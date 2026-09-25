Megaoperação termina com 36 presos e três adolescentes apreendidos no ES

A Operação Cerco Integrado terminou com 36 pessoas presas e três adolescentes apreendidos no Espírito Santo. O balanço final divulgado nesta sexta-feira (25) também aponta a apreensão de armas de fogo e três veículos, entre eles um blindado, além de drogas, munições, dinheiro e materiais utilizados no tráfico.





Coordenada pela Delegacia-Geral da Polícia Civil, a operação mobilizou unidades policiais de diferentes regiões do Estado. Segundo a corporação, as ações tiveram como objetivo combater homicídios, tráfico de drogas e outros crimes violentos.





Na Região Norte, oito pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido. Os policiais também recolheram três armas de fogo, além de drogas e dinheiro.





Em Aracruz, foram cinco presos e um adolescente apreendido. No município, a polícia recolheu duas armas, 59 munições, drogas, R$ 2.123 em espécie, câmeras, rádios comunicadores, uma balança de precisão e materiais utilizados para fracionar e embalar entorpecentes.





Em Linhares, uma pessoa foi presa e uma arma apreendida. Já em São Mateus, duas pessoas foram detidas.