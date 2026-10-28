OAB e estudantes repudiam fala de diretor de faculdade sobre eleições e pessoas LGBTQIAPN+

A Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES) e organizações estudantis repudiaram uma manifestação do diretor-geral da Faculdade de Direito de Vitória (FDV), Antonio Abikair, feita nas redes sociais após o resultado das Eleições 2026. Em vídeo publicado em sua conta, o dirigente criticou profissionais da área que apoiam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que defendem os direitos das pessoas LGBTQIAPN+.

“Ouvi ao longo da semana pedidos para votar no PT como defesa da democracia. Ora, como se falar em democracia com essa quadrilha que está no poder desde 2002, com breve espaço temporal de outros? O que é democracia para esse povo, meu Deus?”, questionou Abikair, atribuindo crimes ao eleito e sua equipe.

Em sua fala, o diretor também disse que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin de prorrogar o prazo da votação do segundo turno por mais duas horas, até as 19h, foi uma “suspensão” das eleições. A informação é falsa.

A decisão determinou apenas que as seções que ainda estivessem abertas às 17h permanecessem em funcionamento. A decisão atendeu a pedido tanto da equipe de Lula quanto do oponente derrotado, Flávio Bolsonaro (PL). A campanha do presidente entrou com pedido após denúncias em relação à falta de ônibus no transporte público e de descumprimento da gratuidade. Já a campanha do PL pedia mais tempo de votação por conta da chuva registrada em diversas regiões do país.

“Será que a democracia que esse povo está falando é a que nós vimos ontem [25/10]: suspender de modo inconstitucional, vergonhoso, marginal as eleições, faltando minutos para o seu final?”, questionou Abikair.

O diretor ainda disse que apoiadores de Lula defendem “marginais”, como traficantes que, segundo ele disse, sem demonstrar provas, estavam comemorando a reeleição do presidente.

Por fim, citando formas de reconhecimento e expressão da comunidade LGBTQIAPN+, como o uso da linguagem neutra, ele pediu que os eleitores do petista se abstivessem de aparecer em público e não pregassem seus valores para “não criar essas aberrações sexuais que nós vimos aí: os ‘todes’ da vida, as mulheres pansexuais”. Mais tarde, após repercussão do vídeo, o professor fez nova postagem nas redes sociais explicando que a crítica não envolvia sexualidade, mas a mudança no uso da Língua Portuguesa.