultado sugere que, em 21 bairros, houve um voto casado de Lula para a presidência e Pazolini para o governo. 


Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vale observar que, nesta lista, constam apenas os bairros onde há seção eleitoral. Confira a votação no mapa abaixo:

Apuração por bairro — Vitoria (presidente)
Eleições 2026

Apuração por bairro — Vitoria (presidente)

Ver resultado geral

AEROPORTO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ANDORINHAS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.19%
1.212 votos
LULA (PT)34.28%
714 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.98%
62 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.16%
45 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.97%
41 votos
OUTROS CANDIDATOS0.43%
9 votos

ANTÔNIO HONÓRIO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.91%
1.160 votos
LULA (PT)41.01%
953 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.74%
87 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.45%
57 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.85%
43 votos
OUTROS CANDIDATOS1.03%
24 votos

ARIOVALDO FAVALESSA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

BARRO VERMELHO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

BELA VISTA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

BENTO FERREIRA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.39%
3.856 votos
LULA (PT)42.06%
3.351 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.21%
256 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.09%
246 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.32%
185 votos
OUTROS CANDIDATOS0.93%
74 votos

BOA VISTA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

BONFIM

LULA (PT)47.03%
1.380 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)44.82%
1.315 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.93%
86 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.93%
86 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.87%
55 votos
OUTROS CANDIDATOS0.41%
12 votos

CARATOÍRA

LULA (PT)61.05%
572 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)31.16%
292 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.09%
29 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.45%
23 votos
OUTROS CANDIDATOS1.17%
11 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.07%
10 votos

CENTRO

LULA (PT)50.11%
3.709 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)42.10%
3.116 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.65%
196 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.49%
184 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.93%
143 votos
OUTROS CANDIDATOS0.73%
54 votos

COMDUSA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CONQUISTA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CONSOLAÇÃO

LULA (PT)54.78%
1.818 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)37.21%
1.235 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.19%
106 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.53%
84 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.87%
62 votos
OUTROS CANDIDATOS0.42%
14 votos

CRUZAMENTO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

DA PENHA

LULA (PT)49.01%
3.129 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)43.52%
2.779 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.65%
169 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.30%
147 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.97%
126 votos
OUTROS CANDIDATOS0.55%
35 votos

DE LOURDES

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.30%
739 votos
LULA (PT)35.71%
486 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.45%
47 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.94%
40 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.57%
35 votos
OUTROS CANDIDATOS1.03%
14 votos

DO CABRAL

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

DO MOSCOSO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

DO QUADRO

LULA (PT)47.18%
846 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)43.45%
779 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.80%
86 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.18%
39 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.62%
29 votos
OUTROS CANDIDATOS0.78%
14 votos

ENSEADA DO SUÁ

LULA (PT)44.66%
439 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)43.74%
430 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)4.78%
47 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.76%
37 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.63%
16 votos
OUTROS CANDIDATOS1.42%
14 votos

ESTRELINHA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

FONTE GRANDE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

FORTE SÃO JOÃO

LULA (PT)53.46%
1.252 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)37.96%
889 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.93%
92 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.13%
50 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.79%
42 votos
OUTROS CANDIDATOS0.73%
17 votos

FRADINHOS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.52%
548 votos
LULA (PT)36.27%
358 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.04%
30 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.43%
24 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.03%
20 votos
OUTROS CANDIDATOS0.71%
7 votos

GOIABEIRAS

LULA (PT)45.35%
1.223 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.16%
1.218 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.23%
114 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.86%
77 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.89%
51 votos
OUTROS CANDIDATOS0.52%
14 votos

GRANDE VITÓRIA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.23%
1.978 votos
LULA (PT)43.14%
1.769 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.41%
140 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.83%
116 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.90%
78 votos
OUTROS CANDIDATOS0.49%
20 votos

GURIGICA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

HORTO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ILHA DAS CAIEIRAS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.14%
1.480 votos
LULA (PT)45.04%
1.477 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.81%
125 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.75%
123 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.34%
44 votos
OUTROS CANDIDATOS0.91%
30 votos

