Suspeito de matar homem a facadas em Afonso Cláudio é preso

Um motoboy ficou preso no porta-malas de um carro após uma colisão na Avenida Eldes Scherrer Souza, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, na tarde desta quarta-feira (7). Segundo a Polícia Militar, o motociclista relatou que o acidente aconteceu depois que um veículo à frente mudou de faixa de forma repentina.





De acordo com o relato, o motoboy estava parado atrás de um carro, aguardando a abertura do semáforo. Quando o sinal ficou verde, os veículos começaram a seguir, mas o automóvel à frente teria mudado bruscamente de faixa.





Com a manobra, o motociclista não percebeu a tempo que havia outro carro parado na mesma faixa e bateu no vidro traseido do veículo. Com o impacto, ele acabou ficando preso no porta-malas.





Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, os militares constataram que o motoboy era a vítima do acidente. Ele recebeu atendimento médico no local e depois foi encaminhado ao Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.





A polícia informou ainda que não foram encontradas irregularidades na documentação dos condutores envolvidos.





*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta