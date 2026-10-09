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Eleições 2026

2º turno: reveja sabatina de A Gazeta e CBN Vitória com Ricardo Ferraço

Entrevista com o governador do Espírito Santo ocorreu na manhã desta sexta (9); Lorenzo Pazolini (Republicanos) recusou convite

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 07:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2026 às 07:00
Ricardo Ferraço (MDB) foi entrevistado nesta sexta-feira (9) por A Gazeta e pela CBN Vitória, dentro da programação da cobertura das Eleições 2026 da Rede Gazeta. A sabatina com o governador do Espírito Santo, que disputa a reeleição, ocorreu às 10h, com transmissão ao vivo pelo site, pela rádio e pelas redes sociais. 

O bate-papo, com duração de uma hora, foi mediado pela âncora da rádio, Fernanda Queiroz, e teve a participação dos colunistas do site, Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas. O mesmo formato foi realizado no primeiro turno

O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), que seria entrevistado na quinta-feira (8), não aceitou o convite. A equipe do candidato justificou a ausência, informando dificuldades de conciliar os compromissos da campanha a uma extensa agenda presencial nos municípios. 


"Desde o resultado do primeiro turno, a campanha tem recebido um número crescente de convites de lideranças, comunidades, representantes municipais e apoiadores de diferentes regiões do Espírito Santo, para a realização de visitas, encontros e agendas de diálogo", afirmou. 

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