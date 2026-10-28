Lentilha faz bem para quê? Especialista explica 7 benefícios da leguminosa

Para facilitar a rotina, é possível preparar uma quantidade maior e congelar porções para utilizar ao longo da semana, respeitando os cuidados de conservação dos alimentos. “O consumo de leguminosas deve fazer parte da rotina alimentar, e não ficar restrito a ocasiões específicas. Alternar lentilha, feijão, grão-de-bico e ervilha ajuda a diversificar a oferta de proteínas vegetais, fibras e minerais”, destaca o nutrólogo.