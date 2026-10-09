2º turno: reveja sabatina de A Gazeta e CBN Vitória com Ricardo Ferraço

O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), que seria entrevistado na quinta-feira (8), não aceitou o convite. A equipe do candidato justificou a ausência, informando dificuldades de conciliar os compromissos da campanha a uma extensa agenda presencial nos municípios.
"Desde o resultado do primeiro turno, a campanha tem recebido um número crescente de convites de lideranças, comunidades, representantes municipais e apoiadores de diferentes regiões do Espírito Santo, para a realização de visitas, encontros e agendas de diálogo", afirmou.
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