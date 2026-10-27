Tortura e abuso contra menina no ES foi transmitida em live para 300 menores

Pelo menos 300 menores de idade assistiram à transmissão ao vivo de uma adolescente de 14 anos, moradora de Vila Velha, na Grande Vitória, sendo agredida, espancada, torturada e estuprada pelo namorado, de 15 anos. As cenas de horror foram compartilhadas em um grupo dentro de um aplicativo de mensagens e chat comunitário, o Root.





O adolescente foi apreendido em 8 de outubro. O crime foi descoberto pelo Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), ligado ao Ministério da Justiça, que enviou um relatório à Polícia Civil do Espírito Santo no último dia 5, quando a corporação instaurou um inquérito para investigar o caso.





De acordo com o delegado Brenno Andrade, chefe da Divisão Patrimonial (DRCCP) e titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), os dois adolescentes se conheceram justamente em um desses grupos do aplicativo Root.





Por coincidência, os dois moravam próximos, encontraram-se presencialmente e iniciaram um namoro. No entanto, após ficar sabendo de uma suposta traição, o adolescente pulou o muro da casa da menina, enquanto ela estava sozinha na residência, e a violentou de diversas formas, tudo isso gravado e transmitido ao vivo.