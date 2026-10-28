Tem pescada branca em casa? Aprenda 5 receitas fáceis e saborosas com o peixe para o almoço

Em um recipiente, tempere os filés com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Disponha-os em uma assadeira untada com metade do azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 10 minutos, até o peixe ficar cozido. Enquanto isso, cozinhe a cenoura e o brócolis ramoso no vapor por cerca de 5 minutos, mantendo-os firmes, e regue com o azeite restante. Monte o prato com os legumes e disponha o peixe por cima. Finalize polvilhando a salsinha e as raspas de limão sobre o peixe e sirva em seguida.