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Lentilha faz bem para quê? Especialista explica 7 benefícios da leguminosa

Fonte de proteínas vegetais, fibras, ferro e outros nutrientes, a lentilha pode fazer parte de diferentes refeições e ajudar a deixar o cardápio mais variado e equilibrado

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 13:13

Portal Edicase

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Publicado em 

28 out 2026 às 13:13
As fibras e as proteínas presentes na lentilha ajudam a prolongar a sensação de saciedade (Imagem: ricardoelinte | Shutterstock)
As fibras e as proteínas presentes na lentilha ajudam a prolongar a sensação de saciedade Crédito: Imagem: ricardoelinte | Shutterstock

Presente em muitas mesas nas festas de fim de ano, a lentilha costuma ser associada à fartura e à boa sorte. Mas há bons motivos para incluí-la no cardápio o ano inteiro: ela fornece proteínas vegetais, fibras, ferro e folato (vitamina B9), além de combinar com diferentes preparações.

“O consumo regular dessa leguminosa contribui para a variedade nutricional da dieta e pode fazer parte de uma alimentação equilibrada”, explica o médico nutrólogo Prof. Dr. Durval Ribas Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

A seguir, o especialista lista 7 benefícios da lentilha para a saúde. Confira:

1. Fonte de proteínas vegetais

As proteínas participam da formação e da manutenção dos músculos , da pele e de outros tecidos, além de desempenharem funções metabólicas. A lentilha ajuda a diversificar as fontes desse nutriente e pode ser combinada com cereais, como o arroz, para complementar o perfil de aminoácidos da refeição.

2. Favorece o funcionamento intestinal

As fibras presentes na lentilha contribuem para o bom funcionamento de trânsito intestinal. Parte delas também serve de substrato para microrganismos da microbiota intestinal. Para melhorar a tolerância ao alimento, especialmente entre pessoas pouco habituadas a consumir fibras, vale aumentar as porções gradualmente e manter uma ingestão adequada de água.

3. Pode ajudar a controlar o colesterol

As fibras solúveis das leguminosas podem colaborar para reduzir a absorção de colesterol no intestino. Quando incluída regularmente em uma dieta equilibrada, a lentilha pode favorecer o controle dos níveis de colesterol no sangue, sobretudo se substituir alimentos ricos em gorduras saturadas.

4. Contribui para o controle da glicemia

A combinação de fibras, proteínas e carboidratos da lentilha favorece uma absorção mais gradual dos carboidratos , em comparação com alimentos refinados de rápida digestão. Por isso, a leguminosa pode integrar o cardápio de pessoas com diabetes, desde que as porções sejam adequadas às necessidades individuais.

A lentilha fornece ferro, essencial para a produção de hemoglobina (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)
A lentilha fornece ferro, essencial para a produção de hemoglobina Crédito: Imagem: Sergii Koval | Shutterstock

5. Fornece ferro

O ferro é necessário para a produção de hemoglobina, proteína dos glóbulos vermelhos responsável pelo transporte de oxigênio. A lentilha fornece ferro de origem vegetal. Para melhorar sua absorção, uma estratégia é combiná-la com fontes de vitamina C, como limão, laranja, tomate e pimentão.

6. É fonte de vitamina B9

O folato, também conhecido como vitamina B9 , participa da síntese do DNA e da formação das células sanguíneas. Sua ingestão adequada merece atenção especial durante a gestação, quando a necessidade aumenta.

7. Promove saciedade

As fibras e as proteínas ajudam a prolongar a sensação de saciedade, o que pode contribuir para o planejamento das refeições e o controle da ingestão alimentar. Seu consumo, isoladamente, não provoca perda de peso: os resultados dependem do conjunto da alimentação e dos hábitos de vida.

Como incluir lentilha na alimentação?

Cozida e acompanhada de arroz, é uma opção saudável para o almoço ou jantar. A leguminosa também pode ser usada em saladas com tomate, cenoura, folhas e ervas frescas. Acrescentar limão é uma maneira de realçar o sabor e fornecer vitamina C, que favorece a absorção do ferro vegetal. Sopas, ensopados, hambúrgueres vegetais e recheios de tortas são outras possibilidades.

Para facilitar a rotina, é possível preparar uma quantidade maior e congelar porções para utilizar ao longo da semana, respeitando os cuidados de conservação dos alimentos. “O consumo de leguminosas deve fazer parte da rotina alimentar, e não ficar restrito a ocasiões específicas. Alternar lentilha, feijão, grão-de-bico e ervilha ajuda a diversificar a oferta de proteínas vegetais, fibras e minerais”, destaca o nutrólogo.

Por Andréa Simões

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