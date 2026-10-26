Peixe empanado com purê de batata-doce: aprenda essa receita fácil e proteica para o jantar

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um prato, bata o ovo com um garfo. Em outro, coloque a farinha de aveia. Passe cada filé no ovo e, em seguida, na farinha de aveia, pressionando levemente para formar uma crosta uniforme. Após, disponha-os em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos, virando na metade do tempo. Retire do forno e reserve.