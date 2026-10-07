AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Violência

Mulher vai buscar documentos de divórcio e é esfaqueada pelo ex em Linhares

Vítima, de 25 anos, foi ferida no braço e nas costas após ir à casa do homem, que usava tornozeleira eletrônica e não foi localizado pela PM

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 11:22

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

07 out 2026 às 11:22

Uma mulher de 25 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (6). Segundo a Polícia Militar, ela foi até a casa do homem, a pedido dele, para buscar documentos necessários para dar entrada no processo de divórcio.


De acordo com o relato da vítima à PM, assim que chegou ao local, ela foi atacada com dois golpes de faca no quintal da residência. Os ferimentos atingiram o braço esquerdo e as costas. A mulher conseguiu fugir e foi encontrada por terceiros, que a levaram ao Hospital Geral de Linhares (HGL).


Ainda segundo a PM, o suspeito usava tornozeleira eletrônica e cumpria pena em regime semiaberto. A corporação não informou por qual crime ele havia sido condenado. Os policiais foram até a residência, mas não o encontraram.


Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares ES Norte Faca Violência Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ricardo Ferraço e Lorenzo Pazolini terão 5 minutos cada, durante os programas do horário eleitoral
Horário eleitoral do 2º turno começa nesta sexta (9); veja como será no ES
Imagem de destaque
O que é o mistério da assimetria da vida que rendeu Nobel de Química a cientistas
Filme Verdade ou Desafio
Festivalzinho de Cinema de Vitória divulga filmes selecionados para 26ª edição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados