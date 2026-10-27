Árvore cai e bloqueia trecho da ES 080 em Santa Teresa; veja vídeo

Um tenente da reserva da Polícia Militar, de 56 anos, foi preso após tentar arrombar o portão da casa da ex-esposa, de 57, e ameaçá-la, no bairro Porto de Santana, em Cariacica, na Grande Vitória. O caso ocorreu na noite de domingo (25). O nome do policial não foi divulgado pela preservar a identificação da vítima.





A mulher contou à Polícia Militar que se separou do ex-marido há cinco meses e que, por volta das 23h30, ele foi até a residência dela e tentou arrombar o portão. Segundo o relato, ela tem medo de ser morta pelo homem e se sente intimidada e ameaçada por questões patrimoniais relacionadas ao divórcio.





"Ele ficou batendo no portão falando com minha filha que, se ele não subisse, iria quebrar o cadeado. Eu me senti ameaçada, a gente vê todo dia na televisão acontecendo esse tipo de tragédia, então fiquei com medo", desabafou a vítima à TV Gazeta.





De acordo com a PM, o tenente da reserva estava visivelmente alcoolizado e se recusava a deixar o local. Ele foi levado à Delegacia Regional de Cariacica, onde chegou a quebrar o próprio celular.





O suspeito foi autuado em flagrante por ameaça no contexto da Lei Maria da Penha. A delegada arbitrou uma fiança de R$ 1.600, mas, segundo apuração da TV Gazeta, o tenente da reserva não pagou o valor e foi encaminhado ao presídio militar.





A mulher contou que o relacionamento dos dois durou cerca de 35 anos. Apesar de nunca ter denunciado o ex-marido antes, ela explicou que o comportamento dele piorou depois que o tenente se aposentou, há 10 anos. "Espero que ele mude de vida, que acorde e se transforme", desabafou.