Instrumentos usados em aulas para crianças são furtados de Cras em Linhares

Um teclado, um violão e microfones foram furtados no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Câmeras de segurança registraram a ação na madrugada de quarta-feira (7). Os instrumentos são utilizados em aulas oferecidas a crianças e adolescentes atendidos pela unidade.





As imagens mostram um suspeito deixando o local de bicicleta com os objetos (veja acima). Segundo a coordenadora do Cras de Interlagos, Alessandra do Nascimento Oliveira Silva, o prejuízo é estimado em cerca de R$ 1.500.





Alessandra informou ainda que este foi o segundo furto registrado na unidade em menos de três meses. Na ocorrência anterior, a condensadora de um aparelho de ar-condicionado foi levada.





Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social informou que o caso foi registrado na Delegacia Regional de Linhares e será apurado pela Guarda Civil Municipal e pela Polícia Civil. De acordo com a pasta, os atendimentos do Cras seguem normalmente.