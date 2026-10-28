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Acidente

Mulher de 31 anos morre após batida entre moto e carro em Jaguaré

Publicado em

28 out 2026 às 12:03
Acidente aconteceu na tarde de terça-feira (27)
Carro envolvido no acidente que matou uma motociclista em Jaguaré
 Crédito: Leitor | AG

Uma mulher de 31 anos morreu após a motocicleta que conduzia se envolver em um acidente com um carro na estrada do Giral, na zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (27). Segundo a Polícia Militar, ela foi socorrida com vida, mas morreu após dar entrada no hospital.


O motorista do carro, de 66 anos, relatou à PM que seguia no sentido Jaguaré–Giral e, ao fazer uma curva, encontrou a motocicleta na contramão. De acordo com a versão apresentada por ele, a batida atingiu a parte frontal esquerda do veículo. Após a colisão, a motociclista caiu e ficou desacordada.


O motorista fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool, e foi conduzido à delegacia. A Polícia Civil informou que ele foi ouvido e liberado, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Segundo a corporação, ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante.


O corpo da vítima foi recolhido no hospital, no Centro de Jaguaré, e encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para exame de necropsia. O caso será investigado pela Delegacia de Jaguaré.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Tráfico

Homem é preso com 1,2 kg de crack e prensa para drogas em Cachoeiro

Publicado em 28/10/2026 às 12:10
Mais de 1 kg de crack foi apreendido em Cachoeiro de Itapemirim
Mais de 1 kg de crack foi apreendido em Cachoeiro de Itapemirim Polícia Militar

Um homem de 33 anos foi preso com 1,240 quilo de crack e equipamentos usados no preparo de drogas no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (27). Segundo a Polícia Militar, o material foi encontrado na casa do suspeito durante um patrulhamento tático, após a equipe receber informações sobre tráfico na região.


Além da droga, os policiais apreenderam uma prensa, uma balança de precisão, um liquidificador e diversos materiais utilizados no preparo, fracionamento e embalagem de entorpecentes.


O suspeito foi levado à 7ª Delegacia Regional, junto com o material apreendido. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanece à disposição da Justiça.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Motociclista fica gravemente ferido em acidente com carro em Cachoeiro

Publicado em 28/10/2026 às 11:43
Motociclista fica gravemente ferido em batida com carro em Cachoeiro
Motociclista fica gravemente ferido em batida com carro em Cachoeiro Crédito: Leitor | AG

Um motociclista ficou gravemente ferido após bater em um carro na noite de terça-feira (27), na Avenida Jones dos Santos, no bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.


Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro usou um posto de combustíveis para fazer um retorno. Ao sair do estabelecimento para acessar a avenida, no sentido Centro, ele bateu na motocicleta, que seguia no sentido do bairro BNH. Devido à gravidade dos ferimentos, o motociclista foi encaminhado à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim para atendimento médico especializado.


A moto foi removida para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), pois não havia responsável no local para ficar com o veículo. A PM também confeccionou um Auto de Infração de Trânsito (AIT), já que o motociclista tinha habilitação apenas na categoria B, que permite dirigir carros, mas não motocicletas.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Sentido Camburi

Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, tem trajeto retomado após obras

Publicado em 28/10/2026 às 10:46
Fluxo de veículos na Avenida Saturnino de Brito foi liberado Divulgação/Prefeitura de Vitória

O fluxo de veículos na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, em Vitória, na altura da entrada para a Ilha do Frade, foi liberado nesta terça-feira (27). 


O trecho estava interditado para as obras da nova Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) da Praia do Canto. A obra integra o programa de requalificação das cinco Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAPs) de Vitória, que tem como objetivo ampliar a capacidade do sistema de drenagem e reduzir os riscos de alagamentos na cidade. O investimento total é de R$ 93,9 milhões, com recursos próprios do município.


De acordo com a prefeitura, a construção da nova EBAP foi necessária porque a estrutura antiga tinha capacidade para bombear apenas 750 litros de água da chuva por segundo até o ponto de lançamento localizado na ponte da Ilha do Frade. A nova estação poderá operar com vazão de até 4.910 litros por segundo, equivalente à vazão total da bacia de drenagem da Avenida Saturnino de Brito, que abrange uma área de aproximadamente 25 mil metros quadrados no bairro Praia do Canto, entre as avenidas Saturnino de Brito e Rio Branco e a Rua Afonso Cláudio.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Crack e cocaína

PM encontra mais de 12 kg de drogas em tonéis enterrados em Cariacica

Publicado em 27/10/2026 às 18:07

Cerca de 12,3 quilos de cocaína e 936,77 gramas de crack foram encontrados escondidos em tonéis enterrados em uma área de mata no bairro Alice Coutinho, em Cariacica, nesta terça-feira (27). Segundo a Polícia Militar, a descoberta ocorreu após uma equipe avistou três homens saindo do local. 


De acordo com a corporação, o trio fugiu ao perceber a presença dos militares. Durante as buscas, os policiais encontraram a cocaína distribuída em 2.196 pinos e o crack dividido em 2.550 pedras, embaladas individualmente.


Todo o material apreendido foi encaminhado à 14ª Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem de A Gazeta para informar sobre a investigação, mas não havia se manifestado até a publicação desta matéria.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Na Serra

Caminhão com adubo tomba e provoca congestionamento na Rodovia do Contorno

Publicado em 27/10/2026 às 17:15
Caminhão carregado com adubo tomba na Rodovia do Contorno, sentido Carapina
Caminhão carregado com adubo tomba na Rodovia do Contorno, sentido Carapina Leitor AG

Um caminhão carregado de adubo tombou na manhã desta terça-feira (27), na Rodovia do Contorno, na Serra. Segundo a Ecovias Capixaba, ninguém ficou ferido. As faixas no sentido Carapina precisaram ser interditadas para o atendimento da ocorrência, mas foram liberadas às 14h34.


