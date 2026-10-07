Dois são presos por suspeita de homicídio ligado a 'tribunal do crime' em Aracruz

Dois homens de 29 anos foram presos nesta quarta-feira (7), suspeitos de envolvimento no assassinato de Fagner Santos Brito, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos durante a Operação Desolação, da Polícia Civil, que investiga a atuação da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).





Segundo a corporação, as investigações começaram em maio deste ano, após Fagner ser encontrado morto na região conhecida como Comportas da Suzano, em Vila do Riacho, Aracruz. De acordo com a apuração, o assassinato teria sido ordenado por integrantes do TCP.





O titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, delegado Vicente Pellegrino, informou que as investigações apontaram a paticipação de seis pessoas no assassinato. Com as prisões desta quarta-feira, todos os investigados apontados pela polícia estão presos e à disposição da Justiça.





A dupla presa na operação foi encaminhada à Delegacia Regional de Aracruz, onde foram realizados os procedimentos legais.