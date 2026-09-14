Muito além do peixe grelhado: veja 3 receitas com pescada-branca para um jantar leve e saudável

Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e grelhe os filés de pescada-branca até dourar dos dois lados e cozinhar por completo. Desligue o fogo e monte o prato com o molho de manga na base, os filés grelhados e os tomates assados por cima. Finalize com o coentro e sirva em seguida.