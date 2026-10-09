Flávio Bolsonaro venceu em 27 bairros de Vitória e Lula em 21; veja mapa

O município de Vitória apresentou a disputa mais equilibrada da Região Metropolitana no primeiro turno entre os candidatos à Presidência da República nas Eleições 2026. Na corrida eleitoral por bairros, o senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu em 27 e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 21.





Ainda assim, o parlamentar ganhou em três bairros a mais do que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), se comparado o resultado ao das eleições de 2022. Naquela disputa, o placar ficou em 24 a 23, entre o ex e o atual mandatário do país, e ainda foi registrado um empate no Parque Moscoso. Neste ano, Lula venceu no bairro com 1.325 votos, enquanto Flávio recebeu 1.309.





A maior concentração de votos foi observada em Jardim Camburi, onde o candidato do PL recebeu o apoio de 16.121 eleitores e Lula, de 12.119. Jardim da Penha aparece em seguida, com 9.480 votos em Flávio e 7.375 no presidente.





O melhor desempenho de Lula foi registrado no Centro de Vitória, onde ele recebeu 3.709 votos. Flávio teve 3.116.





Enquanto em alguns bairros, como Ilha do Boi, o senador teve mais do que o dobro de votos do presidente, em outros a diferença foi mínima, como é o caso da Ilha das Caieras, onde a vantagem de Flávio sobre Lula foi de três votos.





É curioso observar que, na disputa para o governo do Espírito Santo por bairro, o candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos), apoiado por Flávio, ganhou em todos os locais. O resultado sugere que, em 21 bairros, houve um voto casado de Lula para a presidência e Pazolini para o governo.





Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vale observar que, nesta lista, constam apenas os bairros onde há seção eleitoral. Confira a votação no mapa abaixo: