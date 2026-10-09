6 atitudes para viver com mais conforto e menos impacto no planeta

A frase é do professor Clayton Christensen (1952-2020), da Harvard Business School, um dos principais estudiosos de inovação: “As pessoas não querem comprar uma furadeira, elas querem um buraco na parede”. Antes de comprar algo, vale perguntar qual problema o produto vai resolver e se existe outra forma de resolvê-lo. Muitas vezes, a resposta é um serviço, um empréstimo ou um objeto que já está em casa. Reciclar a embalagem depois ajuda, mas não muda a conta principal. “Estaremos, no máximo, destruindo o ambiente em um tempo menos acelerado”, alerta o estudo.