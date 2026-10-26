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Gastronomia

Peixe empanado com purê de batata-doce: aprenda essa receita fácil e proteica para o jantar

Alie sabor e nutrição em uma versão leve para diversificar o cardápio durante a semana
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 18:53

Peixe empanado com purê de batata-doce (Imagem: octavianbanches | Shutterstock)
Peixe empanado com purê de batata-doce Crédito: Imagem: octavianbanches | Shutterstock

O peixe empanado com purê de batata-doce é uma alternativa saborosa e nutritiva para o jantar. Com preparo simples, a receita combina proteínas, vitaminas e minerais em um prato que reúne a crocância do peixe com a cremosidade e o adocicado do purê. Além disso, trata-se de uma versão mais leve, sem fritura por imersão, para variar o cardápio durante a semana. Confira a seguir!

Peixe empanado com purê de batata-doce

Ingredientes

Peixe empanado

  • 2 filés de peixe branco (tilápia ou pescada)
  • 1 ovo
  • 4 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar

Purê de batata-doce

  • 2 batatas-doces
  • 2 colheres de sopa de leite desnatado
  • 1 colher de chá de azeite de oliva
  • Sal a gosto
  • Água

Modo de preparo

Peixe empanado

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um prato, bata o ovo com um garfo. Em outro, coloque a farinha de aveia. Passe cada filé no ovo e, em seguida, na farinha de aveia, pressionando levemente para formar uma crosta uniforme. Após, disponha-os em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos, virando na metade do tempo. Retire do forno e reserve.

Purê de batata-doce

Descasque as batatas-doces, corte em pedaços e disponha em uma panela. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra e amasse com a ajuda de um garfo. Acrescente o leite desnatado, o azeite de oliva e o sal. Misture até obter um purê cremoso . Sirva o peixe empanado com o purê de batata-doce.

Dica: sirva com espinafre refogado ou outros vegetais de sua preferência para complementar a refeição.

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