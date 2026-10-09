Interrupção na divulgação dos resultados não afetou a totalização dos votos no primeiro turno

Ao contrário do que sugerem publicações nas redes sociais, a interrupção de cerca de 50 minutos na atualização dos resultados para presidente não afetou a apuração nem a totalização dos votos do primeiro turno das eleições gerais de 2026. Diante de vídeos que repercutiram, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou uma nota na terça-feira (6) para esclarecer o ocorrido.





Segundo o TSE, os Boletins de Urna (BUs) continuaram a ser transmitidos, recebidos e processados durante o período. Não há evidências de que a interrupção tenha permitido alterar os votos registrados nas urnas.





Em nota, o TSE explicou que a interrupção começou por volta das 19h14, quando 64,81% dos dados já haviam sido divulgados. Segundo o TSE, um aumento no volume de dados provocou uma “contenção no processamento”, que resultou apenas na paralisação da aba “Brasil” — responsável por apresentar os resultados nacionais para presidente e vice-presidente. Os resultados por estados continuaram a ser divulgados normalmente durante a interrupção. A exibição dos candidatos à presidência voltou a funcionar às 20h04, cerca de 50 minutos depois.





Com a retomada, os dados dos BUs que continuaram sendo processados durante o período passaram a aparecer na visualização nacional. Por isso, os percentuais dos candidatos mudaram em relação aos números exibidos antes da interrupção. Essa variação, por si só, não indica alteração dos votos ou manipulação do resultado.