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'Casa dos horrores': o casal acusado de abusar na sua mansão na Califórnia de pelo menos 14 crianças nascidas de barriga de aluguel

Guojun Xuan e Silvia Zhang dirigiam sua própria empresa de gestação por substituição e, além de abuso das crianças, são acusados de enganar pelo menos duas mulheres que vieram a ser mães substitutas.

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 07:35

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

09 out 2026 às 07:35
Imagem BBC Brasil
Guojun Xuan (dir.) e Silvia Zhang foram presos na sua mansão em Arcadia, no Estado americano da Califórnia Crédito: Getty Images

Um casal recebeu diversas acusações de abuso contra pelo menos 14 crianças nascidas de barriga de aluguel, além de coação a testemunha, no Estado americano da Califórnia. Alguns dos bebês tinham apenas dois meses de idade.

"O número de crianças supostamente submetidas a este abuso terrível não tem precedentes", declarou em comunicado o promotor distrital de Los Angeles, na Califórnia, Nathan J. Hochman.

Guojun Xuan e Silvia Zhang, descritos pela imprensa americana como um casal, foram presos na terça-feira (6/10), na sua mansão na cidade californiana de Arcadia.

A rede CBS News, parceira da BBC nos Estados Unidos, noticiou que ambos se declaram inocentes à Justiça de Pasadena.

Xuan, de 66 anos, e Zhang, de 39, são acusados de conspiração para submeter 15 das 16 crianças que moravam na sua casa a repetidos abusos físicos, depois de 21 menores terem sido retirados de sua custódia no ano passado.

O casal dirigia sua própria empresa de gestação por substituição e é acusado de enganar pelo menos duas mulheres que vieram a ser mães substitutas. Eles disseram que Zhang teria dificuldades para conceber, segundo a denúncia criminal.

Em maio de 2025, Zhang mantinha uma planilha que registrava 21 crianças, incluindo as nascidas por barriga de aluguel.

Imagem BBC Brasil
As autoridades apresentaram as acusações na terça-feira (6/10) Crédito: Getty

As autoridades afirmam que a investigação começou naquele mesmo mês, quando Zhang levou ao hospital um menino de dois meses com uma lesão na cabeça. Ela disse aos médicos que o bebê havia caído da cama.

O advogado do casal, Mitchell Krems, afirmou que a acusação era uma "descaracterização", com base nas evidências analisadas por ele, segundo a CBS News.

A equipe do hospital informou as autoridades e a polícia descobriu na mansão do casal três quartos diferentes chamados de "centros de aprendizagem", que estavam sob a supervisão de diversas babás. Hochman descreveu a mansão como "casa dos horrores".

Segundo a acusação, a mansão contava com 32 câmeras com sensores de movimento que, segundo Hochman, eram usadas pelo casal para controlar a disciplina imposta pelas babás.

As imagens supostamente mostram as babás dando palmadas, tapas ou golpes nas crianças.

Uma delas, chamada Chunmei Li, foi acusada de agredir o bebê de dois meses que sofreu a lesão na cabeça, dois dias antes de ser levado ao hospital. Krems afirmou que Li foi imediatamente despedida, segundo noticiou a CBS News.

Li tem 58 anos e já havia sido acusada anteriormente de um delito de abuso infantil, em condições que poderiam ter causado lesões corporais graves ou mesmo a morte da criança. Hochman declarou que Li tinha uma ordem de prisão contra ela e estava foragida.

Em julho de 2025, as autoridades fizeram uma primeira busca na mansão do casal e colocaram 21 crianças sob a custódia do Estado.

O Departamento de Polícia de Arcadia declarou na ocasião que as crianças tinham entre dois meses e 13 anos de idade, mas a maioria tinha entre um e três anos.

Quinze das crianças foram retiradas da casa, enquanto outras seis moravam em outros lugares e também foram levadas sob custódia posteriormente.

Krems afirma que seu cliente é inocente. O advogado declarou que ele "está sendo objeto de ataques por exercer seu direito constitucional de ter uma família numerosa", segundo a CBS News.

Os pesquisadores acreditam que as mães substitutas procediam de diversas partes do país e não sabiam que estavam gestando diferentes embriões para o casal ao mesmo tempo.

A advogada Melissa Brisman, que representa duas das mães substitutas, declarou à CBS News que "é uma ótima notícia que as pessoas sejam responsabilizadas pelos seus atos e que haja consequências quando se abusa do sistema de gestação por substituição".

Se for declarado culpado das acusações, Xuan enfrentará uma possível pena máxima de 17 anos e quatro meses em prisão estadual. Zhang enfrenta uma pena de até 11 anos e oito meses e Li, de até 12 anos de prisão.

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