Apesar da liberação, o trânsito ainda apresentava bastante lentidão no sentido Carapina no fim da tarde. Segundo relatos de leitores de A Gazeta e informações de aplicativos de mobilidade, a retenção começava nas proximidades da empresa Perfilados Rio Doce, na Serra, e se estendia até a altura do bairro Tabajara, em Cariacica.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Investigação

Adolescente suspeito de matar homem em barbearia de Guaçuí se entrega à polícia

Publicado em 27/10/2026 às 17:10
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Avenida ficou bastante movimentada após o assassinato na barbearia Crédito:Redes Socias 

 Um adolescente suspeito de matar Pablo Rodrigues Cunha, de 32 anos, dentro de uma barbearia no Centro de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, se apresentou à polícia na manhã desta terça-feira (27), uma semana após o crime. O homicídio interrompeu um período de mais de 500 dias sem registros de assassinatos no município.


Segundo a Polícia Militar, o adolescente compareceu à 6ª Delegacia Regional de Alegre acompanhado dos pais e de um advogado, para cumprir uma decisão judicial que determinou sua internação provisória.


Pablo estava em uma barbearia quando, segundo as informações da investigação, o adolescente teria entrado no estabelecimento e atirado contra ele. A vítima morreu no local. Após o crime, o suspeito teria fugido e se apresentou às autoridades nesta terça-feira (27).

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Sul capixaba

Botijão de gás explode e deixa mulher de 32 anos gravemente ferida no ES

Publicado em 27/10/2026 às 16:11

Uma mulher de 32 anos ficou gravemente ferida após a explosão de um botijão de gás de cozinha em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (27). 


Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser transferida de helicóptero por uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). Ela foi levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, unidade que é referência no Espírito Santo no tratamento de queimados.


Familiares contaram à reportagem que a mulher é dona de uma lanchonete montada em um trailer no Centro da cidade. O acidente aconteceu por volta das 8h30, quando ela começava a trabalhar. 

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Polícia Federal

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Bairro Caratoíra

Jovem é detido pela PM com submetralhadora e munições em Vitória

Publicado em 27/10/2026 às 11:24
Um homem foi preso com uma submetralhadora e 39 munições calibre .380
Um homem foi preso com uma submetralhadora e 39 munições calibre .380 Polícia Militar

Um jovem, de 23 anos, foi detido com uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, além de 39 munições calibre .380, durante um patrulhamento na tarde de segunda-feira (26), no bairro Caratoíra, em Vitória.


De acordo com a Polícia Militar, as equipes realizavam o patrulhamento na Rua Augusto de Oliveira quando avistaram o suspeito com a arma nas mãos. Entretanto, ao perceber a aproximação dos militares, o rapaz fugiu para o interior de um imóvel, aparentemente abandonado. Os policiais conseguiram alcançá-lo e realizaram a abordagem.

Durante a ocorrência, os militares perceberam a presença de outro homem no imóvel, mas não conseguiram abordá-lo, pois o indivíduo fugiu pelos fundos da residência, entrando em outra casa. As equipes realizaram buscas, mas o suspeito não foi localizado.

Além da arma e das munições, foram apreendidos com o suspeito dois aparelhos celulares, encaminhados à Delegacia Regional de Vitória.

A Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e por desobediência à ordem policial. Ele foi conduzido ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Durante buscas

Homem é preso pela PF ao ser flagrado com imagens de abuso sexual infantil em Cariacica

Publicado em 27/10/2026 às 11:15
Policias federais prendem homem em flagrante suspeito de posse de material de abuso sexual infantojuvenil em Cariacica
Prisão ocorreu durante a Operação Açor, deflagrada pela Polícia Federal (PF) Divulgação/PF

Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (27), em Cariacica, suspeito de armazenar material de abuso sexual infantojuvenil. A prisão ocorreu durante a Operação Açor, deflagrada pela Polícia Federal (PF), com o objetivo de combater o armazenamento e o compartilhamento de cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes.


A ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão no município. Durante as buscas, os policiais apreenderam três telefones celulares e um notebook. Segundo a Polícia Federal, em um dos dispositivos foi encontrado material de abuso sexual infantojuvenil armazenado, o que motivou a prisão em flagrante do suspeito.


As investigações tiveram início a partir de informações encaminhadas por pessoas do público e por uma empresa de tecnologia da informação. O homem poderá responder pelo crime de posse de material de abuso sexual infantojuvenil.


*Este conteúdo foi produzido por Robertha Araújo, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor Rodrigo Lira.

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Robertha Araújo

Residente / [email protected]
Robertha Araújo
Região Serrana

Jovem morre em acidente de carro em Alfredo Chaves e motorista é prsso

Publicado em 27/10/2026 às 11:04

Um jovem de 22 anos morreu em um acidente de carro na tarde desta segunda-feira (26), na comunidade de Assunta, na comunidade de São João, em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele era passageiro do veículo. Motorista, de 19 anos, foi preso.


Quando os militares chegaram ao local, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) já prestavam atendimento à vítima, que morreu no local. As causas do acidente não foram divulgadas.


De acordo com a PM, pessoas que estavam na região relataram que o motorista havia deixado o local em estado de choque. Posteriormente, os policiais receberam a informação de que ele havia sido socorrido ao Pronto Atendimento de Alfredo Chaves.


Após receber atendimento médico, o motorista fez o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool. Em seguida, foi conduzido à 5ª Delegacia Regional de Guarapari. 


A Polícia Civil informou que o motorista foi autuado em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, na modalidade equiparada. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

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