ILHA DE SANTA MARIA

LULA (PT)48.46%
756 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)43.59%
680 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.82%
44 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.44%
38 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.12%
33 votos
OUTROS CANDIDATOS0.58%
9 votos

ILHA DO BOI

FLÁVIO BOLSONARO (PL)68.27%
609 votos
LULA (PT)22.98%
205 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.48%
31 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.35%
21 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.68%
15 votos
OUTROS CANDIDATOS1.23%
11 votos

ILHA DO FRADE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ILHA DO PRÍNCIPE

FLÁVIO BOLSONARO (PL)47.94%
919 votos
LULA (PT)43.71%
838 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.96%
76 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.24%
43 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.93%
37 votos
OUTROS CANDIDATOS0.21%
4 votos

INHANGUETÁ

LULA (PT)48.86%
1.498 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)42.07%
1.290 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.37%
134 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.61%
80 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.76%
54 votos
OUTROS CANDIDATOS0.33%
10 votos

ITARARÉ

LULA (PT)46.63%
1.916 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.51%
1.870 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.63%
149 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.17%
89 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.75%
72 votos
OUTROS CANDIDATOS0.32%
13 votos

JABOUR

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM CAMBURI

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.35%
16.121 votos
LULA (PT)38.60%
12.119 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.61%
1.132 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.40%
1.068 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.99%
626 votos
OUTROS CANDIDATOS1.05%
331 votos

JARDIM DA PENHA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.17%
9.480 votos
LULA (PT)39.80%
7.375 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.10%
574 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.62%
486 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.02%
374 votos
OUTROS CANDIDATOS1.29%
239 votos

JESUS DE NAZARETH

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JOANA D'ARC

FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.11%
789 votos
LULA (PT)43.60%
715 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.05%
50 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.80%
46 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.89%
31 votos
OUTROS CANDIDATOS0.55%
9 votos

JUCUTUQUARA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)46.22%
1.771 votos
LULA (PT)45.38%
1.739 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.26%
125 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.58%
99 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.11%
81 votos
OUTROS CANDIDATOS0.44%
17 votos

MARIA ORTIZ

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.39%
3.567 votos
LULA (PT)40.99%
2.902 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.39%
240 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.53%
179 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.94%
137 votos
OUTROS CANDIDATOS0.76%
54 votos

MARIO CYPRESTE

LULA (PT)46.88%
3.004 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.33%
2.905 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.87%
184 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.29%
147 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.97%
126 votos
OUTROS CANDIDATOS0.66%
42 votos

MARUÍPE

FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.10%
3.202 votos
LULA (PT)41.73%
2.721 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.25%
212 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.13%
204 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.16%
141 votos
OUTROS CANDIDATOS0.63%
41 votos

MATA DA PRAIA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.20%
2.996 votos
LULA (PT)35.47%
1.961 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)4.02%
222 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.73%
151 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.46%
136 votos
OUTROS CANDIDATOS1.12%
62 votos

MONTE BELO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)47.50%
389 votos
LULA (PT)43.10%
353 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.79%
31 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.17%
26 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.71%
14 votos
OUTROS CANDIDATOS0.73%
6 votos

MORADA DE CAMBURI

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NAZARETH

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NOVA PALESTINA

LULA (PT)46.46%
1.923 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.47%
1.882 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.21%
133 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.27%
94 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.13%
88 votos
OUTROS CANDIDATOS0.46%
19 votos

PARQUE INDUSTRIAL

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PARQUE MOSCOSO

LULA (PT)46.74%
1.325 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)46.17%
1.309 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.57%
73 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.50%
71 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.69%
48 votos
OUTROS CANDIDATOS0.32%
9 votos

PIEDADE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PONTAL DE CAMBURI

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PRAIA DO CANTO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)60.01%
7.157 votos
LULA (PT)30.20%
3.602 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.16%
377 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.98%
355 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.29%
273 votos
OUTROS CANDIDATOS1.36%
162 votos

