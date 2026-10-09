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Estelionato

Supervisor de loja da Praia do Canto é preso suspeito de desviar pagamentos de clientes

Proprietário de loja na Praia do Canto descobriu que funcionário direcionava valores recebidos por links de pagamento para a própria conta bancária

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 10:13

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

09 out 2026 às 10:13

Um supervisor de 28 anos,  identificado como Yohan Gabriel de Oliveira, foi preso em flagrante por estelionato após o proprietário da loja onde ele trabalhava, na Praia do Canto, em Vitória, descobrir que o funcionário direcionava pagamentos de clientes para a própria conta bancária. 


O caso veio à tona na última quinta-feira (8), quando uma cliente desconfiou de um link de pagamento enviado por Yohan via WhatsApp. Ela percebeu que a conta destinatária estava em nome do próprio funcionário e comentou o caso com uma amiga, que conhecia o proprietário do estabelecimento. O empresário foi até a loja para verificar a situação.


Segundo a Polícia Militar ao chegar ao local, o proprietário conferiu os celulares da loja e constatou que o supervisor vinha adotando a prática havia algum tempo.


Questionado pelos policiais, Yohan alegou que recorria a esse procedimento porque, em algumas ocasiões, os meios de pagamento disponibilizados pela empresa apresentavam falhas. Segundo o proprietário, porém, os valores recebidos pelo funcionário não eram repassados às contas da loja.


Yohan foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, onde acabou autuado em flagrante por estelionato. A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa do funcionário. O espaço segue aberto para manifestações. 

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