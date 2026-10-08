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Polícia

Adolescente é apreendido no ES por agredir menina de 14 anos e transmitir em rede social

Polícia também investiga se a vítima sofreu violência sexual e se outras pessoas participaram dos crimes

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 18:05

Emanoele Gobbi

Emanoele Gobbi

Publicado em 

08 out 2026 às 18:05
Viatura da Polícia Civil (PC) do Espírito Santo
Polícia Civil realizou um mandado de busca e apreensão na casa do adolescente Reprodução/TV Gazeta

Um adolescente de 15 anos foi apreendido nesta quinta-feira (8), em Vila Velha, no Espírito Santo, suspeito de agredir uma menina de 14 anos e transmitir tudo em uma rede social. A polícia também investiga a suspeita de violência sexual contra a vítima e a possível participação de outras pessoas nos crimes.


A investigação é conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo, com apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), ligado ao Ministério da Justiça. Nesta quinta-feira, além da apreensão do adolescente, os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na residência dele, em Vila Velha.


A vítima relatou à polícia que ela e o adolescente são ex-namorados. Segundo a investigação, as agressões ocorreram no dia 2 de outubro e foram transmitidas pela plataforma Root. Além de agredida, a menina foi torturada e obrigada a se automutilar.


Em depoimento, o adolescente alegou que agrediu a vítima por causa de uma suposta traição. A polícia investiga, no entanto, se ele tem envolvimento com grupos que produzem e consomem conteúdos ilegais e violentos nas redes sociais.


A identidade do adolescente não foi divulgada, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).


*Com informações do g1 ES.

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