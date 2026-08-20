Almoço com peixe: 5 receitas fáceis, saudáveis e ricas em proteínas

Em uma tigela, tempere os filés de salmão com o alho, metade do suco de limão, o orégano, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por cerca de 10 minutos para absorver os sabores. Em uma frigideira grande, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Coloque os filés de salmão e grelhe por cerca de 4 a 5 minutos de cada lado, até ficarem dourados por fora e cozidos no centro. Retire o salmão da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, adicione o restante do azeite e os aspargos. Refogue em fogo médio por cerca de 5 minutos, mexendo delicadamente, até ficarem macios, mas ainda firmes. Sirva o peixe com os aspargos e finalize com as rodelas de limão-siciliano e a salsinha.