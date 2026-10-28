Ônibus escolar pega fogo em Governador Lindenberg

Um ônibus escolar pegou fogo na localidade de Córrego do Ouro, distrito de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (28). Segundo informações do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, o incêndio aconteceu enquanto o veículo seguia para buscar alunos que seriam levados à escola, em Novo Brasil. Não havia crianças no ônibus. As causas do fogo ainda são desconhecidas.





O prefeito de Governador Lindenberg, Leonardo Prando Finco, informou à reportagem que os alunos não conseguiram chegar à escola no turno da manhã. Para o período da tarde, outro ônibus foi disponibilizado para transportar os estudantes.





Segundo a prefeitura, o veículo pertence a uma empresa privada que presta serviços ao município. A administração municipal informou ainda que a empresa está regular e mantém a documentação, as manutenções e as vistorias em dia.