PRAIA DO SUÁ

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

REDENÇÃO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

REPÚBLICA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.19%
3.298 votos
LULA (PT)37.71%
2.338 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.03%
188 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.94%
182 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.11%
131 votos
OUTROS CANDIDATOS1.02%
63 votos

RESISTÊNCIA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)47.59%
1.276 votos
LULA (PT)44.80%
1.201 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.43%
92 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.42%
65 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.45%
39 votos
OUTROS CANDIDATOS0.30%
8 votos

ROMÃO

LULA (PT)56.80%
731 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)35.90%
462 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.11%
40 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.64%
34 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.24%
16 votos
OUTROS CANDIDATOS0.31%
4 votos

SANTA CECÍLIA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTA CLARA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PRAIA DE SANTA HELENA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)61.10%
1.321 votos
LULA (PT)29.97%
648 votos
RONALDO CAIADO (PSD)3.47%
75 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.22%
48 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.13%
46 votos
OUTROS CANDIDATOS1.11%
24 votos

SANTA LÚCIA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.25%
4.574 votos
LULA (PT)35.87%
3.024 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.24%
273 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.76%
233 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.62%
221 votos
OUTROS CANDIDATOS1.26%
106 votos

SANTA LUÍZA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.48%
1.253 votos
LULA (PT)31.65%
690 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.99%
87 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.75%
60 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.61%
57 votos
OUTROS CANDIDATOS1.51%
33 votos

SANTA MARTHA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.65%
1.450 votos
LULA (PT)40.90%
1.171 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.72%
78 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.69%
77 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.96%
56 votos
OUTROS CANDIDATOS1.08%
31 votos

SANTA TEREZA

LULA (PT)47.18%
1.011 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)44.84%
961 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.99%
64 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.38%
51 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.10%
45 votos
OUTROS CANDIDATOS0.51%
11 votos

SANTO ANDRÉ

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTO ANTÔNIO

LULA (PT)46.68%
1.619 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.59%
1.581 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.00%
104 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.77%
96 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.38%
48 votos
OUTROS CANDIDATOS0.58%
20 votos

SANTOS DUMONT

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTOS REIS

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO BENEDITO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO CRISTOVÃO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.16%
1.271 votos
LULA (PT)35.98%
829 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.86%
66 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.86%
66 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.34%
54 votos
OUTROS CANDIDATOS0.78%
18 votos

SÃO PEDRO III

FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.35%
2.107 votos
LULA (PT)42.98%
1.873 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.72%
162 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.55%
111 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.93%
84 votos
OUTROS CANDIDATOS0.48%
21 votos

SÃO PEDRO I + SÃO PEDRO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.96%
1.615 votos
LULA (PT)45.39%
1.595 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.36%
118 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.59%
91 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.22%
78 votos
OUTROS CANDIDATOS0.48%
17 votos

SEGURANÇA DO LAR

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SOLON BORGES

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.20%
428 votos
LULA (PT)38.52%
322 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.31%
36 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.11%
26 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.03%
17 votos
OUTROS CANDIDATOS0.84%
7 votos

TABUAZEIRO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.64%
1.618 votos
LULA (PT)39.61%
1.241 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.22%
101 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.55%
80 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.30%
72 votos
OUTROS CANDIDATOS0.67%
21 votos

UNIVERSITÁRIO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VILA RUBIM

LULA (PT)47.10%
300 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)44.58%
284 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.98%
19 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.67%
17 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.35%
15 votos
OUTROS CANDIDATOS0.31%
2 votos

Resultado em Vitoria

48 bairros mapeados · 209.288 votos válidos

FLÁVIO BOLSONARO (PL)49,43%
103.461 votos
LULA (PT)41,58%
87.021 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3,07%
6.426 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2,96%
6.204 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2,10%
4.389 votos
OUTROS CANDIDATOS0,85%
1.787 votos

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