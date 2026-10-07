Mulher vai buscar documentos de divórcio e é esfaqueada pelo ex em Linhares

Uma mulher de 25 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (6). Segundo a Polícia Militar, ela foi até a casa do homem, a pedido dele, para buscar documentos necessários para dar entrada no processo de divórcio.





De acordo com o relato da vítima à PM, assim que chegou ao local, ela foi atacada com dois golpes de faca no quintal da residência. Os ferimentos atingiram o braço esquerdo e as costas. A mulher conseguiu fugir e foi encontrada por terceiros, que a levaram ao Hospital Geral de Linhares (HGL).





Ainda segundo a PM, o suspeito usava tornozeleira eletrônica e cumpria pena em regime semiaberto. A corporação não informou por qual crime ele havia sido condenado. Os policiais foram até a residência, mas não o encontraram.





A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.