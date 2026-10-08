Suspeito de matar homem a facadas em Afonso Cláudio é preso

Um homem suspeito de matar a facadas um morador da zona rural de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, foi preso no início da noite de quarta-feira (7). Segundo a Polícia Civil, a vítima, Yago Carvalho Paiva, foi atingida por golpes no pescoço e nas pernas.
O crime aconteceu no dia 2 de setembro, por volta das 19h, na localidade de Alto Piracema. De acordo com a investigação, o homicídio estaria relacionado a uma discussão e a um possível envolvimento com tráfico de drogas.
A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, cumpriu o mandado de prisão preventiva na residência do suspeito, também localizada em Alto Piracema. O homem não ofereceu resistência e foi encaminhado à 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.