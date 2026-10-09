Supervisor de loja da Praia do Canto é preso suspeito de desviar pagamentos de clientes

Um supervisor de 28 anos, identificado como Yohan Gabriel de Oliveira, foi preso em flagrante por estelionato após o proprietário da loja onde ele trabalhava, na Praia do Canto, em Vitória, descobrir que o funcionário direcionava pagamentos de clientes para a própria conta bancária.





O caso veio à tona na última quinta-feira (8), quando uma cliente desconfiou de um link de pagamento enviado por Yohan via WhatsApp. Ela percebeu que a conta destinatária estava em nome do próprio funcionário e comentou o caso com uma amiga, que conhecia o proprietário do estabelecimento. O empresário foi até a loja para verificar a situação.





Segundo a Polícia Militar, ao chegar ao local, o proprietário conferiu os celulares da loja e constatou que o supervisor vinha adotando a prática havia algum tempo.



Questionado pelos policiais, Yohan alegou que recorria a esse procedimento porque, em algumas ocasiões, os meios de pagamento disponibilizados pela empresa apresentavam falhas. Segundo o proprietário, porém, os valores recebidos pelo funcionário não eram repassados às contas da loja.



Yohan foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, onde acabou autuado em flagrante por estelionato. A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa do funcionário. O espaço segue aberto para manifestações.