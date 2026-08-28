A Gazeta e CBN Vitória entrevistam candidatos ao governo do ES a partir de segunda (31)

Em mais uma etapa da cobertura das Eleições 2026, A Gazeta e CBN Vitória vão realizar sabatinas com os candidatos ao governo do Espírito Santo a partir da próxima segunda-feira (31). Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES), as entrevistas vão ser feitas com os concorrentes que obtiveram pelo menos 5% da intenção de voto na pesquisa Quaest divulgada na quinta-feira (27).





Desta maneira, vão ser ouvidos, nesta ordem, Ricardo Ferraço (MDB), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Helder Salomão (PT). Os dias da participação de cada concorrente seguem também o resultado alcançado pelos candidatos na pesquisa estimulada.





As sabatinas vão ser realizadas de segunda a quarta-feira (2), sempre a partir das 10 horas, e terão duração de uma hora. Para o bate-papo, o time de colunistas do site — Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas — une-se à âncora da rádio, Fernanda Queiroz.





As entrevistas vão ser transmitidas ao vivo pela CBN Vitória, no site de A Gazeta, em streaming e nas redes sociais, reforçando a cobertura multiplataforma.





Os candidatos Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) não conseguiram a pontuação mínima para participar das entrevistas ao vivo. Eles serão contemplados com entrevistas gravadas, de cinco minutos, que serão veiculadas na CBN Vitória e em A Gazeta na próxima semana, após o ciclo de sabatinas dos outros três candidatos.