A Gazeta e CBN Vitória entrevistam candidatos ao governo do ES a partir de segunda (31)

Em mais uma etapa da cobertura das Eleições 2026, A Gazeta e CBN Vitória vão realizar sabatinas com os candidatos ao governo do Espírito Santo a partir da próxima segunda-feira (31). Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES), as entrevistas vão ser feitas com os concorrentes que obtiveram pelo menos 5% da intenção de voto na pesquisa Quaest divulgada na quinta-feira (27).
Desta maneira, vão ser ouvidos, nesta ordem, Ricardo Ferraço (MDB), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Helder Salomão (PT). Os dias da participação de cada concorrente seguem também o resultado alcançado pelos candidatos na pesquisa estimulada.
As sabatinas vão ser realizadas de segunda a quarta-feira (2), sempre a partir das 10 horas, e terão duração de uma hora. Para o bate-papo, o time de colunistas do site — Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas — une-se à âncora da rádio, Fernanda Queiroz.
As entrevistas vão ser transmitidas ao vivo pela CBN Vitória, no site de A Gazeta, em streaming e nas redes sociais, reforçando a cobertura multiplataforma.
Os candidatos Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) não conseguiram a pontuação mínima para participar das entrevistas ao vivo. Eles serão contemplados com entrevistas gravadas, de cinco minutos, que serão veiculadas na CBN Vitória e em A Gazeta na próxima semana, após o ciclo de sabatinas dos outros três candidatos.
Outra rodada de sabatinas será realizada a partir de 14 de setembro com os candidatos ao Senado Federal. Assim como no caso do governo, o critério e a ordem de participação serão definidos pelo desempenho dos concorrentes na pesquisa Quaest mais recente publicada por A Gazeta. O bate-papo terá 40 minutos de duração.
Para aqueles que não atingirem o percentual mínimo previsto nas regras, será realizada uma entrevista gravada, de 3 minutos, que será veiculada em A Gazeta e na CBN Vitória após o encerramento das sabatinas.
O editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento, ressalta a relevância dessas entrevistas, tanto por dispor aos candidatos um canal para apresentar suas propostas quanto por ajudar o eleitor a refletir sobre seu voto.
"A sabatina é um dos poucos momentos em que o candidato tem condições de expor ao vivo e diretamente para o eleitor seus pontos de vista e projetos e responder a questões dos nossos jornalistas que são formuladas com base na população. É a chance de mostrar que está preparado para assumir um cargo tão importante como o de governador ou senador", reforça Geraldo Nascimento.
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