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Muito além do peixe grelhado: veja 3 receitas com pescada-branca para um jantar leve e saudável

Aprenda a preparar pratos irresistíveis com essa proteína para incluir novos sabores ao cotidiano
Portal Edicase

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Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 18:54

Pescada-branca grelhada ao molho de manga (Imagem; niindo | Shutterstock)
Pescada-branca grelhada ao molho de manga Crédito: Imagem; niindo | Shutterstock

Leve e de sabor delicado, a pescada-branca pode ganhar diferentes versões e tornar o jantar muito mais interessante. Com alguns acompanhamentos e temperos, como molho de manga, tomate, mariscos, salsinha e dill, é possível criar pratos irresistíveis. Pensando nisso, abaixo, selecionamos 3 receitas para você incluir no cardápio. Confira!

1. Pescada-branca grelhada ao molho de manga

Ingredientes

  • 4 filés de pescada-branca
  • Polpa de 1 manga madura cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de tomates-cereja
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1/2 xícara de chá de água
  • Suco de 1/2 limão
  • Folhas de coentro para finalizar
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de pescada-branca com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Reserve. Depois, espalhe os tomates-cereja em uma assadeira, regue com um fio de azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C até murcharem. Retire do forno e reserve.

Em uma panela, aqueça um pouco de azeite de oliva e refogue a cebola e o alho até ficarem perfumados. Acrescente a manga e a água e cozinhe em fogo médio até ficar macia. Desligue o fogo e aguarde amornar. Transfira para um liquidificador e bata até obter um creme liso. Tempere com uma pitada de sal e reserve.

Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e grelhe os filés de pescada-branca até dourar dos dois lados e cozinhar por completo. Desligue o fogo e monte o prato com o molho de manga na base, os filés grelhados e os tomates assados por cima. Finalize com o coentro e sirva em seguida.

Bolinho de pescada-branca assado (Imagem: A. Zhuravleva | Shutterstock)
Bolinho de pescada-branca assado Crédito: Imagem: A. Zhuravleva | Shutterstock

2. Bolinho de pescada-branca assado

Ingredientes

  • 500 g de filé de pescada-branca
  • 1 ovo
  • 1/2 cebola descascada e ralada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1 batata descascada, cozida e amassada
  • Sal, pimenta-do-reino moída, dill e salsinha picada a gosto
  • Água para cozinhar
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma panela com água fervente, cozinhe os filés de pescada-branca até ficarem macios. Desligue o fogo, escorra e desfie, retirando eventuais espinhas. Em um recipiente, misture o peixe desfiado com o ovo, a cebola, o alho, a batata e a farinha de aveia. Tempere com sal, pimenta-do-reino, dill e salsinha. Misture até obter uma massa homogênea que permita moldar.

Após, modele no formato de pequenos bolinhos, achate com as mãos e disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem dos dois lados. Sirva em seguida.

Dica: se a massa ficar mole, acrescente um pouco mais de aveia até dar liga.

3. Pescada-branca ao molho de tomate com mariscos

Ingredientes

  • 4 postas ou filés de pescada-branca
  • 300 g de mexilhões limpos (com ou sem casca)
  • 4 tomates sem pele e sem sementes picados
  • 1 xícara de chá de vagem cortada
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 xícara de chá de caldo de peixe
  • Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada e gergelim a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a pescada-branca com sal, pimenta-do-reino e metade do alho. Reserve. Em uma frigideira funda, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o restante do alho até ficarem perfumados. Acrescente os tomates e refogue até formar um molho encorpado, adicionando o caldo de peixe aos poucos.

Junte a vagem e cozinhe até ficar macia. Acomode os filés de pescada-branca sobre o molho, tampe e cozinhe em fogo baixo até o peixe ficar macio. Adicione os mexilhões e cozinhe até aquecerem e incorporarem o sabor do molho. Desligue o fogo e finalize com a salsinha e gergelim. Sirva em seguida.

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