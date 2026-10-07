Dois são presos por suspeita de homicídio ligado a 'tribunal do crime' em Aracruz

Dois homens de 29 anos foram presos nesta quarta-feira (7), suspeitos de envolvimento no assassinato de Fagner Santos Brito, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos durante a Operação Desolação, da Polícia Civil, que investiga a atuação da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).
Segundo a corporação, as investigações começaram em maio deste ano, após Fagner ser encontrado morto na região conhecida como Comportas da Suzano, em Vila do Riacho, Aracruz. De acordo com a apuração, o assassinato teria sido ordenado por integrantes do TCP.
O titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, delegado Vicente Pellegrino, informou que as investigações apontaram a paticipação de seis pessoas no assassinato. Com as prisões desta quarta-feira, todos os investigados apontados pela polícia estão presos e à disposição da Justiça.
A dupla presa na operação foi encaminhada à Delegacia Regional de Aracruz, onde foram realizados os procedimentos legais.
O corpo de Fagner Santos Brito foi encontrado em estado avançado de decomposição em 23 de maio. A perícia concluiu que ele foi morto a tiros, com ferimentos na região abdominal e nas costas.
Segundo Pellegrino, o assassinato teria sido determinado por integrantes do TCP e estaria relacionado ao chamado “tribunal do crime”, prática atribuída pela polícia à facção. "Conforme as investigações, a vítima, que vivia em situação de rua, teria sido acusada de furtar uma bicicleta na região", relata.
Ainda segundo Pellegrino, após a acusação, integrantes da organização criminosa teriam determinado a execução de Fagner. “O caso representa uma forma de punição imposta ilegalmente pela facção, que estabelece um sistema paralelo de julgamento e execução de pessoas consideradas infratoras pelo grupo”, explicou.
A primeira fase da Operação Desolação foi deflagrada em 25 de setembro, no âmbito da megaoperação Cerco Integrado, realizada simultaneamente no Norte e Sul do estado para combater o tráfico de drogas, homicídios e outros crimes violentos.
Em Aracruz, cinco suspeitos foram presos e um adolescente foi conduzido à unidade policial. Também foram apreendidas duas armas de fogo, munições, drogas, dinheiro e materiais relacionados ao tráfico.