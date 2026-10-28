Menos de 300 votos foram registrados no ES após as 17h no 2º turno

Em território capixaba, existem 9.844 seções eleitorais. Considerando os dados, apenas uma fechou até as 17h, enquanto 9.737 ficaram abertas até as 17h10, corte temporal estimado para a realização dos procedimentos de encerramento e impressões finais das urnas eletrônicas. Foram computados 280 votos até esse horário.





Permaneceram abertos, passados os dez minutos do prazo original de fechamento das urnas, 105 locais, com registro de 12 dos 294 votos.





Apenas uma seção eleitoral encerrou a votação após as 19h, prazo determinado por Zanin, mas o motivo foi um incidente técnico isolado que exigiu substituição de uma urna. Nessa seção, foram dois votos computados por volta das 17h45.





Segundo levantamento feito por A Gazeta com base nos dados do TSE, os votos após as 17h foram registrados em 269 seções, o que corresponde a 2,73% do total. Em 257 delas, a votação ocorreu entre 17h e 17h16, o que pode indicar atraso residual de filas formadas por eleitores que já estavam no local.





As análises demonstram que a decisão de prorrogação chegou tarde demais para produzir efeito prático na maioria das seções do Estado. O adiamento foi proferido por Zanin às 17h03, quando parte das urnas já havia encerrado — ou estava em vias de encerrar — a operação.





Às 17h49, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, assinou um ofício determinando que as seções eleitorais que ainda estivessem abertas permanecessem em funcionamento até as 19h.





Pouco tempo depois, Zanin divulgou uma nova decisão esclarecendo que a prorrogação valia apenas para seções ainda abertas no momento da primeira ordem.





Em todo o Brasil, o TSE registrou 34.393 votos após as 17h. Desse total, 32.399 votos foram computados entre 17h e 18h, 1.981 entre 18h e 19h e 13 após as 19h. Os dados consideram as 497.333 seções eleitorais que tiveram o encerramento registrado depois das 17h.