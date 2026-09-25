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Cerco Integrado

Megaoperação termina com 36 presos e três adolescentes apreendidos no ES

Ação da Polícia Civil combateu homicídios, tráfico de drogas e outros crimes violentos; oito armas de fogo, drogas e dinheiro foram apreendidos

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 19:00

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

25 set 2026 às 19:00
Operação Cerco Integrado, deflagrada em Linhares e Aracruz, no Norte do ES
Operação Cerco Integrado, deflagrada em Linhares e Aracruz, no Norte do ES Crédito: Divulgação | Sesp

A Operação Cerco Integrado terminou com 36 pessoas presas e três adolescentes apreendidos no Espírito Santo. O balanço final divulgado nesta sexta-feira (25) também aponta a apreensão de armas de fogo e três veículos, entre eles um blindado, além de drogas, munições, dinheiro e materiais utilizados no tráfico.


Coordenada pela Delegacia-Geral da Polícia Civil, a operação mobilizou unidades policiais de diferentes regiões do Estado. Segundo a corporação, as ações tiveram como objetivo combater homicídios, tráfico de drogas e outros crimes violentos.


Na Região Norte, oito pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido. Os policiais também recolheram três armas de fogo, além de drogas e dinheiro.


Em Aracruz, foram cinco presos e um adolescente apreendido. No município, a polícia recolheu duas armas, 59 munições, drogas, R$ 2.123 em espécie, câmeras, rádios comunicadores, uma balança de precisão e materiais utilizados para fracionar e embalar entorpecentes.


Em Linhares, uma pessoa foi presa e uma arma apreendida. Já em São Mateus, duas pessoas foram detidas.

Operação Litorânea terminou com nove presos

Na Região Sul, a Operação Litorânea, que integra o Cerco Integrado, terminou com nove pessoas presas em ações realizadas em quatro municípios.


Em Presidente Kennedy, três pessoas foram presas e dois veículos apreendidos. Em Itapemirim, outras três pessoas foram detidas. Os policiais também apreenderam duas armas, drogas, dinheiro, um veículo blindado e materiais relacionados ao tráfico.


No município de Marataízes, duas pessoas foram presas e uma arma apreendida. Em Piúma, uma pessoa foi detida durante o cumprimento de mandado de prisão.


O balanço da Operação Litorânea também registra a apreensão de quatro armas de fogo, quatro celulares, R$ 5.159 em espécie e 63 munições, além de maconha, haxixe, cocaína e crack. Cinco balanças de precisão e materiais para fracionamento e embalagem de drogas também foram recolhidos. A relação divulgada pela polícia ainda menciona motocicletas com sinais identificadores adulterados.

Operação Nexus teve 19 presos no Noroeste

A Operação Nexus, que também faz parte do Cerco Integrado, foi deflagrada na quinta-feira (24) para combater crimes violentos na Região Noroeste e em áreas próximas às divisas com outros estados.


Segundo o balanço divulgado, 14 pessoas foram presas em cumprimento de mandados e outras cinco em flagrante. Dois adolescentes também foram apreendidos.

As ações ocorreram em Pinheiros, Nova Venécia, Colatina, Baixo Guandu, São Domingos, Mantenópolis e Barra de São Francisco, além de Ipatinga, em Minas Gerais.


Durante a operação, os policiais apreenderam um revólver calibre .32, munições, maconha, crack e cocaína, além de R$ 6.063 em dinheiro. Balanças de precisão e materiais para fracionamento e embalagem de drogas também foram recolhidos.

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